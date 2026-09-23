scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

933 स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट, बंगाल सरकार ने बंद किए स्कूल... अब फिर से शुरू करने पर मंथन

छात्रों के दाखिले न होने के कारण पश्चिम बंगाल में 933 स्कूल बंद कर दिए गए हैं. राज्य सरकार ने इन स्कूलों की स्थिति जांचने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है. ये स्कूलों की इमारत, सुविधाएं और पुनः संचालन की संभावना का आकलन करेगी. सरकार ने कहा है कि स्कूलों की संपत्तियों का उपयोग प्रशिक्षण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण विकास केंद्र के रूप में किया जा सकता है.

Advertisement
X
जीरो इनरोलमेंट की वजह से पश्चिम बंगाल में 933 स्कूल बंद कर दिए गए हैं. (Representational Image)
जीरो इनरोलमेंट की वजह से पश्चिम बंगाल में 933 स्कूल बंद कर दिए गए हैं. (Representational Image)

पश्चिम बंगाल में जीरो एनरोलमेंट यानी छात्रों के दाखिले नहीं होने के कारण 933 स्कूल बंद कर दिए गए हैं. इनमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल शामिल हैं. अब राज्य सरकार इन स्कूलों को फिर से शुरू करने की संभावना तलाश रही है.

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इन स्कूलों की जांच करने का निर्देश दिया है. अधिकारियों को स्कूलों में जाकर स्थिति का जायजा लेना होगा. इसके बाद तय किया जाएगा कि स्कूलों को दोबारा शुरू किया जा सकता है या उनकी इमारतों का किसी दूसरे सरकारी काम में इस्तेमाल हो सकता है.

स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने कहा कि इन स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार कम होती गई. पिछले 20 साल से यह समस्या बनी हुई है. पिछले पांच साल में स्थिति और गंभीर हुई.  इसी वजह से 933 स्कूलों को बंद करना पड़ा. सरकार अब अलग-अलग विभागों के साथ मिलकर इस समस्या पर काम कर रही है. इन स्कूलों में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या का भी पता लगाया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Humayun kabir
रेजीनगर उपचुनाव से पहले हुमायूं करीब की पार्टी के दो नेता गिरफ्तार
Bulldozer razes party office in Salkia
TMC के पूर्व विधायक के कार्यालय पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण का आरोप
Viral Video
फैक्ट चेक: यूपी में दलित शिक्षिका पर अंडे फेंके जाने का नहीं है ये वीडियो
Kolkata Durga Puja
कोलकाता में 15 साल बाद लौटीं पुरानी मां दुर्गा!
The Supreme Court of India.
बंगाल SIR: चुनाव आयोग ने दाखिल किया SC में जवाब, 42 ट्रिब्यूनल की मांग

यह भी पढ़ें: बंगाल स्कूल सेवा आयोग में TMC नेताओं की भर्ती! हाईकोर्ट के आदेश पर 842 लोगों की गई नौकरी

Advertisement

जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों को कमेटी बनाने का निर्देश दिया है. इस कमेटी की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे. इसमें जिला शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक भी शामिल होंगे.

कमेटी को जीरो एनरोलमेंट वाले सभी स्कूलों का मौके पर जाकर निरीक्षण करना होगा. स्कूल की इमारत, कमरे, जमीन और दूसरी सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी. जमीन और इमारत की स्थिति और मालिकाना हक की भी जांच होगी. अलावा स्कूलों में पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता देखी जाएगी. स्कूल तक पहुंचने की सुविधा का भी आकलन किया जाएगा.

सरकार ने कहा है कि जो स्कूल फिलहाल खाली पड़े हैं, उनकी इमारतों का दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इनमें प्रशिक्षण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और कृषि या ग्रामीण विकास केंद्र बनाए जा सकते हैं. इन जगहों का इस्तेमाल सामुदायिक सुविधाओं या दूसरी सरकारी सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है. इसके लिए संबंधित विभागों से सलाह ली जाएगी.

हालांकि सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी फैसले से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए. हर बच्चे को स्कूल की सुविधा मिलनी जरूरी है.

यह भी पढ़ें: 'यह कार्रवाई मुस्लिम विरोधी है...', बंगाल में 252 मदरसे बंद होने पर भड़के पीरजादा ताहा सिद्दीकी

Advertisement

दोबारा शुरू करने की भी होगी जांच

कमेटियां यह भी देखेंगी कि बंद स्कूलों को दोबारा शुरू करना संभव है या नहीं. अगर किसी स्कूल में दोबारा छात्रों के दाखिले की संभावना है, तो उसे फिर से शुरू करने या उसके ढांचे में बदलाव पर विचार किया जाएगा.

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिलों से 30 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट में हर जीरो एनरोलमेंट स्कूल की पूरी जानकारी देनी होगी. साथ ही यह भी बताना होगा कि स्कूल को जारी रखा जाए, दोबारा शुरू किया जाए या उसकी इमारत का किसी दूसरे काम में इस्तेमाल किया जाए.

स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बिनोद कुमार के मेमोरेंडम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल का भी जिक्र है. इसके तहत इन संपत्तियों के इस्तेमाल की संभावना पर विचार किया जा सकता है. हालांकि, मंत्री दीपक बर्मन ने कहा कि सरकार स्कूलों की संपत्तियां पूरी तरह PPP मॉडल के तहत देने के पक्ष में नहीं है. सरकार फिलहाल इन स्कूलों और उनकी संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बीज या डंठल से गमले में आसानी से उगाएं मोरिंगा का पौधा, 5 महीने में आने लगेंगी फलियां! जानें पूरा तरीका |
    अब ATM से कैश निकालना होगा महंगा, 1 अक्‍टूबर से बदल रहा SBI का नियम! |
    पल्लू में छिपी छठ की कहानी, बिहार के रंग में रंगीं तमन्ना भाटिया, गंगा किनारे की पूजा, जीता दिल |
    मध्य प्रदेश के सागर जहरीली शराब कांड में बड़ा एक्शन... 30 हजार का इनामी मनीष लोधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली |
    बस में 5 कार्टन, अंदर 500 से ज्यादा दुर्लभ चेंग मछलियां... फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया एक्शन, किस मकसद से ले जाई जा रही थी खेप? |
    गाजा पीस बोर्ड को मैक्रों ने किया एक्सपोज, UN में खड़े होकर ट्रंप पर कसा तंज |
    चंद्रशेखर आजाद को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं! बनाया नया प्लान |
    ‘शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा’, BJP शासित एक और राज्य में CJP का एक्शन, अब ओडिशा पर निशाना |
    स्टन ग्रेनेड, टियर गैस, फिर एनकाउंटर... आजमगढ़ में 8 घंटे के बंधक संकट के दौरान क्या-क्या हुआ |
    पत्नी मान्यता की भरी मांग! भीड़ से किया बचाव, संजय दत्त ने लालबागचा राजा के चरणों में झुकाया सिर, पिघले फैंस
    Advertisement