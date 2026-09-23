पत्नी मान्यता की भरी मांग! भीड़ से किया बचाव, संजय दत्त ने लालबागचा राजा के चरणों में झुकाया सिर, पिघले फैंस

मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार में मंगलवार, 22 सितंबर को बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त पत्नी मान्यता दत्त के साथ पहुंचे. गणेशोत्सव के बीच दोनों ने बप्पा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. इस दौरान पंडाल में भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा के बीच संजय दत्त मान्यता का खास ख्याल रखते नजर आए.

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बप्पा के सामने झुके संजय दत्त

ऑरेंज कुर्ते में संजय दत्त काफी दमदार अंदाज में नजर आए, वहीं मान्यता दत्त ब्राइट पिंक सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. दोनों ने साथ में गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना की. दर्शन के दौरान संजय दत्त ने बप्पा के सामने सिर झुकाया और आशीर्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाया.

लेकिन इसी दौरान एक ऐसा पल कैमरे में कैद हो गया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. संजय दत्त ने अपने माथे पर तिलक लगाने के बाद खुद पत्नी मान्यता के माथे पर भी तिलक लगाया. वह इतने प्यार से मान्यता के माथे पर तिलक लगा रहे थे मानों मांग भर रहे हों. हालांकि कई वीडियोज में ऐसा नजर भी आया. हो सकता है ये अलग एंगल का फर्क हो.

इसके बाद उन्होंने गणपति के चरणों में अपना सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया. संजय का ये अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है. बप्पा के दरबार में पति-पत्नी का ये छोटा सा पल लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

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भीड़ में भी मान्यता का रखा पूरा ख्याल

सिर्फ तिलक लगाने वाला पल ही नहीं, पंडाल में संजय दत्त का मान्यता के प्रति प्रोटेक्टिव अंदाज भी देखने को मिला. भारी भीड़ के बीच वह लगातार इस बात का ध्यान रखते दिखे कि मान्यता उनके करीब रहें.

पंडाल की तरफ बढ़ते वक्त संजय उन्हें अपने पास रखते नजर आए और भीड़ के बीच भी उनके साथ ही चलते रहे. उनकी सुरक्षा के लिए भी भारी सिक्योरिटी मौजूद थी.

दर्शन के बाद संजय दत्त ने बप्पा में अपनी आस्था को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि यह उनकी खुशकिस्मती है कि वह एक बार फिर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंच पाए. एक्टर ने कहा कि वह यहां इसलिए आए हैं क्योंकि “बप्पा ने बुलाया है” और उनकी प्रार्थना है कि बप्पा उन्हें हर साल यहां बुलाते रहें और वह हर साल दर्शन के लिए आते रहें.

गणपति बप्पा के दरबार में संजय दत्त और मान्यता का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. खासकर पत्नी के माथे पर तिलक लगाने वाले इस प्यारे पल ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.

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