scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पत्नी मान्यता की भरी मांग! भीड़ से किया बचाव, संजय दत्त ने लालबागचा राजा के चरणों में झुकाया सिर, पिघले फैंस

संजय दत्त पत्नी मान्यता दत्त के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे. बप्पा के सामने माथा टेकने के बाद उन्होंने मान्यता के माथे पर तिलक लगाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
संजय दत्त ने पत्नी संग किए बप्पा के दर्शन (Photo: Yogen Shah)
संजय दत्त ने पत्नी संग किए बप्पा के दर्शन (Photo: Yogen Shah)

मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार में मंगलवार, 22 सितंबर को बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त पत्नी मान्यता दत्त के साथ पहुंचे. गणेशोत्सव के बीच दोनों ने बप्पा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया. इस दौरान पंडाल में भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा के बीच संजय दत्त मान्यता का खास ख्याल रखते नजर आए.

बप्पा के सामने झुके संजय दत्त

ऑरेंज कुर्ते में संजय दत्त काफी दमदार अंदाज में नजर आए, वहीं मान्यता दत्त ब्राइट पिंक सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. दोनों ने साथ में गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना की. दर्शन के दौरान संजय दत्त ने बप्पा के सामने सिर झुकाया और आशीर्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाया.

सम्बंधित ख़बरें

Tiffany Trump Desi Look
अंबानी के घर की पूजा में ट्रंप के बेटी-दामाद, देसी लुक से लूटी महफिल
Sanjay dutt clarified marathi statement said jai maharashtra
संजय दत्त के 'मराठी नहीं सीखी' पर मचा बवाल, मंत्री को फोन कर दी सफाई!
Sanjay Dutt
संजय दत्त ने मंत्री से बोला झूठ? पुराना Video वायरल, खुली पोल
Sanjay Dutt refused to speak in marathi
'जेल में रहा, तब भी नहीं', मराठी बोलने को कहा संजय दत्त ने मुंह पर किया मना
Salman Khan,Sanjay Dutt 7 Dogs
सलमान-संजय दत्त थे, एक्शन भी था... फिर 7 Dogs कहां चूक गई?

लेकिन इसी दौरान एक ऐसा पल कैमरे में कैद हो गया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. संजय दत्त ने अपने माथे पर तिलक लगाने के बाद खुद पत्नी मान्यता के माथे पर भी तिलक लगाया. वह इतने प्यार से मान्यता के माथे पर तिलक लगा रहे थे मानों मांग भर रहे हों. हालांकि कई वीडियोज में ऐसा नजर भी आया. हो सकता है ये अलग एंगल का फर्क हो.

इसके बाद उन्होंने गणपति के चरणों में अपना सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया. संजय का ये अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ नजर आ रहा है. बप्पा के दरबार में पति-पत्नी का ये छोटा सा पल लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

Advertisement

भीड़ में भी मान्यता का रखा पूरा ख्याल

सिर्फ तिलक लगाने वाला पल ही नहीं, पंडाल में संजय दत्त का मान्यता के प्रति प्रोटेक्टिव अंदाज भी देखने को मिला. भारी भीड़ के बीच वह लगातार इस बात का ध्यान रखते दिखे कि मान्यता उनके करीब रहें.

पंडाल की तरफ बढ़ते वक्त संजय उन्हें अपने पास रखते नजर आए और भीड़ के बीच भी उनके साथ ही चलते रहे. उनकी सुरक्षा के लिए भी भारी सिक्योरिटी मौजूद थी.

दर्शन के बाद संजय दत्त ने बप्पा में अपनी आस्था को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि यह उनकी खुशकिस्मती है कि वह एक बार फिर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंच पाए. एक्टर ने कहा कि वह यहां इसलिए आए हैं क्योंकि “बप्पा ने बुलाया है” और उनकी प्रार्थना है कि बप्पा उन्हें हर साल यहां बुलाते रहें और वह हर साल दर्शन के लिए आते रहें.

गणपति बप्पा के दरबार में संजय दत्त और मान्यता का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. खासकर पत्नी के माथे पर तिलक लगाने वाले इस प्यारे पल ने फैंस का ध्यान खींच लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    5 साल, 23 IIT और 45 आत्महत्याएं! लोकसभा में पेश आंकड़ों में बड़ा खुलासा, पीड़ितों में 62% से ज्यादा SC, ST और OBC छात्र |
    'अमेरिका को देंगे खौफनाक झटके', ट्रंप की धमकी पर ईरान की कड़ी चेतावनी |
    बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन, UP-बिहार समेत इन राज्यों में करवट लेगा मौसम, आंधी-पानी का IMD अलर्ट |
    Bhadra Rajyog 2026: 26 सितंबर तक कन्या राशि में एक्टिव रहेगा भद्र राजयोग! 4 राशियां पैसे वाली बनेंगी |
    Post Office में खोल सकते हैं कई MIS खाते, पर समझ लें ₹9 लाख और ₹15 लाख का हिसाब |
    न कमाई-न काम, फिर भी ठाठ में रहे मीका सिंह, करोड़ों की लग्जरी कार में घूमकर बनाया नाम |
    '7 दिन में खुल जाएगा होर्मुज...', ट्रंप और गल्फ लीडर्स में मंथन के बीच ईरान का बड़ा बयान |
    सिर्फ झाड़ू-पोछा और बाल्टी रखने के लिए नहीं है बालकनी, ट्विंकल खन्ना के ये मेकओवर टिप्स बना देंगे घर का सबसे खूबसूरत कोना |
    दिल्ली: शालीमार बाग में देर रात बुलडोजर एक्शन, मदीना मस्जिद का हिस्सा भी गिराया गया |
    अमेरिकी वैज्ञानिक को चीन से छुड़ाएंगे ट्रंप? पत्नी बोली- जिनपिंग के सामने उठाएंगे रिहाई की मांग
    Advertisement