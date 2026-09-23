scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बस में 5 कार्टन, अंदर 500 से ज्यादा दुर्लभ चेंग मछलियां... फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लिया एक्शन, किस मकसद से ले जाई जा रही थी खेप?

असम के गोलाघाट जिले के बोकाखाट में वन विभाग ने एक बस से 500 से ज्यादा दुर्लभ और संरक्षित चेंग मछलियां बरामद की हैं. काजीरंगा नेशनल पार्क प्राधिकरण की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बस को रोककर तलाशी ली थी. इस दौरान पांच कार्टन में रखी बड़ी संख्या में चेंग मछलियां मिलीं. मामले में पांच लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बस तिनसुकिया से सिलीगुड़ी जा रही थी.

Advertisement
X
वन विभाग ने पांच लोगों को हिरासत में लिया. (Photo: Screengrab)
वन विभाग ने पांच लोगों को हिरासत में लिया. (Photo: Screengrab)

असम के गोलाघाट जिले के बोकाखाट में वन विभाग ने एक बस से 500 से ज्यादा दुर्लभ और संरक्षित चेंग मछलियां बरामद की हैं. काजीरंगा नेशनल पार्क प्राधिकरण की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बस को रोककर तलाशी ली. इस दौरान बस में पांच कार्टन के अंदर बड़ी संख्या में चेंग मछलियां मिलीं. वन विभाग ने इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया है.

पूरा मामला काजीरंगा नेशनल पार्क प्राधिकरण की कार्रवाई से जुड़ा है. वन विभाग को सूचना मिली थी कि एक बस के जरिए चेंग मछलियों की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. सूचना के आधार पर अधिकारियों ने कार्रवाई की तैयारी की. इसके बाद एक बस को रोका गया. बस तिनसुकिया से सिलीगुड़ी जा रही थी.

बस की तलाशी शुरू हुई. इसी दौरान पांच कार्टन बरामद हुए. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, कार्टन के अंदर 500 से ज्यादा चेंग मछलियां थीं. यानी बस में कोई छोटी-मोटी खेप नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में मछलियां ले जाई जा रही थीं. मछलियों की बरामदगी के बाद वन विभाग ने पांच लोगों को हिरासत में लिया. अब इनसे पूछताछ की जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

snake
बर्तनों के बीच खट- खट, रसोई में दिखा दुर्लभ प्रजाति का सांप, ऐसे हुआ रेस्क्यू
यूट्यूबर ने पकाया दुर्लभ प्रजाति के गोह का मांस. (Photo: ITG)
Youtuber ने दुर्लभ प्रजाति के गोह का किया शिकार, मांस पकाया... वीडियो वायरल होते ही हुआ अरेस्ट
CM यादव की अध्यक्षता में हुई MP वन्य प्राणी बोर्ड की 26वीं मीटिंग.
दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणियों को मध्य प्रदेश में लाया जाए, मीटिंग में बोले CM मोहन यादव
बिजनौर: पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
बिजनौर: वन विभाग की टीम ने पकड़े 5 सांप तस्कर, दुर्लभ प्रजाति का रेड सेंड बोआ बरामद
Assam congress leaders attacked.
असम में नेताओं के काफिले पर हमले से उबाल, कांग्रेस ने EC पर उठाए सवाल

assam cheng fish seizure 500 rare protected fish bus five detained

यह भी पढ़ें: दुर्लभ प्रजाति के वन्य प्राणियों को मध्य प्रदेश में लाया जाए, रेस्क्यू सेंटर भी शुरू किए जाएं, मीटिंग में बोले CM मोहन यादव

Advertisement

वन विभाग के मुताबिक, जिस समय बस को रोका गया, उसमें ड्राइवर और हैंडमैन के अलावा आठ यात्री मौजूद थे. यानी बस में कुल मिलाकर यात्रियों और स्टाफ की मौजूदगी थी, लेकिन इसी के बीच पांच कार्टन में चेंग मछलियों की खेप भी जा रही थी. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन कार्टन के बारे में किसे जानकारी थी और मछलियों को किसके कहने पर ले जाया जा रहा था.

मछलियां कहां से आईं और कहां जानी थीं?

वन विभाग अब हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रहा है. उनसे मछलियों के स्रोत और उनकी मंजिल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. मछलियां कहां से पकड़ी गईं? किसने इन्हें कार्टन में पैक किया? बस में इन्हें किसने रखा? और सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद इन्हें किसे सौंपा जाना था? इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे.

यह कार्रवाई काजीरंगा नेशनल पार्क प्राधिकरण के अधिकारियों ने की. गुप्त सूचना मिलने के बाद बोकाखाट में बस को रोककर तलाशी ली गई. वन विभाग के मुताबिक, बरामद चेंग मछलियां दुर्लभ और संरक्षित कैटेगरी की हैं. इसलिए मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. फिलहाल पांच लोग हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है.

---- समाप्त ----
(रिपोर्ट: पूर्ण विकास बोरा)
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गाजा पीस बोर्ड को मैक्रों ने किया एक्सपोज, UN में खड़े होकर ट्रंप पर कसा तंज |
    चंद्रशेखर आजाद को जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं! बनाया नया प्लान |
    ‘शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा’, BJP शासित एक और राज्य में CJP का एक्शन, अब ओडिशा पर निशाना |
    स्टन ग्रेनेड, टियर गैस, फिर एनकाउंटर... आजमगढ़ में 8 घंटे के बंधक संकट के दौरान क्या-क्या हुआ |
    पत्नी मान्यता की भरी मांग! भीड़ से किया बचाव, संजय दत्त ने लालबागचा राजा के चरणों में झुकाया सिर, पिघले फैंस |
    5 साल, 23 IIT और 45 आत्महत्याएं! लोकसभा में पेश आंकड़ों में बड़ा खुलासा, पीड़ितों में 62% से ज्यादा SC, ST और OBC छात्र |
    'US थ्रेट पर खौफनाक प्रहार', ट्रंप की धमकी पर ईरान की कड़ी चेतावनी |
    बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन, UP-बिहार समेत इन राज्यों में करवट लेगा मौसम, आंधी-पानी का IMD अलर्ट |
    Bhadra Rajyog 2026: 26 सितंबर तक कन्या राशि में एक्टिव रहेगा भद्र राजयोग! 4 राशियां पैसे वाली बनेंगी |
    Post Office में खोल सकते हैं कई MIS खाते, पर समझ लें ₹9 लाख और ₹15 लाख का हिसाब
    Advertisement