scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी की महिलाओं के लिए खास पैकेज लाएगी सरकार, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. सरकार इसी सोच के साथ महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है.

Advertisement
X
यूपी की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाएगी योगी सरकार (Photo/Twitter/@myogiadityanath)
यूपी की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाएगी योगी सरकार (Photo/Twitter/@myogiadityanath)

उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार जल्द ही एक विशेष पैकेज लेकर आने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के साथ उनके स्वाभिमान और आर्थिक स्वावलंबन के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है. सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की हर महिला आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार को आर्थिक मजबूती दे सके.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की दिशा में काम किया है और अब उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसी उद्देश्य से महिलाओं के लिए एक अच्छा पैकेज लाने की तैयारी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश की हर महिला आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने परिवार का संबल बने. आर्थिक रूप से सक्षम होने पर महिलाएं न केवल परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगी, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

akhilesh yadav yogi adityanath mayawati
अखिलेश नहीं लड़ेंगे चुनाव! राजनीति का वो रास्ता, जिससे कई दिग्गज पहुंचे CM की कुर्सी तक
गोरखपुर में पदयात्रा करेंगे सीएम योगी
'हार से बौखलाया विपक्ष, जनादेश का अनादर कर रहा इंडिया गठबंधन', बोले-योगी आदित्यनाथ
लखनऊ से नोएडा तक रियल एस्टेट में बड़ा धमाका
यूपी के इन 8 शहरों में बनेंगे 5,726 नए फ्लैट , 4,844 करोड़ का होगा निवेश
अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का किया है ऐलान. (Photo: ITG)
'वो नेता ही क्या, जो चुनाव से भागे?', अखिलेश को राजभर ने दी चुनौती
नितिन नवीन बुधवार दोपहर 12 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और मार्च का नेतृत्व करेंगे.
यूपी में नितिन नवीन की हुंकार, गोरखपुर में करेंगे 'लोकतंत्र बचाओ' मार्च
Advertisement

उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल सुरक्षा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी जरूरी है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तभी परिवार और समाज भी मजबूत होगा. 

महिलाओं की आत्मनिर्भरता से विकसित होगा उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आधी आबादी जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी, तभी उत्तर प्रदेश भी आत्मनिर्भर बनेगा. उत्तर प्रदेश के आत्मनिर्भर और विकसित होने से देश के विकास को भी नई गति मिलेगी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी की महिलाओं के लिए खास पैकेज लाएगी सरकार, सीएम ने किया बड़ा ऐलान |
    पुणे में पुलिस कमिश्नर के बंगले के गेट से भिड़ाई कार, नशे में धुत कांस्टेबल गिरफ्तार |
    'CJP नेताओं को मिली विदेशी फंडिंग', केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप |
    अखिलेश नहीं लड़ेंगे चुनाव! यूपी राजनीति का वो रास्ता, जिससे कई दिग्गज पहुंचे सीएम की कुर्सी तक |
    Dhanteras 2026: धनतेरस पर कैसे जलाएं यम दीपक? जानें विधि और शुभ समय |
    बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में हादसा: डिलीवरी मैन ने जैसे ही घर के दरवाजे पर रखा स‍िलेंडर, हुआ जोरदार धमाका |
    Cricketer Rohit Sharma-Ritika Sajdeh: क्रिकेटर रोहित शर्मा ने शादी के लिए रितिका के सामने रखी थी ये शर्त! हुई थी खटपट |
    शादी कैसे निभानी है? अब मिलेगी इस बात की ट्रेनिंग... जानिए कहां हुई ये शुरुआत |
    Virat Kohli ने ऑकलैंड वनडे में लिया शानदार कैच, फील्डिंग ने जीता सबका दिल |
    Best Places to Visit in November: पहाड़ों की ठंड से समंदर के किनारे तक, नवंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 10 जगहें
    Advertisement