Best Places to Visit in November: पहाड़ों की ठंड से समंदर के किनारे तक, नवंबर में घूमने के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 10 जगहें

Best Places to Visit in November: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इस दौरान न तो गर्मी ज्यादा परेशान करती है और न ही कई जगहों पर बारिश का मौसम रहता है. ऐसे में आप पहाड़ों की ठंडी वादियों से लेकर समुद्र के किनारे और रेगिस्तान तक घूमने का प्लान बना सकते हैं. अगर आप नवंबर 2026 में कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां आप परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं. आइए जानते हैं नवंबर में घूमने के लिए भारत की 10 शानदार जगहों के बारे में.

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कश्मीर (Kashmir)

कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है. यहां की खूबसूरत वादियां, ऊंचे पहाड़ और झीलें पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं. नवंबर में यहां ठंड बढ़ने लगती है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है. आप श्रीनगर में डल झील पर शिकारा राइड का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा गुलमर्ग और मुगल गार्डन भी घूमने लायक जगहें हैं.

कुर्ग (Coorg)

कर्नाटक में स्थित कुर्ग अपनी हरियाली, कॉफी के बागानों और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए मशहूर है. नवंबर में यहां का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है. अगर आपको प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद है, तो यह जगह अच्छी रहेगी. यहां आप एबी फॉल्स और इरुप्पु फॉल्स घूम सकते हैं. इसके अलावा कॉफी के बागानों की सैर और स्थानीय खाने का स्वाद भी ले सकते हैं.

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गोवा (Goa)

नवंबर में गोवा घूमने के लिए अच्छा समय माना जाता है. बारिश का मौसम खत्म होने के बाद यहां समुद्र तटों पर घूमने और वॉटर स्पोर्ट्स का मजा लिया जा सकता है. आप यहां बीच पर आराम करने के साथ समुद्र किनारे बने कैफे में समय बिता सकते हैं. गोवा के पुराने चर्च, किले और बाजार भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. अगर आपको पार्टी और नाइटलाइफ पसंद है, तो गोवा आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

जैसलमेर (Jaisalmer)

राजस्थान का जैसलमेर अपने सुनहरे रेगिस्तान और ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है. नवंबर में यहां का मौसम पहले के मुकाबले ठंडा हो जाता है, जिससे घूमना आसान रहता है. यहां आप जैसलमेर किला, पटवों की हवेली और सलीम सिंह की हवेली देख सकते हैं. इसके अलावा थार रेगिस्तान में ऊंट की सवारी और लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं.

पुष्कर (Pushkar)

राजस्थान का पुष्कर धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही लिहाज से खास है. नवंबर में यहां प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है, जिसमें देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं. इस दौरान ऊंटों का व्यापार, लोक संगीत, नृत्य और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलते हैं. यहां आप पुष्कर झील, ब्रह्मा मंदिर और आसपास के बाजारों में घूम सकते हैं.

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कोडाइकनाल (Kodaikanal)

तमिलनाडु का कोडाइकनाल अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, झीलों और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है. इसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी भी कहा जाता है. नवंबर में यहां सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस होती है. आप कोडाइकनाल झील में बोटिंग कर सकते हैं. इसके अलावा पाइन फॉरेस्ट, पिलर रॉक्स और कोकर वॉक भी घूमने के लिए अच्छी जगहें हैं.

उज्जैन (Ujjain)

अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश का उज्जैन जा सकते हैं. यहां स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. महाकाल मंदिर के अलावा आप काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि मंदिर और वेधशाला भी घूम सकते हैं. नवंबर में यहां का मौसम भी घूमने के लिहाज से अच्छा रहता है.

मनाली (Manali)

हिमाचल प्रदेश का मनाली पहाड़ों और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है. नवंबर में यहां ठंड बढ़ने लगती है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है. आप यहां हिडिंबा देवी मंदिर, सोलंग वैली और वशिष्ठ कुंड घूम सकते हैं. अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो मौसम और सड़क की स्थिति के हिसाब से कुछ गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं. यात्रा से पहले स्थानीय मौसम और रास्तों की जानकारी जरूर लें.

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जीरो वैली (Ziro Valley)

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, धान के खेतों और शांत माहौल के लिए जानी जाती है. यहां अपातानी जनजाति की संस्कृति और रहन-सहन को करीब से जानने का मौका मिलता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो जीरो वैली जा सकते हैं. नवंबर में यहां ठंड रहती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखना जरूरी है.

अल्मोड़ा (Almora)

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अल्मोड़ा अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और हिमालय के शानदार नजारों के लिए मशहूर है. यहां आप चितई गोलू देवता मंदिर और नंदा देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. इसके अलावा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य और कटारमल सूर्य मंदिर भी घूमने लायक जगहें हैं. नवंबर में यहां का मौसम ठंडा रहता है और आसमान साफ होने पर पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं.

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