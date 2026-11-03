अयोध्या का दीपोत्सव सामाजिक एकता का प्रतीक, सीएम योगी ने बताया कैसे जुड़ता है समाज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के दीपोत्सव के माध्यम से सामाजिक एकता और समरसता का संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जाति की जड़ता समाज को बांटने का काम करती है, जबकि साझा आस्था और संस्कृति लोगों को एक सूत्र में पिरोती हैं. अयोध्या का दीपोत्सव सामाजिक एकता और सामूहिक सहभागिता का जीवंत उदाहरण है.

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मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने विचार साझा करते हुए लिखा कि साल 2017 से पहले जातीय विभाजन को राजनीति का आधार बनाने वाली सरकारों ने समाज को जोड़ने वाली सांस्कृतिक शक्ति की उपेक्षा की, वहीं, डबल इंजन सरकार ने वर्ष 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत कर अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को जन-जन के उत्सव में बदलने का प्रयास किया.

जाति की जड़ता समाज को बांटती है, जबकि साझी आस्था और संस्कृति उसे एक सूत्र में पिरोती हैं। श्री अयोध्या जी का दीपोत्सव इसी सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण है। वर्ष 2017 से पहले जातीय विभाजन को राजनीति का आधार बनाने वाली सरकारों ने समाज को जोड़ने वाली इस सांस्कृतिक शक्ति की पूर्णतः उपेक्षा की। डबल इंजन सरकार ने वर्ष 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत कर इस सोच को बदला और राम नगरी की सांस्कृतिक विरासत को जन-जन के उत्सव में बदल दिया। पूज्य संत गण एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में आज धर्माचार्य गण, विद्यार्थी, स्वच्छताकर्मी, कुम्हार और व्यापारी सभी समान उत्साह एवं श्रद्धा से इस आयोजन में सहभागी होते हैं। यहां पहचान जाति से नहीं, सहभागिता से होती है। दीप अलग-अलग हाथों में जलते हैं, लेकिन उनका प्रकाश पूरे समाज को एक करता है। यही दीपोत्सव का संदेश है। यही समरस समाज की संकल्पना है। जय जय श्री राम। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 3, 2026

दीपोत्सव में हर वर्ग की भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूज्य संतों के मार्गदर्शन में आज दीपोत्सव में धर्माचार्य, विद्यार्थी, स्वच्छताकर्मी, कुम्हार और व्यापारी सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग समान उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं. इस आयोजन में व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसकी सहभागिता और सामूहिक भावना से होती है. दीप अलग-अलग हाथों में जलते हैं, लेकिन उनका प्रकाश पूरे समाज को एक सूत्र में जोड़ता है, यही दीपोत्सव का मूल संदेश है और यही समरस समाज की संकल्पना भी है.

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सांस्कृतिक विरासत से जुड़ रहा समाज

मुख्यमंत्री के मुताबिक, दीपोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और साझा विरासत से जोड़ने का माध्यम भी है. इस तरह के आयोजनों में विभिन्न वर्गों की भागीदारी सामाजिक सद्भाव, आपसी सहयोग और सामूहिकता की भावना को आगे बढ़ाती है.

योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश के जरिए दीपोत्सव को सामाजिक एकता, सांस्कृतिक पहचान और समरसता के प्रतीक के रूप में पेश किया.



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