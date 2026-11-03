Royal Palaces of Rajasthan: राजस्थान के इन 4 महलों में छिपी है राजा-महाराजाओं की राजसी शान, जोधपुर से उदयपुर तक ऐसे करें ट्रिप प्लान

Royal Palaces of Rajasthan: राजस्थान अपनी शाही विरासत, खूबसूरत किलों और महलों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां के हर शहर की अपनी एक अलग पहचान और इतिहास है. जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है तो उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों और शाही इमारतों के लिए मशहूर है. अगर आप राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं और यहां की राजसी शान को करीब से देखना चाहते हैं तो इन चार महलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इनकी शानदार वास्तुकला और खूबसूरत नजारे आपका दिल जीत लेंगे.

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उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर

जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान की सबसे शानदार इमारतों में से एक है. इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था. सुनहरे रंग के बलुआ पत्थरों से बना यह महल अपनी खूबसूरत वास्तुकला और बड़े-बड़े बगीचों के लिए जाना जाता है. यहां भारतीय और आर्ट डेको शैली का शानदार मेल देखने को मिलता है.

महल के एक हिस्से में म्यूजियम भी है, जहां शाही परिवार से जुड़ी पुरानी चीजें, तस्वीरें और दूसरी यादगार वस्तुएं रखी गई हैं. यहां घूमकर आप जोधपुर के शाही इतिहास को करीब से जान सकते हैं. महल के आसपास से शहर का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देता है.

मेहरानगढ़ किला, जोधपुर

जोधपुर की पहचान कहे जाने वाले मेहरानगढ़ किले को शहर से काफी ऊंचाई पर बनाया गया है. यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि अपने अंदर कई खूबसूरत महल और शाही कमरे समेटे हुए है. यहां की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी, रंगीन कांच की खिड़कियां और सजे हुए आंगन देखने लायक हैं.

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किले के अंदर बने फूल महल, मोती महल और शीश महल जैसे हिस्से इसकी शाही खूबसूरती को दिखाते हैं. यहां एक म्यूजियम भी है, जहां पुराने हथियार, कपड़े और शाही इस्तेमाल की कई चीजें देखी जा सकती हैं. किले से जोधपुर के नीले घरों का नजारा भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है.

सिटी पैलेस, उदयपुर

उदयपुर की पिछोला झील के किनारे बना सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे खूबसूरत महल परिसरों में शामिल है. इसका निर्माण अलग-अलग शासकों के समय में कई चरणों में हुआ. यही वजह है कि यहां राजपूत और मुगल वास्तुकला की झलक एक साथ देखने को मिलती है.

महल के अंदर बने बड़े आंगन, खूबसूरत बालकनी, शीशे का काम और सजावट पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. यहां मौजूद म्यूजियम में शाही परिवार से जुड़ी कई पुरानी चीजें भी रखी गई हैं. सिटी पैलेस से पिछोला झील और आसपास की इमारतों का शानदार नजारा दिखाई देता है.

लेक पैलेस, उदयपुर

पिछोला झील के बीचोंबीच बना लेक पैलेस उदयपुर की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है. सफेद संगमरमर से बना यह महल झील के पानी में तैरता हुआ नजर आता है. इसे पहले शाही परिवार के गर्मियों में रहने और आराम करने के लिए बनवाया गया था.

आज यह एक लग्जरी होटल के रूप में जाना जाता है. इसकी सफेद संगमरमर की बनावट और चारों तरफ फैली झील इसे बेहद खास बनाती है. यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा काफी खूबसूरत दिखाई देता है. हालांकि, यह एक निजी होटल है, इसलिए अंदर जाने के लिए होटल की बुकिंग या वहां अंदर जाने की एंट्री के बारे में पहले पता कर लें.

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घूमने का सही समय

राजस्थान के इन महलों को देखने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और घूमने-फिरने में ज्यादा परेशानी नहीं होती. सुबह और शाम के समय इन जगहों की खूबसूरती और भी निखरकर सामने आती है. अगर आप राजस्थान की शाही विरासत, इतिहास और वास्तुकला को करीब से देखना चाहते हैं, तो जोधपुर से उदयपुर तक इन चारों जगहों की यात्रा प्लान कर सकते हैं.

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