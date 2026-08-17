'मैं खुल्लम खुल्ला हिंदूवादी नेता, विपक्ष ले जाए पूरा मुस्लिम वोट' अलीगढ़ में बोले यूपी के राज्यमंत्री ठाकुर रघुराज सिंह

उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में एक विवादित बयान देते हुए विपक्षी नेताओं और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्षी दल मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रहे हैं, जबकि उन्हें केवल हिंदुत्व का वोट चाहिए. राज्यमंत्री ने दावा किया कि हिंदूवादी वोटों के बल पर ही देश और प्रदेश में सरकार बनेगी. इसके साथ ही उन्होंने मुगलों के इतिहास, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे और संसद के सत्र को लेकर विपक्ष के रवैये पर कड़े आरोप लगाए.

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अखिलेश यादव पर मुगलों के इतिहास को लेकर हमला

राज्यमंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव वोट की राजनीति के लिए मुगलों और टीपू सुल्तान को महान बताना चाहते हैं और इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को इलाज की जरूरत है और उनकी पूरी पार्टी अब बेरोजगार हो चुकी है.

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे और संसद में विपक्ष का रवैया

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण में आई गड़बड़ियों पर बोलते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि निर्माण करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और वही कंपनी अगले 5 सालों तक सड़क की मरम्मत का काम करेगी. इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने संसद न चलने देकर जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया है और वे महिला आरक्षण विधेयक को पास नहीं होने देना चाहते.

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मुस्लिम बनाम हिंदुत्व की राजनीति पर बेबाक बयान

राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर निशाना साधते हुए रघुराज सिंह ने कहा कि दोनों को केवल मुस्लिम वोट चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरा मुस्लिम वोट ले ले, क्योंकि वे खुल्लम खुल्ला हिंदूवादी नेता हैं और उन्हें हिंदुत्व का वोट चाहिए, जिसके दम पर वे सरकार बनाएंगे.

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