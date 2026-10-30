scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाराणसी में पुलिस-तस्कर मुठभेड़... लंका में दबिश देने गए सिपाही को मारीं 3 गोलियां, BHU ट्रॉमा सेंटर में हालत गंभीर

वाराणसी में असलहा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग हो गई. कांस्टेबल अमित शुक्ला को पेट, पीठ और हाथ में गोली लगी है. उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. उधर, लोटूबीर मंदिर के पास मुठभेड़ में एक संदिग्ध आरोपी घायल हुआ है, जबकि दो अन्य फरार हैं.

Advertisement
X
फायरिंग का आरोपी राज विश्वकर्मा घायल.(Photo: Roshan jaiswal/ITG)
फायरिंग का आरोपी राज विश्वकर्मा घायल.(Photo: Roshan jaiswal/ITG)

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में असलहा तस्करों के खिलाफ दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग का मामला सामने आया है. लंका थाना क्षेत्र के नरिया तिराहे पर शुक्रवार देर शाम हुई घटना में कांस्टेबल अमित शुक्ला गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें पेट, पीठ और हाथ में गोली लगी है. गंभीर हालत में उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बदमाशों ने उन पर तीन गोलियां चलाई थीं.

घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल सिपाही को तत्काल संभाला और आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया. पुलिस की ओर से पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी में यह घटना असलहा तस्करों को पकड़ने के लिए की गई कार्रवाई से जुड़ी बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: वाराणसी में जहांं रखे थे बैलेट पेपर, काउंटिंग से पहले रात में बंद हो गए CCTV... डीएम ने बताई ये वजह

सम्बंधित ख़बरें

Indian Railway PM Modi
गुजरात, राजस्‍थान से काशी तक... PM मोदी ने दी 2 नई ट्रेनों की सौगात
UP MLC ELECTION RESULT
MLC चुनाव: वाराणसी सीट पर मि‍ली जीत पर अख‍िलेश यादव ने BJP पर साधा न‍िशाना
varanasi mlc seat ashutosh sinha win
आखिर आ गया वाराणसी का नतीजा, MLC चुनाव में सपा के आशुतोष सिन्हा जीते
पर्यटन में 3,197% की बढ़ोतरी
काशी-मां विंध्यवासिनी के दर्शन को उमड़े पर्यटक, संख्या 17 करोड़ पार
UP MLC election: SP leads BJP in Varanasi graduate constituency.
वाराणसी की MLC सीट पर सपा की जीत, BJP ने लगाया धांधली का आरोप

इसी बीच लंका थाना क्षेत्र के लोटूबीर मंदिर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एक और मुठभेड़ हुई. इस दौरान राज विश्वकर्मा नाम के एक बदमाश के पैर में गोली लगी. पुलिस ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया. आशंका जताई जा रही है कि वह कांस्टेबल अमित शुक्ला को गोली मारने की घटना में शामिल था.

Advertisement

वाराणसी

लोटूबीर मंदिर के पास मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली

घायल आरोपी की पहचान गड़वा घाट निवासी प्रदीप विश्वकर्मा के बेटे राज विश्वकर्मा के रूप में हुई है. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. शुरुआती जांच में उसका नाम सिपाही पर फायरिंग की घटना से जुड़कर सामने आया है.

बताया जा रहा है कि कांस्टेबल अमित शुक्ला को गोली मारने की वारदात में कुल तीन लोग शामिल थे. पुलिस पूछताछ में राज विश्वकर्मा ने दावा किया है कि उसने फायरिंग नहीं की थी. हालांकि, पुलिस इस घटना में उसकी भूमिका की जांच कर रही है.

वाराणसी

इस मामले में दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है. अधिकारियों की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सिपाही पर हमला किसने किया और वारदात में शामिल बाकी आरोपियों की क्या भूमिका थी.

कांग्रेस नेता अजय राय ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

सिपाही अमित शुक्ला को गोली लगने की घटना के बाद वाराणसी में कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस नेता अजय राय ने इस घटना को लेकर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

फिलहाल, घायल कांस्टेबल अमित शुक्ला का बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है. वहीं, मुठभेड़ में घायल राज विश्वकर्मा से पुलिस पूछताछ कर रही है. दो फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ज्ञानेश कुमार और 'वोट चोरी' के खिलाफ क्या है राहुल गांधी का पूरा प्लान? देखें 10 तक |
    बेंगलुरु: गे डेटिंग ऐप पर दोस्ती, फिर मिला धोखा... दो लोगों ने मिलकर लूटे 20 लाख के गहने |
    ISRO ने NVS-03 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की, विदेशी GPS पर निर्भरता कम होगी |
    सूरत में किसानों के हिस्से की चोरी! सम्राट वेलवेट टेक्सटाइल मिल में पाइपलाइन डालकर पहुंचाया जा रहा था पानी |
    Gen-Z आंदोलन के 8 साल बाद आर्मेनिया में क्यों मचा बवाल? देखें ब्लैक & व्हाइट |
    दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर नई तकनीक: प्लेटफॉर्म स्क्रीन पर दिखेगा किस कोच में कितनी भीड़ है, आसानी से मिलेगी जगह |
    छत फाड़ते हुए क्लासरूम में गिरा मंदिर का शिखर, बिजनौर में रात डेढ़ बजे जोरदार धमाका; चक्रवात अर्नब का खौफनाक असर |
    वाराणसी में पुलिस-तस्कर मुठभेड़... लंका में दबिश देने गए सिपाही को मारीं 3 गोलियां, BHU ट्रॉमा सेंटर में हालत गंभीर |
    एम्स गोरखपुर की डायरेक्टर की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में रेफर, उठे सवाल |
    दिवाली-छठ में नहीं मिल रहा है कंफर्म टिकट तो इन रेलों में करें ट्राई... रेलवे ने तीन जोड़ी और पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने का किया ऐलान
    Advertisement