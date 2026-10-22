वाराणसी में आग का तांडव! झाड़ू-पेंट की दुकान से ज्वेलर्स तक पहुंचीं लपटें, इमारत में फंसे लोग

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के मदनपुरा इलाके में बुधवार को भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग झाड़ू, पेंट और पैकिंग सामग्री की दुकान से शुरू हुई और देखते ही देखते बगल की सतनाम ज्वेलर्स तक पहुंच गई. आग की लपटें और घना धुआं देखकर आसपास के लोग घबरा गए. इस घटना में दुकानों में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है.

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आग संजय प्रजापति की दुकान में लगी थी. यहां झाड़ू, पेंट, पुट्टी और प्लास्टिक से जुड़ी पैकिंग सामग्री रखी हुई थी. ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी. पास में सतनाम सिंह की ज्वेलरी की दुकान होने से वहां भी आग पहुंच गई. देखते ही देखते दोनों दुकानों में आग फैलने से आसपास के प्रतिष्ठानों और इमारतों को भी खतरा पैदा हो गया.

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घटना के समय इलाके में मौजूद लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. कई दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों से बाहर निकल आए और सामान बचाने की कोशिश करने लगे. आग की ऊंची लपटों के कारण आसपास के लोग सहम गए. आग पूरी इमारत में फैलने का खतरा बढ़ने पर तत्काल पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई.

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छह मंजिला इमारत में फंसे लोगों का रेस्क्यू

सूचना मिलते ही मदनपुरा चौकी प्रभारी विशाल विक्रम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने अग्निशमन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं. भेलूपुर और चेतगंज सहित संबंधित अग्निशमन केंद्रों से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे. आग की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त दमकलकर्मियों और वाहनों की भी मदद ली गई.

बचाव अभियान के दौरान इमारत में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना प्राथमिकता रही. शुरुआती जानकारी में इमारत में फंसे तीन लोगों को बाहर निकालने की बात सामने आई, जबकि एक अन्य विवरण में छह मंजिला इमारत में फंसे दो लोगों को बचाया गया है. धुएं और लपटों के बीच दमकलकर्मियों ने राहत एवं बचाव कार्य जारी रखा.

इस दौरान पुलिस ने मौके पर जमा भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, ताकि दमकलकर्मियों को आग बुझाने और लोगों को बाहर निकालने में परेशानी न हो. स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग की लपटें उठते ही आसपास के दुकानदारों में घबराहट फैल गई थी. लोग अपने प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करने में जुट गए थे.

दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू

दमकल की टीमों ने करीब दो घंटे तक मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया. आग से दोनों दुकानों में रखे सामान को नुकसान पहुंचा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, लाखों रुपये की क्षति होने की आशंका है. हालांकि, आर्थिक नुकसान की वास्तविक राशि का आकलन अभी किया जाना बाकी है.

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फिलहाल, आग लगने की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. संबंधित विभाग घटना के कारणों और नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं. जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की वजह और कुल आर्थिक क्षति की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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