चाय की दुकान पर झगड़ा, फिर सड़क पर दौड़ी तेज रफ्तार कार... दो युवकों को मारी टक्कर-VIDEO

राजस्थान की राजधानी जयपुर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर देर रात हुए विवाद के बाद जमकर बवाल हुआ. चाय की दुकान पर दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी के बाद स्विफ्ट कार सवार युवकों पर सड़क पर उत्पात मचाने का आरोप है. तेज रफ्तार कार ने रास्ते में आने वाले कई वाहनों को टक्कर मार दी.

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इस दौरान दो युवक भी कार की चपेट में आकर घायल हो गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

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चाय की दुकान पर विवाद के बाद मचा बवाल

घटना बुधवार रात करीब 12 बजे की है. गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर एक चाय की दुकान पर दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते मामूली कहासुनी के बाद स्थिति बिगड़ गई. आरोप है कि इसके बाद स्विफ्ट कार में सवार युवकों ने तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी.

कार सवारों पर आरोप है कि उन्होंने सड़क पर सामने आने वाले कई वाहनों को टक्कर मार दी. इस दौरान दो युवकों को भी कार से टक्कर लगी, जिससे दोनों घायल हो गए. अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. देर रात स्टेशन के बाहर हुए इस घटनाक्रम ने वहां मौजूद लोगों को सकते में डाल दिया.

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सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. अब पुलिस मामले की जांच कर रही है. सामने आए सीसीटीवी फुटेज और कार के नंबर के आधार पर आरोपी चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद के बाद कार सवारों ने किस तरह वाहनों को टक्कर मारी और दो युवक कैसे घायल हुए.

फिलहाल, आरोपी चालक की पहचान और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. मामले में आगे की कार्रवाई आरोपी की पहचान और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी.

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