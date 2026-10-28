Sofa Cleaning Tips: दिवाली पर पुराने सोफे को बनाएं नए जैसा साफ और चमकदार! बिना ज्यादा खर्च किए अपनाएं ये 6 आसान तरीके

दिवाली पर घर को चमकाने के लिए लोग पर्दे बदलते हैं, दीवारों की सफाई करते हैं और डेकोरेशन के लिए नई-नई चीजें खरीदते हैं. लेकिन क्या आपने अपने लिविंग रूम में रखे पुराने सोफे पर ध्यान दिया है? रोज बैठने, खाने-पीने और धूल जमने की वजह से सोफा धीरे-धीरे गंदा दिखने लगता है. कई बार उस पर गलती से चाय-कॉफी गिर जाती है, जिसकी वजह से दाग पड़ जाते हैं. सोफे पर सिर्फ दाग ही नहीं, कभी-कभी उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है. ऐसे में घर कितना भी साफ क्यों न हो, पुराना और गंदा सोफा पूरे कमरे का लुक बिगाड़ सकता है. कई बार इन वजहों से लोग नया सोफा खरीदने का मन बना लेते हैं. लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है.

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अगर आप भी दिवाली पर अपने ड्राइंग रूम को नया और खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो सोफा बदलने के लिए हजारों रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान सफाई के तरीकों और थोड़ी सी डेकोरेशन की मदद से आप पुराने सोफे को काफी हद तक नया जैसा लुक दे सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 6 आसान तरीके, जिन्हें अपनाकर आप दिवाली से पहले अपने सोफे की चमक वापस ला सकते हैं.

1. सबसे पहले सोफे से निकालें धूल और गंदगी: सोफे को साफ करने के लिए सबसे पहले उस पर जमा धूल, बाल और छोटे-छोटे कचरे को हटाएं. इसके लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. सोफे के कोनों, कुशन के नीचे और सिलाई वाली जगहों पर खास ध्यान दें, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा गंदगी जमा होती है. अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो मुलायम ब्रश से भी धूल साफ कर सकते हैं. ध्यान रखें कि बहुत जोर से रगड़ने से सोफे का कपड़ा खराब हो सकता है.



2. सोफे के कपड़े के हिसाब से करें सफाई: हर सोफे को एक ही तरीके से साफ करना सही नहीं होता. इसलिए सफाई शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका सोफा किस कपड़े का बना है.

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फैब्रिक सोफा: अगर सोफा कपड़े का है, तो हल्के गीले कपड़े और फैब्रिक के लिए सही क्लीनर से सफाई करें. साबुन या किसी दूसरे क्लीनर का इस्तेमाल करने से पहले उसे सोफे के किसी छिपे हुए हिस्से पर लगाकर चेक कर लें.

लेदर सोफा: चमड़े के सोफे को साफ करने के लिए मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें. इसके बाद जरूरत के हिसाब से लेदर के लिए बने कंडीशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. तेज केमिकल या ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने से बचें.

वेलवेट सोफा: वेलवेट के सोफे पर मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें. ब्रश को हल्के हाथों से चलाएं, ताकि कपड़े की डेकोरेशन खराब न हो और उसकी खूबसूरती बनी रहे.



3. चाय-कॉफी के जिद्दी दाग ऐसे करें साफ: सोफे पर चाय, कॉफी या खाने की चीजों के दाग लगना आम बात है. अगर इन दागों को समय पर साफ नहीं किया जाए, तो ये गहरे हो सकते हैं. ऐसे में सबसे पहले साफ कपड़े से दाग को हल्के हाथों से दबाकर एक्स्ट्रा लिक्विड सोख लें. ध्यान रखें कि दाग को रगड़ें नहीं, वरना वो कपड़े में और फैल सकता है.

इसके बाद सोफे के फैब्रिक के हिसाब से सही क्लीनर का इस्तेमाल करें. सफेद सिरके या दूसरे घरेलू नुस्खों को सीधे पूरे सोफे पर लगाने से बचें, क्योंकि इससे कपड़े का रंग उड़ सकता है या निशान पड़ सकते हैं. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले छोटे और छिपे हुए हिस्से पर चेक जरूर कर लें.



4. सोफे से बदबू दूर करने के लिए अपनाएं ये तरीका: कई बार सोफा देखने में साफ होता है, लेकिन उसमें से अजीब सी बदबू आती है. इसकी वजह पसीना, खाने-पीने की चीजें या कपड़े में जमा नमी हो सकती है. ऐसी कंडीशन में सोफे को अच्छी तरह साफ करने के साथ उसे पूरी तरह सुखाना भी जरूरी है.

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अगर आपका सोफा कपड़े का बना है, तो उस पर थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़क दें. इसे 20 से 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद वैक्यूम क्लीनर से अच्छी तरह साफ कर लें. इससे सोफे की बदबू कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, ऐसा करने से पहले सोफे को साफ करने के इंस्ट्रक्शन जरूर देख लें, खासकर अगर सोफा लेदर या नाजुक कपड़े का बना है.



5. कुशन कवर धोकर सोफे को दें नया लुक: पुराने सोफे को नया जैसा दिखाने के लिए उसके कुशन और कवर की अच्छी तरह सफाई करें. अगर कुशन के कवर निकल जाते हैं, तो उन्हें कपड़े पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से धोकर सुखा लें. जिन कुशन के कवर नहीं निकलते, उन्हें कपड़े के हिसाब से साफ करें.

इसके बाद सोफे पर साफ कुशन रखें. अगर आप कम खर्च में सोफे का लुक बदलना चाहते हैं, तो पुराने कवर की जगह नए रंग के कवर लगा सकते हैं. क्रीम, बेज, हरे, मैरून या गोल्डन रंग के कुशन कवर दिवाली की सजावट के साथ अच्छे लगेंगे. इससे बिना नया सोफा खरीदे ही आपके कमरे को नया और खूबसूरत लुक मिल सकता है.



6. आखिर में सोफे को दें स्टाइलिश फिनिशिंग टच: सोफे की सफाई के बाद उसे सजाने पर ध्यान दें. इसके लिए सोफे पर सुंदर थ्रो, साफ कुशन और अच्छे रंग के कवर लगाएं. अगर सोफे के पीछे की दीवार खाली है, तो वहां हल्की डेकोरेशन या वार्म लाइट्स लगा सकते हैं. इससे बैठने की जगह और भी खूबसूरत दिखेगी.

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ध्यान रखें कि सोफे के कुशन कवर और थ्रो का रंग कमरे के पर्दों और बाकी डेकोरेशंस से मैच करता हो. अगर फैब्रिक फ्रेशनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पहले उसके पैकेट पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें. उसे सोफे पर इस्तेमाल करने से पहले ये भी चेक कर लें कि वो कपड़े के लिए सही है या नहीं. सोफा पूरी तरह सूखने के बाद ही उस पर कुशन और कवर लगाएं.

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