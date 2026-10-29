बिना नोटिस छोड़ दी नौकरी, झारखंड का युवा 4 महीने से UAE की जेल में बंद

झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले 23 वर्षीय युवक शशि कुमार पासवान पिछले चार महीने से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की जेल में बंद हैं. परिवार का कहना है कि शशि दुबई में एक निजी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे. बहन की शादी में शामिल होने के लिए वह भारत लौटना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने एक एजेंट को पैसे दिए, लेकिन अब वह जेल में हैं. परिवार ने प्रशासन और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है.

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शशि के पिता लालन पासवान ने सोमवार को हुसैनाबाद थाने में आवेदन देकर बेटे को वापस लाने के लिए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की. पलामू के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि आवेदन को आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेज दिया गया है.

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सात दिन तक काम पर नहीं गए शशि

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शशि पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी को ठीक से सूचना दिए बिना नौकरी छोड़ दी थी. वह लगातार सात दिन तक काम पर नहीं गए. इसी दौरान उन्होंने भारत लौटने के लिए एक एजेंट से संपर्क किया और उसे पैसे दिए. इसी मामले में उन्हें जेल में रखा गया है.

शशि के पिता लालन पासवान ने बताया कि उनका बेटा 2025 में दुबई की एक निजी कंपनी में काम करने गया था. परिवार ने उसकी बहन की शादी 26 जून को तय की थी. शशि इस शादी में शामिल होने के लिए घर लौटना चाहते थे. इसी कोशिश में उन्होंने एजेंट को पैसे दिए, लेकिन परिवार के मुताबिक, वह मुश्किल में फंस गए.

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चार महीने से जेल में बंद, परिवार को वापसी का इंतजार

लालन पासवान के मुताबिक, उनका बेटा दुबई के अल राशिदिया इलाके की जेल में पिछले चार महीने से बंद है. शशि ने परिवार को भरोसा दिलाया था कि वह जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे. इसी उम्मीद में परिवार ने चार महीने से ज्यादा समय तक इंतजार किया और फिर पुलिस से संपर्क किया. पिता ने प्रशासन और भारत सरकार से बेटे को वापस लाने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है. उनका कहना है कि परिवार लंबे समय से उसकी वापसी का इंतजार कर रहा है.

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पत्नी ने भी मांगी कानूनी मदद

शशि की पत्नी सुमित्रा ने भी अधिकारियों से मदद की अपील की है. उन्होंने बताया कि उनके पति अबू धाबी की एक निजी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे. उनका आरोप है कि एजेंट के चक्कर में उनके पति फंस गए और चार महीने से जेल में बंद हैं. सुमित्रा ने अधिकारियों से शशि को कानूनी मदद दिलाने और उन्हें भारत वापस लाने की गुहार लगाई है. फिलहाल, पलामू पुलिस ने परिवार का आवेदन उच्च अधिकारियों को भेज दिया है.

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