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'चार राज्यों में बैलेट पेपर से हुए MLC चुनाव, कांग्रेस कितनी सीटें जीती?' नतीजों के बाद PM नरेंद्र मोदी का तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में हुए 28 MLC सीटों के चुनाव को लेकर X पर कांग्रेस से सवाल किया कि उसने कितनी सीटें जीतीं. चुनाव बैलेट पेपर से हुए और कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में 28 विधान परिषद सीटों के चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है (Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में 28 विधान परिषद सीटों के चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है (Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार राज्यों में हुए विधान परिषद यानी MLC चुनावों के नतीजों पर कांग्रेस को घेरा है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में कुल 28 सीटों पर चुनाव हुए थे और इनमें कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी. पीएम मोदी ने X पर लिखा कि ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए. कर्नाटक की चारों सीटें बीजेपी और जेडीएस गठबंधन ने जीतीं, जबकि यूपी में बीजेपी को चार और सपा को दो सीटें मिलीं.

पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में लिखा, “उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक जैसे चार बड़े राज्यों में 28 सीटों पर MLC चुनाव हुए. चुनाव बैलेट पेपर से हुए. अंदाजा लगाइए, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं?”

इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटक की 4 विधान परिषद सीटें शामिल थीं. मतदान 23 अक्टूबर को हुआ था और वोटों की गिनती 27 अक्टूबर से शुरू हुई. ये चुनाव मुख्य रूप से शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए थे. यहां आम जनता वोट नहीं करती. इन सीटों पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रजिस्टर्ड मतदाता ही मतदान करते हैं.

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यह भी पढ़ें: 'MLC चुनाव में PDA की जीत पर ये भी अंदर-ही-अंदर खुश', अखिलेश यादव का केशव मौर्य पर तंज

कर्नाटक में बीजेपी और जनता दल (सेक्युलर) गठबंधन ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की. बीजेपी ने अपनी तीन सीटें बरकरार रखीं, जबकि जेडीएस ने बेंगलुरु शिक्षक सीट कांग्रेस से छीन ली. कांग्रेस की यह हार इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि राज्य में उसी की सरकार है.

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उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर मुकाबला मुख्य रूप से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रहा.बीजेपी ने चार सीटें और सपा ने दो सीटें जीती हैं. बाकी सीटों पर गिनती अभी जारी है.

पीएम मोदी की यह पोस्ट ऐसे वक्त आई है जब विपक्ष चुनाव प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी EVM को लेकर सवाल उठाता रहा है. इसे कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पर राजनीतिक तंज के तौर पर देखा जा रहा है. बैलेट पेपर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है.

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