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यूपी में 1,375 युवाओं को नियुक्ति पत्र, सीएम योगी बोले- साढ़े 9 लाख युवाओं को दिया रोजगार

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सरकारी भर्तियों और रोजगार को लेकर सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक साढ़े 9 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है.

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सीएम योगी ने गिनाईं रोजगार की उपलब्धियां (Photo-ITG)
सीएम योगी ने गिनाईं रोजगार की उपलब्धियां (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए. सीएम ने नियुक्ति पत्र देने के बाद युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि नियुक्ति पत्र भले ही एक नौजवान को मिल रहा है, लेकिन हजारों परिवारों के लिए खुशी का माहौल है, उन्होंने कहा कि यही युवा उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में अहम योगदान दे रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करते हुए कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था और देश में प्रदेश की कोई खास पहचान नहीं थी, उस दौर में जब भी सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकलता था, तो खासकर गरीब परिवारों के युवाओं में निराशा का माहौल रहता था. गरीब परिवार का बच्चा सरकारी नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकता था. 

यह भी पढ़ें: यूपी की चुनावी जंग... नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में होंगे

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सीएम योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद प्रदेश के युवाओं को उनका गौरव और अवसर वापस दिलाने का संकल्प लिया गया, उनके मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर दिया गया और युवाओं को बिना किसी लेन-देन के सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी भारत की आर्थिक वृद्धि में नई कहानी लिख रहा है और देश की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है.

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ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति से ग्रामीण प्रशासन को मजबूती

1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति को ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. ग्राम पंचायत अधिकारी गांवों में पंचायत स्तर की योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों के संचालन में भूमिका निभाते हैं. नए अधिकारियों की नियुक्ति से ग्राम पंचायतों में कामकाज को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: सीएम योगी आदित्यनाथ का लॉ&ऑर्डर पर सपा पर तंज, अखिलेश यादव ने क‍िया पलटवार

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