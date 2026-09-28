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रकुलप्रीत, वासु भगनानी समेत स्टार्स और कंपनियों पर IT रेड, फिल्मों के नाम पर पैसा बाहर भेजने का आरोप

बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर हैं. फिल्मों के नाम पर विदेशों में पैसा भेजने और चोरी के संदेह में मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिनमें कई सेलेब्स के नाम रडार पर हैं.

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बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है. मुंबई इनकम टैक्स विभाग की टीमों ने टैक्स चोरी और फिल्मों के नाम पर विदेशों में पैसा भेजने के सिलसिले में कई नामी हस्तियों और प्रोडक्शन हाउसों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. 

मुश्किल में ये सितारे

जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई के तहत एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह, दिग्गज फिल्म निर्माता वाशु भगनानी और पैनोरमा स्टूडियोज (Panorama Studios) से जुड़े करीब 12 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

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सूत्रों के मुताबिक, इनकम टैक्स विभाग को लंबे समय से इनपुट मिल रहे थे कि फिल्मों की शूटिंग, ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन के नाम पर भारी रकम विदेशों में भेजी जा रही है. जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर टैक्स की हेराफेरी और वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं. इसी सिलसिले में मुंबई आईटी की अलग-अलग टीमें मुंबई स्थित कई दफ्तरों और परिसरों की तलाशी ले रही हैं.

इनकम टैक्स की रडार में आए ये बड़े नाम

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पैनोरमा स्टूडियोज: 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाला बड़ा प्रोडक्शन हाउस.
 

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