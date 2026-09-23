IIT बॉम्बे की घटना का असर, अब BIT मेसरा के हॉस्टल के कमरों में लगेंगे 'एंटी-सुसाइड' पंखे

देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में छात्रों के बढ़ते मानसिक तनाव और पिछले दिनों सामने आई कुछ दुखद घटनाओं को देखते हुए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (BIT) मेसरा, रांची ने एक बेहद संवेदनशील और बड़ा कदम उठाया है. संस्थान ने अपने परिसरों और छात्रावासों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को पुख्ता करने तथा किसी भी अनहोनी या 'अप्रिय' घटना पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विशेष पहल शुरू की है.

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इसके तहत अब BIT मेसरा के सभी हॉस्टल कमरों में पारंपरिक सीलिंग फैंस की जगह विशेष 'एंटी-सुसाइड रॉड' (Anti-Suicide Fan Rods) वाले पंखे लगाए जा रहे हैं. प्रबंधन का यह फैसला छात्रों की जीवन रक्षा और उन्हें एक सुरक्षित मानसिक व भौतिक माहौल देने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है.

क्यों उठाया गया यह कदम?

बीते कुछ समय में देश के कई प्रमुख हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में छात्रों द्वारा मानसिक दबाव के चलते उठाए गए चरम कदमों और खुदकुशी के मामलों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इसके अलावा, शिक्षण संस्थानों के परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे.

BIT मेसरा प्रशासन ने इन तमाम पहलुओं का गंभीरता से संज्ञान लिया है. संस्थान से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मेसरा कैंपस में पहले हुई कुछ अप्रिय घटनाओं और देश भर के आईआईटी-एनआईटी जैसे संस्थानों के अनुभवों से सीख लेते हुए प्रबंधन ने यह एहतियाती कदम उठाया है. इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य संकट या अचानक मानसिक तनाव की स्थिति में किसी भी जानलेवा प्रयास को विफल करना है.

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क्या है 'एंटी-सुसाइड' पंखों की खूबी?

आम तौर पर हॉस्टल के कमरों में लगे सामान्य पंखों से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं हमेशा से शिक्षण संस्थानों के लिए सिरदर्द रही हैं. इन नए विशेष पंखों और रॉड्स की बनावट ऐसी होती है कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित या खतरनाक कदम उठाने का प्रयास करे, तो पंखा या उससे जुड़ी व्यवस्था तुरंत लोड या वजन बढ़ते ही नीचे की ओर झुक जाती है या सुरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाता है, जिससे जानलेवा स्थिति को टाला जा सके.

बता दें कि प्रबंधन के इस फैसले के बाद से छात्र समुदाय और दूर-दराज से अपने बच्चों को पढ़ाने भेजने वाले अभिभावकों ने राहत की सांस ली है. BIT मेसरा का यह कदम आने वाले समय में देश के अन्य तकनीकी और गैर-तकनीकी संस्थानों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण बन सकता है, जहां युवा दिलों की हिफाजत को शिक्षा से भी ऊपर आंका जा रहा है.

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