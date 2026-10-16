दो कारों में भरकर ले जा रहे थे गांजा, 95 लाख की खेप के साथ ओडिशा के 3 तस्कर गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शुद्धि के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर करमा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी के आरोप में तीन अंतरप्रांतीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 118 किलो 670 ग्राम गांजा, दो कार, पांच मोबाइल फोन और 8 हजार 280 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

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पुलिस के मुताबिक, बरामद गांजे की कीमत करीब 60 लाख रुपये है. वहीं, गांजा, वाहनों और अन्य सामान समेत कुल बरामदगी का मूल्य लगभग 95 लाख रुपये आंका गया है. यह कार्रवाई हिदुआरी तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान की गई, जहां पुलिस ने दो संदिग्ध कारों को रोककर तलाशी ली.

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विश्वजीत बारिक, रविंद्र नायक और मोहम्मद दानिश के रूप में हुई है. तीनों ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के रहने वाले बताए गए हैं. पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और गांजे की सप्लाई के रास्तों की जानकारी जुटा रही है.

चेकिंग के दौरान पकड़ी गईं दो कारें

करमा थाना प्रभारी कमलेश पाल और एसओजी प्रभारी निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा पुलिस टीम के साथ हिदुआरी तिराहे पर वाहनों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान दो संदिग्ध कारें आती दिखाई दीं. पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और कुछ दूरी पर दोनों वाहनों को रोक लिया.

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तलाशी के दौरान कारों से टेप में लिपटे छोटे-छोटे पैकेट बरामद हुए. इन पैकेटों में कुल 118 किलो 670 ग्राम गांजा रखा था. पुलिस ने मौके से तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. बरामदगी के बाद गांजा तस्करी के इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की गई.

पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक्सयूवी-500 और ब्रेजा कार को भी जब्त किया है. इसके अलावा पांच मोबाइल फोन और 8 हजार 280 रुपये नकद बरामद हुए हैं. पुलिस के अनुसार, जब्त गांजे की कीमत करीब 60 लाख रुपये है, जबकि वाहनों और अन्य सामान को मिलाकर कुल बरामदगी लगभग 95 लाख रुपये की है.

मिर्जापुर ले जाई जा रही थी गांजे की खेप

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सुंदरगढ़ के एक व्यक्ति के कहने पर गांजे की खेप लेकर मिर्जापुर जा रहे थे. इसके बदले प्रत्येक आरोपी को 15-15 हजार रुपये देने का आश्वासन दिया गया था. पुलिस अब उस व्यक्ति की भूमिका की जांच कर रही है, जिसके कहने पर गांजा पहुंचाया जा रहा था.

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह भी बताया कि वे पहले भी गांजे की खेप पहुंचा चुके हैं. इस जानकारी के आधार पर पुलिस तस्करी के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी है.

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सोनभद्र पुलिस के मुताबिक, जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुद्धि के तहत अभियान लगातार जारी है. इसी अभियान के तहत करमा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में यह बरामदगी हुई. मामले में आगे की जांच के दौरान तस्करी के पूरे नेटवर्क से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.

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