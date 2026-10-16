scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दो कारों में भरकर ले जा रहे थे गांजा, 95 लाख की खेप के साथ ओडिशा के 3 तस्कर गिरफ्तार

सोनभद्र में ऑपरेशन शुद्धि के तहत करमा थाना पुलिस और एसओजी ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. हिदुआरी तिराहे पर दो कारों की तलाशी में 118 किलो 670 ग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपये है. पुलिस ने ओडिशा के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन, मोबाइल फोन और नकदी समेत लगभग 95 लाख रुपये का सामान बरामद किया है.

Advertisement
X
ऑपरेशन शुद्धि के तहत बड़ी कार्रवाई.(Photo: Screengrab)
ऑपरेशन शुद्धि के तहत बड़ी कार्रवाई.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन शुद्धि के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देश पर करमा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी के आरोप में तीन अंतरप्रांतीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 118 किलो 670 ग्राम गांजा, दो कार, पांच मोबाइल फोन और 8 हजार 280 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, बरामद गांजे की कीमत करीब 60 लाख रुपये है. वहीं, गांजा, वाहनों और अन्य सामान समेत कुल बरामदगी का मूल्य लगभग 95 लाख रुपये आंका गया है. यह कार्रवाई हिदुआरी तिराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान की गई, जहां पुलिस ने दो संदिग्ध कारों को रोककर तलाशी ली.

यह भी पढ़ें: चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, सोनभद्र में साइबर थाना की बड़ी कार्रवाई

सम्बंधित ख़बरें

अगस्त में दर्ज हुआ था दुष्कर्म का केस.(Photo: Screengrab)
दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग की मौत, प्रसव के दौरान बच्चे की भी गई जान
UP सरकार की इस योजना ने बदला Mid Day Meal
Meal served to children under PM Poshan Scheme in Sonbhadra
'खाना एकदम लाजवाब...', सोनभद्र के स्कूलों में PM पोषण योजना से मुरीद हुए बच्चे-अभिभावक
पत्नी-प्रेमी समेत 4 गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)
इश्क में पति की हत्या! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर दबाया गला, फिर शव को...
Waterfalls in Uttar Pradesh
शिमला-मनाली भूल जाएंगे, मॉनसून में देखें UP के 5 खूबसूरत वॉटरफॉल

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विश्वजीत बारिक, रविंद्र नायक और मोहम्मद दानिश के रूप में हुई है. तीनों ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के रहने वाले बताए गए हैं. पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और गांजे की सप्लाई के रास्तों की जानकारी जुटा रही है.

चेकिंग के दौरान पकड़ी गईं दो कारें

करमा थाना प्रभारी कमलेश पाल और एसओजी प्रभारी निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा पुलिस टीम के साथ हिदुआरी तिराहे पर वाहनों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान दो संदिग्ध कारें आती दिखाई दीं. पुलिस टीम ने उनका पीछा किया और कुछ दूरी पर दोनों वाहनों को रोक लिया.

Advertisement

तलाशी के दौरान कारों से टेप में लिपटे छोटे-छोटे पैकेट बरामद हुए. इन पैकेटों में कुल 118 किलो 670 ग्राम गांजा रखा था. पुलिस ने मौके से तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. बरामदगी के बाद गांजा तस्करी के इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की गई.

पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक्सयूवी-500 और ब्रेजा कार को भी जब्त किया है. इसके अलावा पांच मोबाइल फोन और 8 हजार 280 रुपये नकद बरामद हुए हैं. पुलिस के अनुसार, जब्त गांजे की कीमत करीब 60 लाख रुपये है, जबकि वाहनों और अन्य सामान को मिलाकर कुल बरामदगी लगभग 95 लाख रुपये की है.

मिर्जापुर ले जाई जा रही थी गांजे की खेप

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सुंदरगढ़ के एक व्यक्ति के कहने पर गांजे की खेप लेकर मिर्जापुर जा रहे थे. इसके बदले प्रत्येक आरोपी को 15-15 हजार रुपये देने का आश्वासन दिया गया था. पुलिस अब उस व्यक्ति की भूमिका की जांच कर रही है, जिसके कहने पर गांजा पहुंचाया जा रहा था.

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह भी बताया कि वे पहले भी गांजे की खेप पहुंचा चुके हैं. इस जानकारी के आधार पर पुलिस तस्करी के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी है.

Advertisement

सोनभद्र पुलिस के मुताबिक, जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुद्धि के तहत अभियान लगातार जारी है. इसी अभियान के तहत करमा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में यह बरामदगी हुई. मामले में आगे की जांच के दौरान तस्करी के पूरे नेटवर्क से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली में प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे व्यापारी संगठन, की ये मांग |
    दिल्ली में प्रदर्शनों से बि‍जनेस ठप, कारोबार‍ियों ने पीएम और गृहमंत्री से लगाई गुहार |
    अहमदाबाद में नकली मोबाइल फोन रैकेट का भंडाफोड़ पकड़ा, 1,034 फोन और लैपटॉप समेत ₹7.07 लाख का माल जब्त |
    मुंबई के आजाद मैदान में CJP की तिरंगा रैली, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग |
    Dussehra 2026 Long Weekend: दशहरे पर घूमने का बना रहे हैं प्लान? 4 दिन की छुट्टी में एक्सप्लोर करें ये 5 जगहें |
    Ranabaali Review: आजादी की जंग या सिर्फ शोर-शराबा, कैसी है विजय-रश्मिका की रणबाली? |
    सैमसंग का दिवाली धमाका: AC, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर बंपर छूट, बचा सकते हैं 20 हजार से भी ज्यादा |
    ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग, तिरंगा फहराने से रोकने पर सरकार पर बरसे अभिजीत दिपके |
    पालघर में गरबा के दौरान माथे से टीका म‍िटाते पकड़ा गया मुस्ल‍िम युवक, मचा बवाल |
    IAS अधिकारी ने महिला JKAS अफसर से कहा 'गेट आउट', फारूक अब्दुल्ला बोले- यह बर्दाश्त नहीं
    Advertisement