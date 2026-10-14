शिवा शर्मा केस: पहली बार सामने आई श्रद्धा दुबे, बोली- हत्या नहीं, आत्महत्या थी

लखनऊ के कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में 25 हजार रुपये की इनामी आरोपी श्रद्धा दुबे ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा है. वीडियो में श्रद्धा ने मीडिया से अपील की कि उनका नाम बेवजह नेताओं और अधिकारियों के साथ नहीं जोड़ा जाए. उन्होंने दावा किया कि शिवा शर्मा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि यह आत्महत्या का मामला था. साथ ही उन्होंने कहा कि वह पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराना चाहती हैं और जांच से जुड़ी सच्चाई बताने को तैयार हैं. श्रद्धा दुबे ने वीडियो में कहा कि वह कहीं गायब नहीं हैं. उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कहते हुए कहा कि फिलहाल वह सामने आकर अपनी बात रखने की हालत में नहीं हैं. वीडियो में उन्होंने अपने ऊपर लग रही बातों को लेकर नाराजगी जताई और मीडिया से अफवाहें नहीं फैलाने का अनुरोध किया.

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श्रद्धा दुबे ने वीडियो में कहा, 'मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे नाम को ऐसे मत उछालिए. आप हर किसी के साथ मेरा नाम मत जोड़िए.' उन्होंने दावा किया कि कई नेताओं और अधिकारियों के साथ उनका नाम बेवजह जोड़ा गया है. श्रद्धा ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी के साथ इंस्टाग्राम पर संपर्क होने का मतलब यह नहीं है कि उनका उस व्यक्ति से कोई संबंध है. उन्होंने कहा कि उनका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है और वह ऐसे लोगों को नहीं जानती हैं. उन्होंने मीडिया से अपील की कि उनके बारे में अफवाहें नहीं फैलाई जाएं. श्रद्धा का कहना है कि जिन लोगों के साथ उनका कोई संबंध या मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, उनके साथ उनका नाम जोड़ना गलत है. उन्होंने खास तौर पर नेताओं और बड़े अधिकारियों के साथ नाम जोड़े जाने पर आपत्ति जताई.

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'शिवा शर्मा की हत्या नहीं, आत्महत्या हुई थी'

वीडियो में श्रद्धा ने शिवा शर्मा की मौत को लेकर अपना दावा भी रखा. उन्होंने कहा कि शिवा शर्मा की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि यह आत्महत्या का मामला था. श्रद्धा के मुताबिक, वह शिवा शर्मा कांड से जुड़ी सच्चाई बताने वाली थीं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति ठीक नहीं है. यह श्रद्धा का अपना दावा है. शिवा शर्मा की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह पुलिस जांच का विषय है. वीडियो में कही गई बात को मामले का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता. मौत से जुड़े आरोपों और परिस्थितियों की पुष्टि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही हो सकेगी. श्रद्धा ने कहा कि वह पुलिस को मामले से जुड़ी हर बात सच-सच बताना चाहती हैं. उन्होंने जांच अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराने की इच्छा भी जताई. 'मैं कहीं गायब नहीं हूं, पुलिस के सामने बयान देना चाहती हूं'

श्रद्धा ने वीडियो में कहा कि वह कहीं गायब नहीं हैं और पुलिस के सामने आकर बयान देना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि वह जो कुछ भी जानती हैं, उसे पुलिस को बताने के लिए तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात भी कही. श्रद्धा के मुताबिक, वह इस समय शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं. उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि उनकी स्थिति को समझा जाए और उनके बारे में बिना पुष्टि के कोई बात न फैलाई जाए. वीडियो में श्रद्धा ने यह भी कहा कि किसी लड़की के बारे में कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनका कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो उनका नाम बेवजह क्यों जोड़ा जा रहा है.

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बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 9 अक्टूबर को करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. वह अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिर गए थे. घटना के बाद उन्हें केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शिवा की मां रंजना की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया. इसमें श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मि, ड्राइवर आदिल, तारिक समेत पांच लोगों के नाम शामिल हैं. इस मामले में डीसीपी लखनऊ मध्य की ओर से तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. श्रद्धा दुबे भी 25 हजार रुपये की इनामी आरोपी हैं.

वीडियो में मीडिया से की अफवाहें नहीं फैलाने की अपील

श्रद्धा दुबे ने अपने वीडियो में बार-बार कहा कि उनका नाम बेवजह नेताओं और अधिकारियों के साथ न जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि वह पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान देना चाहती हैं और मामले से जुड़ी सच्चाई बताने को तैयार हैं. फिलहाल शिवा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस की जांच जारी है. श्रद्धा ने वीडियो में मौत को आत्महत्या बताया है, जबकि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे और मामले की परिस्थितियों की जांच पुलिस कर रही है. उनकी ओर से किए गए दावों की पुष्टि जांच के तथ्यों के आधार पर ही होगी.

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