'पहले बार-बार फोन करते थे, अब क्या हो गया', करोड़पति शिवा शर्मा से चैट में क्यों भड़की थी श्रद्धा दुबे

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 साल के करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है. अब शिवा और उनकी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे के बीच हुई कथित चैट सामने आई है. इस बातचीत में श्रद्धा शिवा के व्यवहार में आए बदलाव को लेकर नाराजगी जताती दिख रही है. वह सवाल करती है कि पहले शिवा उसे बार-बार फोन करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है. जवाब में शिवा कहता है कि उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है और न ही उसका प्यार कम हुआ है. सामने आई कथित चैट में श्रद्धा दुबे शिवा के बदले व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करती है. बातचीत के दौरान वह शिवा से कहती है कि पहले वह बार-बार फोन करता था, लेकिन अब उसकी तरफ से वैसा व्यवहार नहीं दिख रहा है. श्रद्धा की बातों से बातचीत में नाराजगी और रिश्ते को लेकर असंतोष नजर आता है.

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चैट में श्रद्धा शिवा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती भी दिखाई देती है. वह उसके साथ कुछ बुरा होने की बद्दुआ भी देती है. हालांकि, इस बातचीत के आधार पर रिश्ते में चल रहे पूरे विवाद या शिवा की मौत के कारणों के बारे में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. श्रद्धा की नाराजगी के जवाब में शिवा कहता है कि उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है. वह यह भी स्पष्ट करता है कि उसका प्यार कम नहीं हुआ है. बातचीत के दौरान शिवा अपनी कुछ परेशानियों का जिक्र करता है.

9 अक्टूबर को चौथी मंजिल से गिरकर हुई थी शिवा की मौत

इस पर श्रद्धा उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या परेशानी है. दोनों के बीच हुई इस बातचीत से उनके रिश्ते में चल रही खींचतान की झलक मिलती है. हालांकि, शिवा ने जिन परेशानियों का जिक्र किया, उनकी पूरी जानकारी सामने आई चैट में स्पष्ट नहीं है. दरअसल, 9 अक्टूबर को लखनऊ के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर शिवा शर्मा की मौत हो गई थी. इस मामले में उनकी मां रंजना शर्मा ने श्रद्धा दुबे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका आरोप है कि श्रद्धा ने ही शिवा को धक्का देकर उसकी हत्या की.

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शिवा की मां ने यह भी आरोप लगाया है कि श्रद्धा बड़े नेताओं के नाम लेकर उनके बेटे को ब्लैकमेल करती थी और उसे जेल भिजवाने की धमकी देती थी. ये आरोप शिवा की मां की शिकायत का हिस्सा हैं. मामले में पुलिस जांच जारी है और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है. शिवा की मां की शिकायत के आधार पर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर आदिल समेत पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. शिवा की मां ने पुलिस को श्रद्धा के साथ हुई कई चैट और अन्य सबूत भी सौंपे हैं.

शुरुआती जांच में पुलिस के सामने ऐसे आरोप और जानकारियां आई हैं, जिनमें श्रद्धा पर रसूख का इस्तेमाल कर शिवा पर दबाव बनाने और ब्लैकमेलिंग करने की बात कही गई है. पुलिस श्रद्धा के पुराने मुकदमों और उसके संपर्कों की कड़ियां भी खंगाल रही है. मामले की जांच के दौरान सोमवार को पुलिस टीमों ने मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, ड्राइवर आमिर और दानिश के ठिकानों पर दबिश दी. पुलिस उन लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिन्होंने कथित तौर पर घटना के बाद आरोपियों को पनाह दी या उन्हें फरार होने में मदद की.

श्रद्धा, उसकी बहन और ड्राइवर समेत पांच लोगों पर केस

पुलिस को आशंका है कि घटना के बाद मेडिकल कॉलेज से निकलते ही आरोपियों ने आपस में संपर्क किया और फिर शहर से फरार हो गए. जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि घटना के बाद किन लोगों से संपर्क किया गया और आरोपियों के फरार होने में किसने मदद की. शिवा और श्रद्धा के बीच सामने आई कथित चैट अब इस मामले में चर्चा का एक अहम पहलू बन गई है. हालांकि, चैट में दिख रही नाराजगी और रिश्ते में तनाव अपने आप में हत्या का सबूत नहीं है. शिवा की मौत कैसे हुई, इसमें किसकी क्या भूमिका रही और आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों से ही होगा.



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