अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक, नृपेंद्र मिश्र ने लिया काम का जायजा

अयोध्या में रविवार को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की तीन दिवसीय बैठक शुरू हुई. समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने स्मारक स्तंभ के निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम का निरीक्षण किया.

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वहीं, स्मारक स्तंभ का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और नृपेंद्र मिश्र ने साइट पर काम का जायजा लिया है. ट्रस्ट के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पुराने अस्थायी मंदिर में हो रहे सौंदर्यीकरण के काम का भी निरीक्षण किया.

बाद में, मिश्र ने पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर (PFC) के ऑडिटोरियम में निर्माण और उससे जुड़ी अन्य परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

सूत्रों के मुताबिक समिति 13-14 सितंबर को निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक करेगी ताकि मंदिर और उससे जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा सके, जिसमें तकनीकी पहलू और आगामी काम शामिल हैं.

बैठकों के दौरान मंदिर परिसर के चारों ओर लगभग चार किलोमीटर लंबी बाहरी सुरक्षा दीवार के निर्माण पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

समिति 15 सितंबर को राम कथा संग्रहालय में अपनी चर्चा करेगी. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नव-नियुक्त CEO, रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा के पहली बार बैठक में शामिल होने की उम्मीद है.

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62 वर्षीय मिश्रा को ट्रस्ट के कामकाज को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत ट्रस्ट का पहला चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफ़िसर (CEO) नियुक्त किया गया था.

मिश्रा के 15 सितंबर को नई दिल्ली से अयोध्या लौटने का कार्यक्रम है. उसी दिन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के साथ उनकी पहली औपचारिक बैठक होने की उम्मीद है.

नए CEO को मंदिर के प्रशासन, चल रहे निर्माण, अन्य परियोजनाओं और आगामी कार्यों के बारे में जानकारी दिए जाने की उम्मीद है.

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