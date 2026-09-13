नाव में छिपाकर ले जा रहे थे 574 लीटर शराब, गंडक नदी से उत्पाद विभाग ने तस्कर को दबोचा

बिहार के गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. पूर्ण शराबबंदी के बावजूद तस्कर अवैध शराब की सप्लाई के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं. इसी अभियान के तहत टीम ने गंडक नदी में कार्रवाई करते हुए 574 लीटर देसी-विदेशी शराब बरामद की. तस्करी में इस्तेमाल एक नाव और एक चारपहिया वाहन भी जब्त किया गया.

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उत्पाद विभाग को शराब की खेप ले जाए जाने की सूचना मिली थी. इसके आधार पर टीम ने जांच अभियान चलाया और संदिग्ध वाहन की तलाशी ली. तलाशी के दौरान भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब मिली. कार्रवाई के दौरान मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया.

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मामले में बरामद शराब की कुल मात्रा 574 लीटर बताई गई है. विभाग ने तस्करी के लिए इस्तेमाल नाव और कार को भी अपने कब्जे में ले लिया है. फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है. अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि शराब कहां से लाई गई थी और इसकी डिलीवरी किस जगह होनी थी.

समाहर्ता के निर्देश पर चल रहा अभियान

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उत्पाद अधीक्षक अमृतेश झा ने बताया कि समाहर्ता के निर्देश पर गोपालगंज जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के दौरान विभाग को यह सफलता मिली है. टीम ने 574 लीटर देसी-विदेशी शराब के साथ नाव और वाहन जब्त किया है.

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अमृतेश कुमार ने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है. विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर शराब की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

उत्पाद विभाग का कहना है कि बिहार में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. इस कार्रवाई के बाद अब पुलिस और उत्पाद विभाग यह पता लगाने में जुटे हैं कि बरामद खेप के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है.

शराब की खेप के नेटवर्क की जांच

फिलहाल गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ जारी है. अधिकारियों का मुख्य फोकस शराब के स्रोत और उसकी संभावित डिलीवरी की जगह का पता लगाने पर है. इसके साथ ही नाव और चारपहिया वाहन के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जा रही है.

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उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है. गंडक नदी के रास्ते शराब की खेप ले जाने का यह मामला सामने आने के बाद विभाग अब तस्करी के ऐसे रास्तों और नेटवर्क पर भी नजर रख रहा है.

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