Ganesh Chaturthi 2026: माखन चोर से लेकर सेल्फी वाले गणपति तक, बाजार में छाए बप्पा के अनोखे रूप

14 सितंबर यानी कल से गणेश महोत्सव शुरू हो रहा है. महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं. गणपति बप्पा की स्थापना को लेकर बाजार गुलजार हैं और भक्त अपने पसंदीदा बप्पा को घर लाने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं. अकोला में भी गणपति की अलग-अलग आकर्षक प्रतिमाओं से बाजार सज गया है. खास बात यह है कि बप्पा के आगमन से ठीक पहले हुई झमाझम बारिश ने भक्तों के आनंद को दोगुना कर दिया है. यह बारिश श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है. किसानों के लिए भी बारिश किसी संजीवनी से कम नहीं है. भक्तों का कहना है कि बप्पा अपने साथ बारिश भी लेकर आए हैं.

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वहीं, अकोला के एसीसी ग्राउंड पर लगे गणपति बाजार में बाल स्वरूप की छोटी-बड़ी प्रतिमाएं खास आकर्षण बनी हुई हैं. यहां सेल्फी गणपति, माखन चोर गणपति, केक काटते गणपति, लालबाग के राजा की तर्ज पर सजी प्रतिमाओं के साथ पुणे, कोंकण और रायगढ़ के पेन की मशहूर गणपति प्रतिमाएं भी उपलब्ध हैं. भक्त इन प्रतिमाओं को देखने और अपने घर लाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.

पूरा इन दिनों बाजार गणपति जी की अलग-अलग स्वरूप की प्रतिमाओं से गुलजार है. कहीं छोटे बाल गणपति भक्तों का मन मोह रहे हैं, तो कहीं कान्हा के अंदाज में माखन चोर गणपति आकर्षण का केंद्र बने हैं. कहीं बप्पा के हाथ में केक है, तो कहीं सेल्फी लेते हुए गणपति का अनोखा रूप नजर आ रहा है. बाजार में अलग-अलग आकार, डिजाइन और स्वरूपों में गणपति की प्रतिमाएं मौजूद हैं. भक्त अपनी पसंद के बप्पा को चुन रहे हैं और घर में उनकी स्थापना की तैयारियों में जुट गए हैं.

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बच्चों में भी दिख रहा उत्साह

गणपति उत्सव को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह है. किसी ने अगले दस दिनों की आरती की तैयारी कर ली है, तो कोई बप्पा की सजावट को लेकर प्लानिंग कर रहा है. प्रसाद में बनने वाले मोदक को लेकर भी छोटे भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है. गणपति बाजार में भक्तों की बढ़ती भीड़ से दुकानदार भी उत्साहित हैं. दुकानदारों का कहना है कि बारिश आने से लोगों में खुशी बढ़ी है और इसका असर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. लोग परिवार के साथ बाजार पहुंच रहे हैं और अपनी पसंद की गणपति प्रतिमा खरीद रहे हैं.

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