scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गणेश चतुर्थी पर रिलीज होगा 'रामायण' का पहला गाना, 'जय जय राम' में सुनाई देगी अरिजीत सिंह की आवाज

मचअवेटेड फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे लेकर दर्शकों में भारी एक्साइटमेंट है. जिसके मुताबकि गणेश चतुर्थी पर फिल्म से जुड़ा पहला गाना रिलीज होगा.

Advertisement
X
गणेश चतुर्थी पर आएगा रामायण का पहला गाना (Photo:X/@TSeries)
गणेश चतुर्थी पर आएगा रामायण का पहला गाना (Photo:X/@TSeries)

बॉलीवुड की सबसे मचअवेटेड फिल्मों में से एक 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस भव्य फिल्म से जुड़ा एक बड़ा और धमाकेदार अपडेट सामने आया है. 

गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना जारी करने का ऐलान कर दिया है, जिससे दर्शकों की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गई है. दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही इस फिल्म का म्यूजिक सफर अब आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला है.

कल आएगा पहला गाना
मेकर्स की ओर से जारी किए गए ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक, गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर सुबह 7:30 बजे फिल्म का 'सिया राम' पोस्टर रिवील किया जाएगा. इसके तुरंत बाद फिल्म के पहले म्यूजिकल ऑफरिंग यानी पहले गाने 'जय जय राम' की झलक दर्शकों के सामने पेश की जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

Qazi Touqeer,Salman Khan
सलमान ने किया अरिजीत सिंह का जिक्र, इमोशनल हुए काजी तौकीर
Bigg Boss 20
फेम गुरुकुल के विनर, अरिजीत के जिगरी यार, क्यों चर्चा में काजी?
Qazi Touqeer,Arijit Singh
पहली बार सलमान खान का बिग बॉस शो देखेंगे अरिजीत सिंह, बताई वजह
Amaal Malik News
'मुझे विदा करो', 'आवारापन 2' के कंपोजर अमाल ने म्यूजिक से लिया ब्रेक
Bollywood Support CJP protests
NEET विवाद पर एकजुट बॉलीवुड! छात्रों के लिए उठाई आवाज

मेकर्स का मानना है कि हर शुभ काम की शुरुआत एक पावन आह्वान से होती है, इसीलिए इस म्यूजिकल जर्नी का आगाज इस खास पर्व पर किया जा रहा है.

Advertisement

म्यूजिक की दुनिया के दिग्गजों की जुगलबंदी
फिल्म का संगीत बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसके लिए इंडस्ट्री के दिग्गज एक साथ आए हैं. 'जय जय राम' गाने का म्यूजिक ऑस्कर विजेता संगीतकार ए. आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि इसके बोल प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. इस गीत को अपनी सुरीली आवाज से सजाने का काम श्रेया घोषाल और अरिजित सिंह ने किया है.

दिवाली के मौके पर रिलीज होगी
नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे.

टी-सीरीज और 'वर्ल्ड ऑफ रामायण' के ऑफिशियल हैंडल्स पर इस गाने और पोस्टर को रिलीज किया जाएगा. फिल्म का पहला भाग दीवाली 2026 के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में बड़े स्तर पर रिलीज किया जाएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रेलवे क्वार्टर में बन रही थी'रॉयल स्टैग', नकली शराब बनाने वाले 3 अरेस्ट, 7 फरार |
    शेफाली वर्मा-स्मृति मंधाना की जोड़ी ने वर्ल्ड क्रिकेट में मचाया तहलका! मैदान पर आया चौके-छक्कों का तूफान, टूटे कई रिकॉर्ड |
    BRICS समिट की AI फोटो शेयर कर क्यों घिरे मनोज तिवारी? जानें वजह |
    BRICS गाला डिनर में नहीं पहुंचे गैर-BJP शासित राज्यों के CM, भेजा गया था न्योता |
    Egg Mask for Hair: रूखे-बेजान बालों के लिए वरदान है अंडा! इन 5 तरीकों से घर पर बनाएं हेयर मास्क, बदबू की भी नो टेंशन |
    Bigg Boss 20: मैरी कॉम को भारी पड़ा सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल पर कमेंट, बवाल होते ही टीम ने मांगी माफी |
    काशी के कलाकार का अद्भुत चमत्कार! बंद आंखों से उकेरते हैं बप्पा की आकृति |
    Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी कल, जानें गणपति स्थापना की सही विधि और शुभ मुहूर्त |
    चार हत्याएं कीं, फिर सुबह पिता को चाय पिलाई और निकल गया... हैवान राहुल झा का ऐसा व्यवहार, जैसे कुछ हुआ ही नहीं |
    पार्किंग विवाद में पहले हॉकी स्टिक से हमला... फिर कार से कुचला, युवक की मौत
    Advertisement