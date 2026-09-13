गणेश चतुर्थी पर रिलीज होगा 'रामायण' का पहला गाना, 'जय जय राम' में सुनाई देगी अरिजीत सिंह की आवाज

बॉलीवुड की सबसे मचअवेटेड फिल्मों में से एक 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर फैंस का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस भव्य फिल्म से जुड़ा एक बड़ा और धमाकेदार अपडेट सामने आया है.

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गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना जारी करने का ऐलान कर दिया है, जिससे दर्शकों की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गई है. दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही इस फिल्म का म्यूजिक सफर अब आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाला है.

कल आएगा पहला गाना

मेकर्स की ओर से जारी किए गए ऑफिशियल अनाउंसमेंट के मुताबिक, गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर सुबह 7:30 बजे फिल्म का 'सिया राम' पोस्टर रिवील किया जाएगा. इसके तुरंत बाद फिल्म के पहले म्यूजिकल ऑफरिंग यानी पहले गाने 'जय जय राम' की झलक दर्शकों के सामने पेश की जाएगी.

मेकर्स का मानना है कि हर शुभ काम की शुरुआत एक पावन आह्वान से होती है, इसीलिए इस म्यूजिकल जर्नी का आगाज इस खास पर्व पर किया जा रहा है.

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म्यूजिक की दुनिया के दिग्गजों की जुगलबंदी

फिल्म का संगीत बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसके लिए इंडस्ट्री के दिग्गज एक साथ आए हैं. 'जय जय राम' गाने का म्यूजिक ऑस्कर विजेता संगीतकार ए. आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि इसके बोल प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. इस गीत को अपनी सुरीली आवाज से सजाने का काम श्रेया घोषाल और अरिजित सिंह ने किया है.

दिवाली के मौके पर रिलीज होगी

नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे.

टी-सीरीज और 'वर्ल्ड ऑफ रामायण' के ऑफिशियल हैंडल्स पर इस गाने और पोस्टर को रिलीज किया जाएगा. फिल्म का पहला भाग दीवाली 2026 के मौके पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में बड़े स्तर पर रिलीज किया जाएगा.



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