खिलाड़ियों को खाकी की सौगात... सीएम योगी ने 470 खेल प्रतिभाओं को सौंपेंगे UP पुलिस के नियुक्ति-पत्र, 866 पदों पर भर्ती

उत्तर प्रदेश सरकार आज कुशल खिलाड़ी कोटे के तहत 470 खिलाड़ियों को यूपी पुलिस में नियुक्ति पत्र देने जा रही है. इनमें 43 उप निरीक्षक, 295 आरक्षी और 132 पीएसी आरक्षी शामिल हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 2017 के बाद से विभिन्न सरकारी विभागों में 534 से ज्यादा खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो चुकी है, जबकि यूपी पुलिस में 866 और खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है.

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उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का एक खास रास्ता है, जिसे कुशल खिलाड़ी कोटा कहा जाता है. इस कोटे के तहत खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में जगह दी जाती है. आज इसी कोटे से यूपी पुलिस में 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे.

इन 470 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा 295 को आरक्षी बनाया जा रहा है. आरक्षी का मतलब आम बोलचाल में सिपाही होता है. इसके अलावा 132 खिलाड़ी पीएसी में आरक्षी के पद पर नियुक्त होंगे. वहीं 43 खिलाड़ियों को उप निरीक्षक का पद मिलेगा. तीनों पदों की संख्या जोड़ने पर कुल 470 नियुक्तियां बनती हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को सम्मान देने के साथ उन्हें राष्ट्र सेवा का अवसर भी दिया जा रहा है. उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में नई खेल संस्कृति विकसित हो रही है. इस संस्कृति का मकसद मैदान की मेधा को सम्मान देना, प्रतिभाओं का हौसला बढ़ाना और उन्हें राष्ट्र सेवा का मौका उपलब्ध कराना है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद प्रदेश में खेल प्रतिभाओं के लिए सरकारी सेवा के द्वार खोले गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि डबल इंजन सरकार ने खिलाड़ियों को रोजगार के साथ सुरक्षित भविष्य से जोड़ने का काम किया है. अलग अलग सरकारी विभागों में अब तक 534 से अधिक खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की जा चुकी है. यह संख्या 2017 के बाद की भर्तियों की है.

खिलाड़ियों की भर्ती का सिलसिला अभी थमा नहीं है. यूपी पुलिस में 866 अन्य खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है. यानी पुलिस में खिलाड़ियों की भर्ती का एक और दौर जारी है. आज बांटे जा रहे नियुक्ति पत्र इसी कड़ी का हिस्सा हैं.

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