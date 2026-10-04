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'भदोही अब कहलाएगा संत रविदास नगर', CM योगी बोले- जिले को मिलेगी नई पहचान

भदोही में CM योगी ने जिले का नाम संत रविदास नगर करने का ऐलान किया. इस दौरान उन्होंने 2017 से पहले के यूपी के हालात पर विपक्ष को घेरा. साथ ही प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने की बात कही.

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माफियाराज को लेकर विपक्ष पर बरसे CM योगी. (File Photo: PTI)
माफियाराज को लेकर विपक्ष पर बरसे CM योगी. (File Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को अब संत रविदास नगर के नाम से पहचान देने का ऐलान किया गया है. भदोही में एक कार्यक्रम के दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने जिले का नाम बदलने की बात कही. उन्होंने कहा कि 'अब भदोही की पहचान संत रविदास नगर के नाम से होगी'. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा. 

इस दौरान CM योगी ने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में प्रदेश दंगे, माफियाराज, गुंडागर्दी, अराजकता और कर्फ्यू के लिए जाना जाता था. नीतिगत फैसले लेने में भी परेशानी थी. बाजार की बेहतर व्यवस्था, तकनीक और सरकारी मदद की कमी का असर कारोबारियों और कारीगरों पर पड़ता था.

उन्होंने खास तौर पर कालीन उद्योग से जुड़े कारीगरों की समस्याओं का जिक्र किया. CM योगी के मुताबिक, पहले कारीगरों को बिजली तक नहीं मिलती थी. सड़कों की हालत ठीक नहीं थी और सुरक्षा की भी कमी थी. जो थोड़ी-बहुत सुविधाएं उपलब्ध थीं, वे भी अफसरशाही की वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पाती थीं. उन्होंने कहा कि अब प्रदेश की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है.

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'अब माफिया खुली जीप में पिस्टल नहीं लहरा सकते'

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प्रदेश में कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए CM योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव, कर्फ्यू और दंगों का माहौल नहीं है. माफिया अब खुली जीप में पिस्टल लहराकर लोगों को धमका नहीं सकते. किसी बेटी या व्यापारी की सुरक्षा में भी सेंध नहीं लगा सकते. उन्होंने 2017 से पहले के हालात से इसकी तुलना करते हुए माफियाराज और गुंडागर्दी का जिक्र किया.

यूपी में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

कार्यक्रम में CM योगी ने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इनमें से 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए ग्राउंडब्रेकिंग समारोह हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि जल्द ही 7.5 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए भी ग्राउंडब्रेकिंग समारोह आयोजित किए जाएंगे.

CM योगी ने भदोही के कालीन उद्योग का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के समय वहां भदोही की कालीन बिछाई गई थी. यह जिले के कालीन उद्योग की पहचान को दिखाता है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब CM योगी ने भदोही का नाम बदलने की बात कही है. इससे पहले 29 जुलाई 2026 को भी उन्होंने इस मुद्दे पर बयान दिया था.
 

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