scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Gold, लाखों रुपये और कई बैंकों के पासबुक... बिहार में DPO रूबी के घर EOU की रेड

बिहार के कटिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने किशनगंज में तैनात DPO रूबी कुमारी और उनके पति गौरव कुमार के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की. करीब 9 घंटे चली कार्रवाई में 2.80 लाख रुपये नकद, 229 ग्राम सोना, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज बरामद हुए हैं.

Advertisement
X
डीपीओ रूबी कुमारी, जिनके घर पर हुई रेड. (Photo: Screengrabs)
डीपीओ रूबी कुमारी, जिनके घर पर हुई रेड. (Photo: Screengrabs)

बिहार के कटिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की छापेमारी से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. किशनगंज में तैनात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) रूबी कुमारी और उनके पति गौरव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब 9 घंटे तक चली छापेमारी में दो ठिकानों से नकदी, सोना, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

2.45 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का आरोप
आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मंगलवार सुबह कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र स्थित ऑफिसर्स कॉलोनी में रूबी कुमारी के पैतृक आवास और उनके निजी अपार्टमेंट पर एक साथ छापेमारी शुरू की. कार्रवाई के बाद से ही शिक्षा विभाग में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक अपराध प्रभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, रूबी कुमारी और उनके पति गौरव कुमार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के तहत आय के ज्ञात वैध स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला है.

सम्बंधित ख़बरें

31 जिलों में हुई छापेमारी.(Photo: Ashish/ITG)
कहीं डॉक्टर गायब, कहीं एक्सपायर्ड इंजेक्शन... यूपी में 14 ब्लड सेंटर बंद
KK Pathak
BPSC से बहाल शिक्षकों का वेतन भुगतान ना करने पर डीईओ और डीपीओ से मांगा जवाब
Bihar Madhubani
मधुबनी गोलीकांड: पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे DM तो लिपटकर बिलखने लगीं महिलाएं
चुनाव के बाद फ्री सब्सिडी पर क्यों बदले CM सम्राट के सुर? देखें खबरदार
RJD विधायक सुधाकर सिंह ने मांगी स्वतंत्र जांच.(Photo:ITG)
5 करोड़ के मानहानि नोटिस से नहीं डरे सुधाकर सिंह! अब DG की संपत्ति पर सवाल

आरोप है कि दंपति ने कुल 2,45,84,000 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. यह उनकी ज्ञात आय से करीब 87.49 प्रतिशत अधिक बताई गई है.

9 घंटे की छापेमारी में क्या-क्या मिला?
आर्थिक अपराध इकाई के DSP मिथिलेश कुमार जायसवाल ने बताया कि करीब 9 घंटे तक चली छापेमारी के दौरान रूबी कुमारी के कटिहार स्थित दोनों ठिकानों से 2 लाख 80 हजार रुपये नकद, 229 ग्राम सोना, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं. बरामद जमीन के कागजातों की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी.

Advertisement

कटिहार और पूर्णिया में भी रह चुकी हैं DPO
रूबी कुमारी इससे पहले कटिहार और पूर्णिया जिले में शिक्षा विभाग की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं. फिलहाल उनकी तैनाती किशनगंज जिले में है.

सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2025 के बीच सात वर्षों में रूबी कुमारी ने अलग-अलग स्थानों पर जमीन खरीदी थी. अब जांच एजेंसी बरामद दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति और आय के स्रोतों की पड़ताल कर रही है. फिलहाल EOU की जांच जारी है. बरामद संपत्ति और जमीन के दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gold, लाखों रुपये और कई बैंकों के पासबुक... बिहार में DPO रूबी के घर EOU की रेड |
    टेक्सास उम्मीदवार के प्रचार में मस्क ने खर्च किए 212 मिलियन डॉलर, हार के बाद बोले- मेरे लेजर काम नहीं आए |
    CERT-In को मिला पावरफुल AI Mythos, सरकारी पोर्टल को मिलेगी फुल सिक्योरिटी, हैकर्स की नो एंट्री |
    अंतरिक्ष से भी डाल दिया अमेरिका चुनाव का वोट, वहां वोटिंग का क्या है सिस्टम? |
    42 लाख रुपये के लिए बहन की हत्या... महादेवा कॉरिडोर के मुआवजे में हिस्सा न देना पड़े, इसलिए भाई-भाभी ने रची साजिश! |
    महानायक Amitabh Bachchan के बुरे दिनों को याद कर छलका एक्ट्रेस का दर्द |
    60 की उम्र में एक्टर ने रचाई दूसरी शादी, तानों से नहीं पड़ा फर्क, बोला- मुझे प्यार से प्यार है |
    FOG TIPS: घने कोहरे में भी दिखेगा साफ रास्ता, बाइक में कर लें ये जुगाड़ |
    जिस बीमारी के थे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, खुद उसी से अपनी जिंदगी हार गए न्यूरोसर्जन पद्मश्री डॉ.अशोक महापात्र |
    टाइगर श्रॉफ के बाद आयुष्मान खुराना को धमकी, लॉरेंस गैंग के नाम पर करोड़ों की डिमांड
    Advertisement