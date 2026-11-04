NZ की धरती पर अर्शदीप सिंह ने काटा गदर! दिग्गजों के क्लब में मारी एंट्री, गर्लफ्रेंड के लिए किया स्पेशल डांस

भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाजों ने कहर बरपाते हुए मेजबान टीम को महज 185 रनों पर समेट दिया. स्टार पेसर अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर में 70 रन देकर 4 विकेट झटके.

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अपनी इस धारदार गेंदबाजी के दम पर अर्शदीप ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर एक कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है. न्यूजीलैंड में वनडे क्रिकेट के इतिहास में 4 विकेट हॉल (एक मैच में 4 विकेट) लेने वाले अर्शदीप सिंह भारत के महज तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं.

अर्शदीप से पहले यह बड़ा कारनामा सिर्फ भारत के पूर्व दिग्गज जवागल श्रीनाथ (2003 में 4/23 और 1995 में 4/52) और मोहम्मद शमी (2014 में 4/55) ही कर पाए थे. अर्शदीप का यह 4/70 का स्पेल न्यूजीलैंड में किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज का चौथा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन बन गया है.

हालांकि, वह अनिल कुंबले (1994 में 5/33) के बाद न्यूजीलैंड में 5 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बनने से सिर्फ 1 विकेट दूर रह गए. काइल जैमीसन को आउट करने के बाद अर्शदीप मैदान पर एक मजेदार डांस सेलिब्रेशन करते दिखे, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

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Arshdeep Singh is enjoying his day out in the middle. Picks up his fourth wicket as Glenn Phillips is caught at at mid off by Shreyas Iyer. Live - https://t.co/iZN2Y53Nur #NZvIND #TeamIndia https://t.co/QhWCLAgHUI — BCCI (@BCCI) November 4, 2026

गर्लफ्रेंड के लिए किया डांस

पहली पारी के बाद अर्शदीप ने इस राज से पर्दा उठाते हुए बताया कि यह डांस उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस-मॉडल समरीन कौर के लिए था. अर्शदीप ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह सेलिब्रेशन मेरी गर्लफ्रेंड के लिए था. जब भी हम घूम रहे होते हैं या मूड थोड़ा ऑफ होता है तो हम एक-दूसरे का मूड ठीक करने के लिए यही डांस स्टेप्स करते हैं.

That's that from the first innings. Gurnoor Brar picks up his third wicket and Blair Tickner's knock comes to an end. New Zealand are bowled out for 185 runs in 40.2 overs. Scorecard - https://t.co/iZN2Y53Nur #NZvIND #TeamIndia https://t.co/FrqpofaTbs — BCCI (@BCCI) November 4, 2026

185 रनों पर ढेर हुई कीवी टीम

मैच की बात करें तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम को भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही अपनी स्विंग और उछाल से बांधकर रखा.

Innings Break! Four wickets for Arshdeep Singh, three for Gurnoor Brar and two wickets for Anshul Kamboj as New Zealand are all out for 185 runs. Scorecard - https://t.co/iZN2Y53Nur #NZvIND #TeamIndia https://t.co/M6auX2n4it — BCCI (@BCCI) November 4, 2026

अर्शदीप के 4 विकेटों के अलावा गुरनूर बरार ने 44 रन देकर 3 विकेट और अंशुल कंबोज ने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर 2 शिकार किए. न्यूजीलैंड की तरफ से टिम सेफर्ट (38), ग्लेन फिलिप्स (30) और ब्लेयर टिकनर (34) ही कुछ संघर्ष कर सके, लेकिन पूरी टीम 185 रनों पर ढेर हो गई.

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