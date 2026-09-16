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Surya Gochar 2026: सूर्य का राशि परिवर्तन कल, एक महीना इन 4 राशियों पर मंडराएगी मुसीबत

Surya Gochar 2026: सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे. इस बदलाव का असर सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ सकता है. मेष, वृषभ, तुला और कुंभ राशि वालों को इस दौरान खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी.

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जिन लोगों पर इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव रहेगा, उन्हें करीब 30 दिन तक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. (Photo: ITG)
जिन लोगों पर इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव रहेगा, उन्हें करीब 30 दिन तक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. (Photo: ITG)

Surya Gochar 2026: 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं. ज्योतिषविदों की मानें तो बुध के स्वामित्व वाली कन्या राशि में आने के बाद सूर्य कुछ राशियों को लाभ देंगे तो कुछ राशियों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. जिन लोगों पर इस गोचर का नकारात्मक प्रभाव रहेगा, उन्हें करीब 30 दिन तक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

मेष राशि
मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा. आपको कुछ मामलों में सावधानी की जरूरत बढ़ा सकता है. प्रेम संबंधों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में रिश्ते में आपसी समझ बनाए रखना जरूरी होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. प्रेम, रिश्तों और संतान से जुड़े मामलों में भी सावधानी बरतनी होगी. हालांकि, छोटी यात्राएं आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आ सकती हैं.

उपाय: रोजाना 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

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वृषभ राशि
वृषभ राशि के पंचम भाव में सूर्य का गोचर होगा. इस गोचर के बाद आपको बड़े फैसले लेते समय विशेष सावधानी रखनी होगी. कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा. विद्यार्थियों को सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. घरेलू मामलों में भी सावधानी जरूरी होगी. इस दौरान तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना फायदेमंद रहेगा.

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उपाय: रोज सूर्यदेव को अर्घ्य दें और सूर्य चालीसा का पाठ करें.

तुला राशि
तुला राशि पर सूर्य गोचर का प्रभाव द्वादश भाव में पड़ेगा. यह गोचर कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है. इस दौरान खर्च बढ़ने की आशंका है. ऐसे में आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. यात्रा के दौरान परेशानियां आ सकती हैं. इसलिए अनावश्यक यात्राओं को टालना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही न करें. तनाव और थकान बढ़ने की आशंका है. इस समय अपनी दिनचर्या और आराम पर ध्यान देना जरूरी होगा.

उपाय: सूर्यदेव की पूजा करें और रविवार को जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं का दान करें.

कुंभ राशि
कुंभ राशि के अष्टम भाव में सूर्य का प्रवेश होगा. इसके कारण कार्यक्षेत्र और करियर में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस अवधि में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी. जोखिम भरे फैसलों से बचना बेहतर रहेगा. इस दौरान कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ सकती हैं. वैवाहिक जीवन में बहस या विवाद से दूरी बनाए रखें. स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना जरूरी है. खानपान में लापरवाही करने से बचें.

उपाय: रविवार के दिन किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र का दान करें.

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