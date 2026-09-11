प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाने में जुटी बीजेपी, इन मंत्रियों को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल को लेकर यूपी में बड़ा अभियान चलाया जाएगा. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलेगा. मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतिगत सुधारों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

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यूपी के 4.19 करोड़ परिवारों और 15.74 करोड़ लाभार्थियों को ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प से जोड़ने की तैयारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए.

17 सितंबर को ‘सेवा दिवस-आशीर्वाद का दीया’ से अभियान की शुरुआत होगी. इसकी जिम्मेदारी धर्मवीर प्रजापति को सौंपी गई है. ‘मेरे सपनों का भारत : चित्र सेवा’ की कमान संदीप सिंह को दी गई है. ‘नमो सेवा-अनकही कहानियां’ की जिम्मेदारी जयवीर सिंह को सौंपी गई है.

इन मंत्रियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

आंगनबाड़ी केंद्रों पर ‘आंगन मिलन सेवा’ की प्रभारी बेबी रानी मौर्य होंगी. लाभार्थियों की सफलता की कहानियों वाले ‘सेवा की कहानी’ अभियान की जिम्मेदारी गिरीश चंद्र यादव और ब्रजेश सिंह को दी गई है.

‘सेवा ज्योति कलश यात्रा-विकसित भारत का संकल्प’ की जिम्मेदारी जसवंत सिंह सैनी संभालेंगे. वाराणसी से वडनगर यात्रा के प्रभारी जेपीएस राठौड़ होंगे. वाराणसी से 250 बाइक और 500 यात्री गंगाजल लेकर वडनगर जाएंगे.

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जनभागीदारी का बड़ा अभियान

‘सेवा मेरा योगदान’ की जिम्मेदारी एके शर्मा को दी गई है. ‘सेवा सेतु अभियान’ की जिम्मेदारी सोमेंद्र तोमर संभालेंगे. ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ की जिम्मेदारी असीम अरुण को सौंपी गई है. युवाओं के ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज’ की कमान कपिल देव अग्रवाल संभालेंगे. 17 अक्टूबर को ‘सुशासन सेवा संवाद’ के साथ अभियान का समापन होगा. समापन कार्यक्रम के प्रभारी दयाशंकर सिंह होंगे. एक महीने तक यूपी में सेवा, सुशासन, विकास और जनभागीदारी का बड़ा अभियान चलेगा.

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