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25 साल बाद न्यूयॉर्क के आसमान में फिर दिखे Twin Towers! 2,977 ड्रोन ने  9/11 पीड़ितों को श्रद्धांजलि

न्यूयॉर्क हार्बर के आसमान में 2,977 ड्रोन की मदद से ट्विन टावर की आकृति बनाई गई. 9/11 हमले की 25वीं बरसी से पहले आयोजित इस खास शो में हमले में जान गंवाने वाले 2,977 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई.

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इस खास कार्यक्रम को 9/11 हमले से जुड़े लोगों के साथ मिलकर तैयार किया गया. ( Photo: X/@ Drone Wars @Drone_Wars_)
इस खास कार्यक्रम को 9/11 हमले से जुड़े लोगों के साथ मिलकर तैयार किया गया. ( Photo: X/@ Drone Wars @Drone_Wars_)

न्यूयॉर्क की रात बुधवार को एक बेहद खास नजारा देखने को मिला. न्यूयॉर्क हार्बर के ऊपर हजारों ड्रोन रोशनी के साथ आसमान में उड़ते नजर आए. कुछ ही देर में इन ड्रोन ने मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना दी, जिसे देखकर 25 साल पुरानी दर्दनाक घटना की यादें ताजा हो गईं. इन ड्रोन की मदद से अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर की आकृति बनाई गई. यह खास ड्रोन शो 11 सितंबर 2001 के 9/11 आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 2,977 लोगों की याद में आयोजित किया गया था.

2,977 ड्रोन और हर ड्रोन एक व्यक्ति की याद
इस पूरे कार्यक्रम की सबसे खास बात ड्रोन की संख्या थी. आसमान में कुल 2,977 ड्रोन उड़ाए गए. हर ड्रोन उस हमले में जान गंवाने वाले एक व्यक्ति की याद का प्रतीक था. जब ये ड्रोन एक साथ आसमान में रोशनी बिखेरते हुए अपनी जगह बदलने लगे तो धीरे-धीरे ट्विन टावर की तस्वीर बनने लगी. न्यूयॉर्क हार्बर के ऊपर पानी के बीच चमकती इन रोशनियों का नजारा बेहद खूबसूरत और भावुक कर देने वाला था.

इस खास ड्रोन शो को '2,977 Lights Over New York Harbor' नाम दिया गया था. इसका मकसद सिर्फ आसमान में रोशनी दिखाना नहीं था, बल्कि 9/11 में जान गंवाने वाले लोगों को याद करना और उनके परिवारों के प्रति सम्मान जताना था. इस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश भी दिया गया कि 25 साल बीत जाने के बाद भी 9/11 में जान गंवाने वाले लोगों की यादें लोगों के दिलों में जिंदा हैं.

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9/11 हमले को हुए 25 साल
11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले को इस साल 25 साल पूरे हो रहे हैं. इसी मौके पर न्यूयॉर्क में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. 9/11 हमले में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर को निशाना बनाया गया था. इस हमले में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी. घटना ने अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था. 25 साल बाद भी इस हमले को याद करने के लिए न्यूयॉर्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. यह ड्रोन शो भी उसी सिलसिले का हिस्सा था.

हमले से जुड़े लोगों ने मिलकर तैयार किया कार्यक्रम
इस खास कार्यक्रम को 9/11 हमले से जुड़े लोगों के साथ मिलकर तैयार किया गया. इसमें हमले में बचे लोग, मृतकों के परिवार और उस समय बचाव कार्य में शामिल रहे फर्स्ट रेस्पॉन्डर भी शामिल थे. आयोजकों ने इन लोगों की यादों और अनुभवों को इस कलाकृति का हिस्सा बनाया. इसका मकसद सिर्फ उस घटना को याद करना नहीं था, बल्कि उन लोगों की जिंदगी और उनकी यादों को सम्मान देना भी था. 

आसमान में बना ट्विन टावर का आकार
जब ड्रोन एक-एक करके अपनी जगह बदलते हुए ट्विन टावर का आकार बनाने लगे तो पूरा न्यूयॉर्क हार्बर रोशनी से भर गया. दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे आसमान में ट्विन टावर फिर से खड़े हो गए हों. इस दृश्य ने लोगों को उस बिल्डिंग की याद दिलाई, जो कभी न्यूयॉर्क की पहचान का अहम हिस्सा थी. ड्रोन से बनाई गई आकृति कुछ समय के लिए आसमान में दिखाई देती रही और फिर रोशनियां धीरे-धीरे बदलने लगीं.

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आयोजकों के मुताबिक इस कार्यक्रम के जरिए उन 2,977 लोगों को याद किया गया, जिन्होंने 9/11 के दौरान अपनी जान गंवाई. साथ ही उन परिवारों और लोगों को भी सम्मान दिया गया, जिनकी जिंदगी इस घटना के बाद हमेशा के लिए बदल गई. यह ड्रोन शो तकनीक और कला का इस्तेमाल करके इतिहास की एक बड़ी घटना को याद करने का तरीका था. 25वीं बरसी से पहले न्यूयॉर्क हार्बर के आसमान में जगमगाती 2,977 रोशनियों ने लोगों को एक बार फिर याद दिलाया कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी 9/11 की यादें लोगों के दिलों में मौजूद हैं. 

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