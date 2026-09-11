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Hindu Dharam: महाभारत का भयानक श्राप, जिसे कलयुग में आज भी भुगत रहे हैं लोग!

Hindu Dharam: महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छिपे हैं कई ऐसे अनसुलझे रहस्य, जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी. तो आइए जानते हैं महाभारत के उस श्राप के बारे में जो आज भी कलयुग में बरकरार है.

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महाभारत श्राप (Photo: ITG)
महाभारत श्राप (Photo: ITG)

Hindu Dharam: यह बात आपने भी कभी न कभी मजाक में जरूर सुनी होगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को लेकर यह धारणा सिर्फ आज के दौर का मजाक नहीं है. इसके पीछे सदियों पुरानी एक पौराणिक कथा बताई जाती है. कहा जाता है कि एक समय महिलाओं को ऐसा श्राप मिला था, जिसकी वजह से वे कोई भी राज अपने तक नहीं रख पातीं. लेकिन रुकिए. क्या सच में ऐसा कोई श्राप था? अगर था तो आखिर महिलाओं को ही यह श्राप क्यों मिला? और अगर नहीं था, तो फिर सदियों से यह कहानी और धारणा चली कैसे आ रही है?

क्योंकि हो सकता है कि जिस बात को आज हम सिर्फ एक मजाक समझते हैं, उसकी जड़ें महाभारत के एक बेहद महत्वपूर्ण प्रसंग में छिपी हों. 

यह कहानी महाभारत युद्ध के बाद सामने आए उस रहस्य की है, जिसने पांचों पांडवों की दुनिया ही बदल दी थी. एक ऐसा रहस्य, जिसे उनकी मां कुंती ने जीवन भर अपने सीने में छिपाकर रखा था. जब युधिष्ठिर को इस रहस्य के बारे में पता चला तो उनका क्रोध और पश्चाताप इतना बढ़ गया कि उन्होंने महिलाओं को लेकर एक श्राप दे दिया. कहा जाता है कि उसी श्राप की वजह से आज भी महिलाएं कोई राज अपने तक नहीं रख पातीं.

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अब जरा सोचिए. जिस इंसान को आपने पूरी जिंदगी अपना सबसे बड़ा शत्रु माना हो, जिसके खिलाफ युद्ध लड़ा हो और जिसकी मृत्यु के लिए आप खुद जिम्मेदार हों, अगर अचानक पता चले कि वह आपका सगा बड़ा भाई था, तो उस समय आप पर क्या बीतेगी? पांडवों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. जिस कर्ण को वे जीवनभर अपना प्रतिद्वंद्वी मानते रहे, वही उनका ज्येष्ठ भाई निकला. लेकिन यह सच उन्हें तब पता चला, जब बहुत देर हो चुकी थी.

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कौन था कर्ण?

कर्ण दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र था और महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों की ओर से युद्ध किया था. वह अद्भुत योद्धा था, लेकिन अपने जन्म की वजह से उसे जीवनभर कई तरह के अपमान का सामना करना पड़ा. उसे अक्सर सूत-पुत्र कहकर नीचा दिखाया जाता था.

लेकिन आखिर कर्ण की कहानी यहां तक पहुंची कैसे?

हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कौरवों और पांडवों के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया. दुर्योधन किसी भी कीमत पर पांडवों को उनका अधिकार देने के लिए तैयार नहीं था. फिर आया चौसर का वह खेल, जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया.

छल और कपट से भरे इस खेल में पांडव अपना राज्य, धन-दौलत और यहां तक कि द्रौपदी को भी हार गए. भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और यहीं से दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि आखिरकार महाभारत का युद्ध शुरू हो गया. कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक भयंकर युद्ध चला. असंख्य योद्धा मारे गए. आखिरकार पांडवों को विजय मिली, लेकिन इस जीत की कीमत पूरे कुरुवंश को चुकानी पड़ी.

कर्ण की मृत्यु के बाद सामने आया रहस्य

युद्ध के 17वें दिन कर्ण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ. अपने सबसे प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु की खबर से दुर्योधन भी टूट गया था. उधर जब माता कुंती को कर्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह खुद को रोक नहीं पाईं. वह रोते हुए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कर्ण के शव के पास पहुंचीं.

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कुंती कर्ण के पास बैठकर फूट-फूटकर रोने लगीं. उनके आंसुओं में सिर्फ एक महान योद्धा की मृत्यु का दुख नहीं था, बल्कि एक मां का दर्द भी छिपा था. उसी समय पांचों पांडव और श्रीकृष्ण भी वहां पहुंच गए. सभी हैरान थे. उनके मन में एक ही सवाल था. जिस कर्ण को वे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे, उसकी मृत्यु पर माता कुंती इतना विलाप क्यों कर रही हैं?

उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल एक ऐसा सच सामने आने वाला है, जो उनकी पूरी दुनिया बदल देगा.

कर्ण था पांडवों का बड़ा भाई

पुत्रों के पूछने पर माता कुंती ने बताया कि कर्ण कोई और नहीं, बल्कि उनका ही सगा पुत्र और पांचों पांडवों का ज्येष्ठ भाई था. यह सच सुनकर पांडवों के पैरों तले जमीन खिसक गई. जिस भाई के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया, उसी भाई की मृत्यु के लिए वे खुद जिम्मेदार थे. वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और पांडवों के मन में पश्चाताप भर गया.  युधिष्ठिर ने अपनी माता से पूछा कि उन्होंने इतनी बड़ी बात आज तक उनसे क्यों छिपाई. ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने जीवनभर अपने पुत्रों से यह राज छिपाकर रखा? कुंती के पास उस समय अपने पश्चाताप और आंसुओं के अलावा कोई जवाब नहीं था.

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युद्ध से पहले कुंती और कर्ण की मुलाकात

महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कुंती और कर्ण की एक भावुक मुलाकात भी हुई थी. कुंती नहीं चाहती थीं कि उनके पुत्र आपस में युद्ध करें. इसलिए वह कर्ण के पास गईं और उन्हें बताया कि वह उन्हीं के पुत्र हैं. यह सुनकर कर्ण हैरान रह गया. जिस मां की तलाश उसने पूरी जिंदगी की थी, वह अचानक उसके सामने खड़ी थी. कुंती ने कर्ण से पांडवों का साथ देने की विनती की. लेकिन कर्ण ने अपनी मां से कहा कि आपने मुझे जन्म जरूर दिया, लेकिन मेरा पालन-पोषण राधा और अधिरथ ने किया. जब पूरी दुनिया मेरा अपमान कर रही थी, तब दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया. इसलिए मैं युद्ध में उसका साथ नहीं छोड़ सकता. कर्ण ने पांडवों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला नहीं बदला.

युधिष्ठिर ने महिलाओं को क्यों दिया श्राप?

यही वजह थी कि कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती का दुख और भी बढ़ गया. जब यह सच्चाई पांडवों के सामने आई तो युधिष्ठिर का क्रोध और पश्चाताप चरम पर पहुंच गया. उन्हें इस बात का दुख था कि अगर कर्ण के जन्म का रहस्य उन्हें पहले पता होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होतीं.

कथा के अनुसार, इसी क्रोध में युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती के साथ संपूर्ण नारी जाति को श्राप दे दिया था. कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने कहा कि अब से महिलाएं अपने मन में कोई भी बात पूरी तरह छिपाकर नहीं रख पाएंगी.

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इसी पौराणिक कथा को उस धारणा से जोड़ा जाता है कि महिलाएं कोई राज अपने तक नहीं रख पातीं. हालांकि, इसे एक पौराणिक मान्यता और कथा के रूप में ही देखना चाहिए, न कि महिलाओं के बारे में कोई वैज्ञानिक या सार्वभौमिक सत्य.

क्या सिखाती है महाभारत की यह कथा?

महाभारत की यह कथा हमें बताती है कि किसी महत्वपूर्ण सच को लंबे समय तक छिपाने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं. कुंती ने जिस रहस्य को जीवनभर अपने सीने में दबाकर रखा, उसका सच सामने आने तक बहुत कुछ बदल चुका था. कर्ण और पांडवों के बीच युद्ध हो चुका था और एक मां अपने ही पुत्र को खो चुकी थी. अगर कर्ण के जन्म का रहस्य समय रहते सामने आ जाता, तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और होती.

यही वजह है कि महाभारत का यह प्रसंग आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. और महिलाओं को लेकर कही जाने वाली उस पुरानी कहावत के पीछे भी इसी कथा को एक वजह के तौर पर बताया जाता है.

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