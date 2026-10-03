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कर्ज से परेशान, एक दिन पहले ही बुक किया कमरा... सुपरनोवा बिल्डिंग से सुसाइड की Inside Story

नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी की 43वीं मंजिल से कूदकर संभव जैन ने आत्महत्या कर ली. वह मानेसर, गुरुग्राम का रहने वाला था और Airbnb में ठहरा हुआ था. पुलिस के मुताबिक, वह कथित तौर पर कर्ज की समस्या से परेशान था.

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हाईराइज बिल्डिंग से सुसाइड ने फिर सुरक्षा को लेकर खड़े किए सवाल. (Photo: Screengrabs)
हाईराइज बिल्डिंग से सुसाइड ने फिर सुरक्षा को लेकर खड़े किए सवाल. (Photo: Screengrabs)

नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसाइटी के 43वें फ्लोर से कूदकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली. जिसका दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है. इस तरह के खौफनाक कदम उठाने वाले युवक की पहचान संभव जैन, निवासी मानेसर, गुरुग्राम के रूप में हुई है. वह सुपरनोवा के एक Airbnb (एयरबीएनबी) में ठहरा हुआ था. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक संभव जैन शुक्रवार को सुपरनोवा में चेक-इन हुआ था और शनिवार को उसे चेक-आउट करना था. चेक-आउट से पहले ही उसने इमारत की 43वीं मंजिल से छलांग लगा दी. बताया जा रहा है कि घटना के समय पास के फ्लैट में कुछ लोग एसी रिपेयरिंग का काम कर रहे थे. उन्होंने युवक को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नीचे कूद गया.

ऊंचाई से गिरने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक गिरने से शरीर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि संभव जैन कथित तौर पर कर्ज की समस्या से परेशान था.

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सुसाइड से पहले किया था आखिरी मैसेज
आत्महत्या से पहले उसने अपने पिता को व्हाट्सऐप (Whatsapp) पर मैसेज भेजकर बताया था कि वह जीना नहीं चाहता और आत्महत्या करने की बात कही थी. उसने लिखा कि इसकी जिम्मेदारी खुद उसकी है. हालांकि, आत्महत्या की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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आपको बता दें कि सुपरनोवा सोसाइटी में Airbnb को लेकर दो दिन पहले भी विवाद सामने आया था. जानकारी के मुताबिक एक Airbnb में ठहरे युवक ने लग्जरी कार से सोसाइटी में प्रवेश करने की कोशिश की थी. सुरक्षा गार्डों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोप है कि उसने बूम बैरियर तोड़ दिया था.

इस घटना के बाद सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग में Airbnb और अन्य रेंटल गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई थी. बैठक में सोसाइटी के भीतर इस तरह के रेंटल संचालन को रोकने का फैसला किए जाने की बात सामने आई है. हालांकि, संभव जैन की आत्महत्या का इस विवाद से कोई संबंध था या नहीं, इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

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