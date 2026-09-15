scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 100 साल पूरे किए, फिर भी घट रही है आबादी

इस महीने एशिया के छोटे से देश में 100 साल की उम्र पार कर चुके लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई. इस देश का नाम जापान हैं. यहां पिछले 56 साल से 100 साल पार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है.

Advertisement
X
जापान में 100 से ज्यादा जीने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है (Photo - Pexels)
जापान में 100 से ज्यादा जीने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है (Photo - Pexels)

दुनिया के कई देशों में जहां लोग बढ़ती उम्र के साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं, वहीं जापान में 100 साल या उससे ज्यादा उम्र तक पहुंचने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. खास बात ये है कि पहली बार जापान में ऐसे लोगों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर गई है. देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ आबादी घट रही है और कामकाजी लोगों की संख्या भी कम हो रही है.

सीएनएन की रिपोर्ट में जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, सितंबर में देश में 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या बढ़कर 1,07,677 हो गई. यह पिछले साल के मुकाबले करीब 8,000 ज्यादा है. यह लगातार 56वां साल है, जब जापान में 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या बढ़ी है.

100 साल से ज्यादा उम्र वालों में महिलाएं सबसे आगे
जापान में 100 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है. कुल 1,07,677 सेंचुरियन में से 94,298 महिलाएं हैं. यानी करीब 88 फीसदी महिलाएं हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Asian Games 2026
क्रिकेट से कबड्डी तक एक्शन, किस दिन किस खेल में उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी?
Top Stock Amid Stock Market Crash
US में तो बिखरा बाजार, भारत में आज क्या होगा?
South Korea KOSPI Crash
अच्छा है आज शेयर बाजार बंद है! पड़ोसी मुल्कों में तो मचा है कोहराम
Indian T20 Cricket Team
एशियन गेम्स 2022 से कितनी बदल गई Team India? 10 'नए' चेहरे
Japanese Hair Care (Photo: ITG)
महंगा प्रोडक्ट नहीं! जापान की 3 आदतों से पाएं लंबे-घने बाल

वहीं, इस उम्र के पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले काफी कम है. यह आंकड़ा बताता है कि जापान में लंबी उम्र तक जीने के मामले में महिलाएं पुरुषों से काफी आगे हैं. जापान के स्वास्थ्य मंत्री केनइचिरो उएनो ने इन आंकड़ों पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं.

Advertisement

दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले देशों में जापान
जापान को लंबे समय तक जीने वाले देशों में गिना जाता है. विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में जापान की औसत जीवन प्रत्याशा करीब 84 साल थी. इसके मुकाबले अमेरिका में यह आंकड़ा करीब 79 साल था.

इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं. जापान की पारंपरिक डाइट में मछली, सब्जियां और दूसरी संतुलित चीजों की अच्छी हिस्सेदारी होती है. इसके अलावा देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफी विकसित है. नियमित स्वास्थ्य जांच और बेहतर मेडिकल सुविधाएं भी लोगों को लंबा जीवन जीने में मदद करती हैं.

'इकिगाई' भी निभाता है अहम भूमिका
जापान में लंबे जीवन से जुड़ी एक और चीज की अक्सर चर्चा होती है और वह है 'इकिगाई'. इकिगाई का आसान मतलब है- जिंदगी में जीने की वजह या ऐसा काम जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है. कई जापानी लोग उम्र बढ़ने के बाद भी किसी न किसी काम में सक्रिय रहते हैं. उनके लिए परिवार, समाज, काम, शौक या कोई जिम्मेदारी जीवन में उद्देश्य बनाए रखती है.

हालांकि, जापान के बड़े शहरों में लंबे समय तक काम करने की संस्कृति के लिए भी देश की आलोचना होती रही है. इसके बावजूद वहां के कई लोग रिटायरमेंट के बाद भी खुद को सक्रिय रखते हैं.

Advertisement

जापान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोगों में शामिल लोग
जापान में सिर्फ 100 साल की उम्र पार करने वाले लोगों की संख्या ही बड़ी नहीं है, बल्कि यहां दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोगों में शामिल लोग भी रहते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, क्योटो की 114 साल की फुयो किशिमोटो और कुमामोटो के 112 साल के हिकारू काटो देश के सबसे उम्रदराज लोगों में शामिल हैं.

इन आंकड़ों से पता चलता है कि जापान में लंबी उम्र सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है. बड़ी संख्या में लोग 100 साल की उम्र पार कर रहे हैं. 100 साल की उम्र तक पहुंचने वाले लोगों की बढ़ती संख्या सुनने में भले ही अच्छी खबर लगे, लेकिन जापान के सामने इसका एक दूसरा पहलू भी है.

देश पहले से ही घटती आबादी की समस्या से जूझ रहा है. जापान की आबादी करीब 12.3 करोड़ है और यह लगातार कम हो रही है. वहां जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है.

इसका सीधा असर देश की कामकाजी आबादी पर पड़ रहा है. यानी बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके मुकाबले काम करने वाले युवा लोगों की संख्या कम होती जा रही है.

इससे बुजुर्गों की देखभाल पर सरकार और परिवारों का खर्च बढ़ रहा है. साथ ही कंपनियों और अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त कामकाजी लोगों की उपलब्धता भी एक चुनौती बनती जा रही है.

Advertisement

विदेशी कामगारों पर भी बढ़ा भरोसा
कामकाजी लोगों की कमी को देखते हुए जापान ने हाल के वर्षों में कुशल और दूसरे विदेशी कामगारों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं. हालांकि, हाल में सरकार ने वीजा नियमों को कुछ सख्त किया है. इसकी एक वजह देश में बढ़ती विदेशी-विरोधी भावना भी बताई जा रही है.

यानी जापान के सामने एक दिलचस्प स्थिति है. एक तरफ उसके लोग दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा लंबी उम्र जी रहे हैं और 100 साल की उम्र पार करने वालों की संख्या पहली बार 1 लाख से ज्यादा हो गई है. दूसरी तरफ कम जन्म दर और घटती आबादी देश के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.

लंबी उम्र जापान की ताकत जरूर है, लेकिन इतनी बड़ी बुजुर्ग आबादी की देखभाल और उनके बीच घटती कामकाजी आबादी को संतुलित करना अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में सिया का पहला बयान, आरोपी पर लगाए गंभीर आरोप |
    Amitabh Bachchan on Retirement: 83 उम्र में रिटायरमेंट ले रहे अमिताभ बच्चन, KBC-बॉलीवुड को कहेंगे अलविदा? खुद ही बता दिया सच |
    इस खाड़ी देश में 30 सितंबर के बाद क्या होगा, एयर डिफेंस सिस्टम हटा रहा US! |
    मेरठ: एक महीने में 3 हत्याओं से सनसनी, 2 का खुलासा... तीसरे ने बढ़ाई पुलिस की टेंशन |
    अंबानी की गणेश पूजा में बांधनी दुपट्टा ओढ़ छाईं जया किशोरी, खड़ाऊ पहन पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, देखें VIDEO |
    दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल में बम की सूचना से हड़कंप, जांच में निकली हॉक्स कॉल |
    नोएडा में एक युवक ने पत्नी को खुश करने के लिए चुराई कार, पुलिस ने दबोचा |
    वंदे भारत vs राजधानी एक्सप्रेस: स्पीड, कंफर्ट से फूड तक... सफर के लिए कौन सी ट्रेन बेस्ट? |
    जिस इमरान खान से मैदान पर लड़े, आज उसी के लिए उठी आवाज, 7 ऑस्ट्रेलियाई कप्तानों ने लगाई गुहार |
    चंदौली पुलिस को ट्रक के सीक्रेट चैंबर से मिली 1350 लीटर अवैध शराब, चालक गिरफ्तार
    Advertisement