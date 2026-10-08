scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेरठ: शादी के अगले ही दिन दूल्हे ने की आत्महत्या, आम के बाग में पेड़ से लटका मिला शव

उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी की खुशियों के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है. निकाह के अगले ही दिन नवविवाहित युवक ने बाग में पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी. इस अचानक हुई घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और मातम छा गया है.

Advertisement
X
दूल्हे यूनुस की आत्महत्या से सदमे में परिवार (Photo- Screengrab)
दूल्हे यूनुस की आत्महत्या से सदमे में परिवार (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यूनुस ने शादी के अगले दिन पेड़ पर रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. पावली खास गांव से निकाह रचाकर लौटे यूनुस की इस आत्मघाती कदम उठाने की वजह साफ नहीं हो सकी है. सुबह खेत की ओर गए एक किसान द्वारा शव लटका देखे जाने पर परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची खरखौदा थाना पुलिस ने शव को नीचे उतारा. परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. 

शादी के बाद घर में छाया मातम

परिजनों के अनुसार मंगलवार दोपहर यूनुस की बारात मेरठ के पावली खास गांव गई थी. निकाह के बाद घर लौटने पर जमकर आतिशबाजी की गई और खुशियां मनाई गईं. इसके बाद यूनुस अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया था. यूनुस के चाचा ने बताया कि उसने अपनी पत्नी की मेहर भी अदा कर दी थी और रात में सब कुछ पूरी तरह सामान्य था. 

सम्बंधित ख़बरें

घर में आग लगाकर भागे बाइक सवार! सब जलाने की थी प्लानिंग
House set on fire in Meerut (Photo: ITG)
मेरठ में जिंदा जलाने की कोशिश! रिटायर्ड सूबेदार के घर में लगाई आग
Meerut Murder Case: Ravita and her lover Amardeep convicted (Photo- ITG)
पति का गला घोंटकर बिस्तर पर छोड़ा था सांप, पत्नी और प्रेमी दोषी करार
Mohd Talib Death Case now Suspected Murder
मौत के बाद दफनाया शव, मुर्दे की फोटो ने खोल दिया राज... पत्नी पर FIR
Wife Accused of Killing Husband With Love
‘मैं रख लूंगा’ का भरोसा, पत्नी ने प्रेमी संग पति को मार डाला

बाग में पेड़ से लटका मिला शव

बुधवार सुबह यूनुस बिना किसी को बताए घर से निकला और बदली मस्जिद के सामने से होते हुए बरामपुर निवासी तेजवीर सिंह के आम के बाग में पहुंच गया. वहां उसने पेड़ पर रस्सी का फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. किसान द्वारा सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों और परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई. 

Advertisement

परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार

घटना की सूचना मिलने पर खरखौदा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतरवाया. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही थी, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने और किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से साफ मना कर दिया. परिजनों ने बताया कि शाम को ही यूनुस को सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    10 दिन, 26 राज्य और 278 प्रदर्शन... क्या बढ़ता दबाव ज्ञानेश कुमार की कुर्सी हिला पाएगा? |
    मेरठ: शादी के अगले ही दिन दूल्हे ने की आत्महत्या, आम के बाग में पेड़ से लटका मिला शव |
    मिल‍िट्री ट्रेन‍िंग, आर्ट की पढ़ाई, मिल‍िट्री ट्रेन‍िंग से पद्मश्री तक, जानिए एक पोस्टर पेंटर कैसे बना महान एक्टर 'नाना पाटेकर'? |
    कनॉट प्लेस में कश्मीरी युवक को पीटा, BJP का कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप |
    Rashifal 9 October 2026: कल 5 राशियों की बढ़ेगी कमाई, करियर में भी मिल सकता है फायदा, पढ़ें राशिफल |
    अमृतसर के इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के मामले में बड़ा एक्शन, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पकड़ा शूटर |
    Asian Games: 3-1 की बढ़त, फिर एक खिलाड़ी बाहर... 10 खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान को कैसे हराया? हार्दिक सिंह ने खोला राज |
    UP के संभल जिले में बुजुर्ग महिला की निकली अनोखी अंतिम यात्रा |
    ज्ञानेश कुमार समेत तीन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिका में प्रोसेस पर उठे सवाल |
    'मर गया तो क्या हुआ, सभी मरते हैं', नाना पाटेकर के निधन से टूटे अनुपम खेर, नम हुईं आंखें
    Advertisement