scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कारगिल में बेकाबू होकर खाई में गिरा सैन्य वाहन, दो जवान शहीद

लद्दाख के कारगिल में नेशनल हाईवे-01 पर नामिका ला पास के पास भारतीय सेना का एक भारी वाहन गहरी खाई में गिर गया. इस हादसे में वाहन के चालक और सह-चालक दोनों जवान मौके पर ही शहीद हो गए. पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और शवों को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा.

Advertisement
X
कड़ी मशक्कत के बाद सेना की गाड़ी को खाई से निकाला गया. (Photo- ITGD)
कड़ी मशक्कत के बाद सेना की गाड़ी को खाई से निकाला गया. (Photo- ITGD)

लद्दाख के कारगिल में एक सड़क हादसे में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए. नेशनल हाईवे-01 पर नामिका ला पास के पास सेना का एक भारी वाहन बेकाबू होकर सड़क से फिसल गया और गहरी खाई में जा गिरा. हादसा इतना भीषण था कि वाहन के चालक और सह-चालक दोनों सैन्य कर्मियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद खाई में उतरकर दोनों सैन्य कर्मियों के शवों को बाहर निकाला गया.

इसके बाद शवों को जरूरी चिकित्सकीय और कानूनी औपचारिकताओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया.

सम्बंधित ख़बरें

BvS10 Sindhu
बर्फ, कीचड़ और रेगिस्तान... कहीं भी जवानों को पहुंचा सकती है ये गाड़ी
Stok Village Ladakh
नौकरी छोड़ घूमने निकली लड़की, लद्दाख के इस गांव में बिताए 14 दिन
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को दी ये नसीहत
लद्दाख की पश्मीना को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की तैयारी (Photo-ITG)
पश्मीना को ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी, लेह में हुआ समझौता
लद्दाख के लामायुरु मूनलैंड में है चांद जैसी वादियां (Photo- ITG)
लेह के पास बसा है लद्दाख का ये गांव, चांद जैसी हैं यहां की पहाड़ियां

इस घटना को लेकर पुलिस थाना वाखा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ट्रंप-पुतिन-जिनपिंग की संभावित मुलाकात पर चीन ने क्या कहा? |
    पत्नी को 2 करोड़ मुआवजा और नौकरी पर सहमति, झोटा हत्याकांड में पंजाब सरकार ने मानीं इंसाफ कमेटी की मांग |
    दिवाली की सफाई में कूड़ा समझकर न फेंकें ये 5 चीजें, घर सजाने में आएंगी काम, बचेंगे पैसे! |
    राम सीधे, कृष्ण टेढ़े... धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी पर संतों ने क्या कहा? |
    प्रेमिका से मिलने प्रयागराज से कौशांबी पहुंचा प्रेमी, रेस्टोरेंट में पकड़ा गया तो मंदिर में हुई शादी |
    ट्विशा शर्मा मौत केस: जेल में मनेगी पूर्व जज गिरिबाला सिंह की दिवाली, हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज |
    बैलेट पेपर से वोटों की गिनती में अमेरिका इतना तेज कैसे? समझें पूरा सिस्टम |
    Ramayana देखकर रो पड़े बादशाह, जटायु का सीन देख उमड़े जज्बात, बोले- बचपन से कहानी... |
    10 हजार रुपए के लिए घर में घुसकर आतंक! सड़क पर हथियार भी लहराए, निगरानीशुदा बदमाश अरशद बब्बा की गुंडागर्दी का VIDEO |
    Diwali 2026 Date: छोटी और बड़ी दिवाली क्या एकसाथ मनेगी? 8 या 9 नवंबर का कन्फ्यूजन खत्म, पंडित ने बताई तारीख
    Advertisement