scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुरादाबाद में तेंदुए की तलाश में 24 घंटे का सर्च ऑपरेशन जारी, थर्मल ड्रोन की मदद से निगरानी

मुरादाबाद में तेंदुए को पकड़ने के लिए 24 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसमें 6 से 7 जिलों की टीमों के साथ-साथ आगरा के वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं.

Advertisement
X
फॉरेस्ट रेंजर रिजुल कंसल ने बताया कि ठाकुरद्वारा रेंज में अब तक 5 तेंदुओं को रेस्क्यू किया जा चुका है. (Photo: ITG)
फॉरेस्ट रेंजर रिजुल कंसल ने बताया कि ठाकुरद्वारा रेंज में अब तक 5 तेंदुओं को रेस्क्यू किया जा चुका है. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा इलाके में तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग का 24 घंटे का सर्च ऑपरेशन जारी है. स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए टीमें लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं और तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं. 

इस बीच, फॉरेस्ट रेंजर रिजुल कंसल ने बताया कि ठाकुरद्वारा रेंज में अब तक 5 तेंदुओं को रेस्क्यू किया जा चुका है. सर्च ऑपरेशन में 6 से 7 जिलों की टीमों के साथ-साथ आगरा के वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं.

रिजुल कंसल ने जानकारी दी कि पुलिस और वन विभाग की टीमें हर सूचना पर एक्शन ले रही हैं और तेंदुए की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कैमरों और थर्मल ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

बता दें, बलिया गांव में चारा लेने खेत में गई एक बुजुर्ग महिला बिरमा देवी पर तेंदुए ने हमला किया था. तेंदुए ने उनकी गर्दन पर हमला किया और महिला की मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने शोर मचाकर तेंदुए को भगाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस घटना के बाद गांव में डर ऐसा बैठा कि खेतों में काम करने से लेकर रात को घर से बाहर निकलने तक पर पहरा लग गया. 

Advertisement

गांव में पुलिस, PAC और QRT की टीमें तैनात की गईं. वन विभाग ड्रोन से निगरानी कर रहा है. तेंदुओं को पकड़ने के लिए करीब 22 पिंजरे लगाए गए. प्रशासन के मुताबिक, इस पूरे इलाके में करीब 20 से 25 तेंदुओं की मौजूदगी की जानकारी सामने आई. यानी यह कहानी सिर्फ एक तेंदुए की नहीं है कहानी उस पूरे इलाके की है, जहां गन्ने के खेतों में तेंदुओं को छिपने की जगह मिल जा रही है और उन्हीं खेतों के बीच इंसानों की जिंदगी भी चल रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    मुरादाबाद में तेंदुए की तलाश में 24 घंटे का सर्च ऑपरेशन जारी, थर्मल ड्रोन की मदद से निगरानी |
    बालों को काला करने के लिए बाजार से नहीं खरीदनी पड़ेगी डाई, गमले में ऐसे उगाएं हरी-भरी मेहंदी; ये 5 टिप्स आएंगी काम |
    ज्वेलरी शॉप में कैद हो गए चोर, पब्लिक की पिटाई के डर से खुद पुलिस को किया फोन, हैरान कर देगी ये वारदात |
    जब धरती पर कोई इंसान नहीं था, तब भी था जीवन? झारखंड की चट्टान ने दिया 3.5 अरब साल पुराना सुराग |
    पत‍ि की आदतों से हैं परेशान तो करें क्‍या उपाय? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    इंग्लैंड-पाकिस्तान टेस्ट में इस फैन ने लूटी महफिल... हाथ से गिरीं 4 बीयर, फिर हुआ गजब का कमबैक |
    रूसी महिला ने घर में काम करने वाली महिला को दिया बर्थडे सरप्राइज, खुशी से छलक पड़े आंसू |
    इमरान खान की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम, अस्पताल से वापस पहुंचे जेल |
    न कबूतर, न बंदर... इंडिया ओपन विवाद के बाद दिल्ली के बदले इंतजामों की BWF ने की तारीफ |
    Shukra Nakshatra Parivartan 2026: 25 अगस्त को शुक्र करेंगे मंगल के नक्षत्र में प्रवेश, 4 राशियां पाएंगी लाभ!
    Advertisement