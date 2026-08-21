बालों को काला करने के लिए बाजार से नहीं खरीदनी पड़ेगी डाई, गमले में ऐसे उगाएं हरी-भरी मेहंदी; ये 5 टिप्स आएंगी काम

How To Grow Mehendi Plant At Home: हाथों में गहरी-गहरी मेहंदी लगाना हो या फिर बालों को रंगना, लोग मेहंदी का खूब इस्तेमाल करते हैं. बाजार में मिलने वाले केमिकल कलर्स को छोड़कर आज भी बहुत से लोग सफेद बालों को काला करने के लिए हरी मेहंदी का पाउडर लगाते हैं. लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाली हरी मेहंदी भी मिलावटी होती है. ऐसे में लोग इसे खरीदने से भी बचते हैं. अगर आप भी उन्हीं में शामिल हैं, तो टेंशन छोड़ दें. आज हम आपको घर पर गमले में मेहंदी का पौधा उगाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं.



बहुत से लोग सोचते हैं कि मेहंदी का पौधा सिर्फ खेत या बड़े बगीचे में ही अच्छी तरह उग सकता है, जबकि ऐसा नहीं है. सही गमला, मिट्टी, धूप और पानी मिले तो इसे बालकनी या छत पर भी आसानी से उगाया जा सकता है. खास बात ये है कि इसकी देखभाल के लिए आपको रोज घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती. हम आपको ऐसे 5 टिप्स बताने वाले हैं, जिनकी मदद से मेहंदी का पौधा आसानी बढ़ेगा.



1. सबसे पहले सही गमला और मिट्टी चुनें: नर्सरी से लगाया गया मेहंदी का पौधा लगाने के लिए ऐसा गमला लें जिसमें नीचे पानी निकलने के लिए एक छेद हो. मेहंदी का पौधा लगाने के लिए करीब 12 से 14 इंच गहरा गमला अच्छा रहता है. इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी जमा न रहे.

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इसके लिए गार्डन की मिट्टी में थोड़ी रेत और अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट मिला सकते हैं. इससे मिट्टी हल्की और भुरभुरी रहेगी और जड़ों को फैलने में आसानी होगी.

2. मेहंदी के पौधे को धूप में रखें: मेहंदी को तेज रोशनी और गर्म मौसम पसंद होता है. इसलिए गमले को ऐसी जगह रखें जहां पौधे को रोज करीब 5 से 6 घंटे सीधी धूप मिल सके. कम धूप में पौधे की नई शाखाएं कम निकल सकती हैं और पत्तियों की ग्रोथ भी धीमी पड़ सकती है. अगर पौधा लंबे समय से छायादार जगह पर रखा है, तो उसे अचानक तेज धूप में रखने के बजाय धीरे-धीरे ज्यादा रोशनी वाली जगह पर ले जाएं.

3. पौधे की ऊपरी टहनियां समय-समय पर काटें: अगर आप चाहते हैं कि मेहंदी का पौधा सिर्फ ऊपर की ओर न बढ़े, बल्कि चारों तरफ से घना हो, तो हल्की प्रूनिंग (सूखी टहनियों या पत्तों को अलग करना) जरूर करें. जब नई टहनियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, तो उनके ऊपर के सॉफ्ट हिस्से को उंगलियों से हल्का पिंच कर सकते हैं.

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इससे पौधे को नई शाखाएं निकालने में मदद मिल सकती है और धीरे-धीरे पौधा ज्यादा झाड़ीदार नजर आने लगता है. यही छोटा सा तरीका मेहंदी के पौधे को घना बनाने में काफी काम आ सकता है.

4. रोज-रोज पानी डालना जरूरी नहीं: मेहंदी के पौधे को पानी पसंद है, लेकिन गमले में पानी भरा रहना इसे नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए हर दिन सिर्फ आदत के कारण पानी न डालें. पहले ऊपर की मिट्टी को उंगली से छूकर देखें. अगर ऊपरी 1 से 2 इंच मिट्टी सूखी लगे, तभी अच्छी तरह पानी दें.

बारिश या ठंड के मौसम में पानी की जरूरत कम हो सकती है, जबकि गर्मी में मिट्टी जल्दी सूखने पर पानी थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है. सबसे जरूरी बात है कि पानी देने के बाद एक्स्ट्रा पानी गमले से आसानी से बाहर निकल जाए.

5. खाद और कीड़ों से ऐसे करें बचाव: पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए समय-समय पर ऑर्गेनिक खाद दी जा सकती है. हर कुछ हफ्तों में थोड़ी वर्मीकंपोस्ट या नीम खली मिट्टी में मिलाना मददगार हो सकता है. बहुत ज्यादा खाद डालने की जरूरत नहीं है.

अगर पत्तियों पर छोटे कीड़े नजर आएं, तो नीम तेल का हल्का घोल इस्तेमाल किया जा सकता है. करीब एक लीटर पानी में थोड़ी मात्रा में नीम तेल और कुछ बूंद माइल्ड लिक्विड सोप मिलाकर पत्तियों पर हल्का स्प्रे करें. पहले पौधे के एक छोटे हिस्से पर इसकी टेस्टिंग करना अच्छा रहता है.

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इन छोटी बातों का रखें ध्यान

मेहंदी का पौधा लगाने के बाद तुरंत बड़ी-बड़ी पत्तियों की उम्मीद न करें. इसे अपनी रफ्तार से बढ़ने का समय दें. अच्छी धूप, सही मिट्टी, जरूरत के मुताबिक पानी और समय-समय पर हल्की प्रूनिंग इसकी ग्रोथ को बेहतर रखने में मदद कर सकती है. तो अगली बार बाजार से मेहंदी की पत्तियां खरीदने के बजाय क्यों न घर के गमले में ही इसका पौधा तैयार करें. थोड़ी सी देखभाल के साथ बालकनी या छत का छोटा सा कोना भी हरी मेहंदी की पत्तियों से भर सकता है.

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