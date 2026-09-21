Kal Ka Rashifal 22 September 2026: परिवर्तिनी एकादशी के दिन कल 4 राशियां पाएंगी सफलता, यहां पढ़ें पूरा राशिफल

मेष राशि: करियर-व्यापार में अनुकूलन से मिलेगी सफलता, बढ़ेगी पद-प्रतिष्ठा

मेष राशि के जातकों के लिए करियर और व्यापार में अनुकूलन बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत काफी ऊंचा रहने वाला है और आपकी आर्थिकी को बल मिलेगा.

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प्रशासनिक प्रयासों में आगे रहेंगे और चारों तरफ शुभता बनी रहेगी. प्रशासनिक और सत्ता से जुड़े लोगों से करीबी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे आपकी पद-प्रतिष्ठा में इजाफा होगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गेरुआ

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. सहयोग बढ़ाएं.

वृष राशि: आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों में होगी वृद्धि, बढ़ेगा आत्मविश्वास

वृष राशि के जातकों के आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों में लगातार वृद्धि बनी रहेगी. पेशेवर क्षेत्र में आप उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे और प्रबंधन के कार्य संवरेंगे. आपको आकर्षक प्रस्ताव और समर्थन मिलेगा, जिससे करियर-कारोबार में अनुकूलता रहेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 4, 5, 6 और 9

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शुभ रंग (Lucky Color): मरून

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान करें. पहल बढ़ाएं.

मिथुन राशि: धैर्य और समझदारी से काम लेने का है समय, सेहत का रखें ध्यान

मिथुन राशि के जातकों के लिए समय मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. आपको हर स्थिति में धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है.

सेहत और मनोबल थोड़ा प्रभावित हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य से समझौता न करें. विवादों से बचें और करीबियों के सहयोग तथा बड़ों की सीख-सलाह से अपने कार्यों को साधें.

शुभ अंक (Lucky Number): 4, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गुड़ समान

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान करें. मदद बनाए रखें.

कर्क राशि: साझा प्रयासों को मिलेगी सही दिशा, टीम वर्क से बढ़ेगा लाभ

कर्क राशि के जातकों के साझा प्रयास उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे. व्यापार पर ध्यान केंद्रित करें और खानपान में संतुलन बनाए रखें.

टीम वर्क की मदद से आपकी सफलता का प्रतिशत सुधरेगा और लाभ में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी और आप निसंकोच होकर साझा मामलों में आगे बढ़ेंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल गुलाबी

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान करें. सहकार बढ़ाएं.

सिंह राशि: कामकाजी मामलों में न बरतें लापरवाही, मेहनत से बनाएं अपना स्थान

सिंह राशि के जातकों को कामकाजी मामलों में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

लोगों पर तुरंत भरोसा करने से बचें और अपने सेवा संबंधी प्रयासों को आगे बढ़ाएं. नीति-नियमों के प्रति सजग रहें और किसी भी तरह के विवाद से बचते हुए लिखापढ़ी पर ध्यान दें.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 4, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): केशरिया

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. लोभ में न आएं.

कन्या राशि: मित्रों से होगी मुलाकात, प्रतिभा और लगन से मिलेगी सफलता

कन्या राशि के जातक मित्रों से मुलाकात बढ़ाएंगे और उत्साह के साथ अपने कारोबार को आगे ले जाएंगे. समकक्षों का पूरा सहयोग मिलेगा.

अपनी प्रतिभा और लगन से आप अवसरों को भुनाएंगे. बौद्धिक प्रखरता बढ़ेगी और आपकी योजनाएं आकार लेंगी. परिवार में करीबियों के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 4, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): खाकी

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान करें. अनुशासन बढ़ाएं.

तुला राशि: घरेलू जीवन में बनाए रखें सहजता, स्वार्थ और संकीर्णता का करें त्याग

तुला राशि के जातकों के घर में साधारण स्थिति बनी रहेगी. लोगों से मिलते-जुलते समय सहज रहें और निजी क्षेत्र में सजगता बनाए रखें.

प्रबंधन पर फोकस रहेगा और रहन-सहन प्रभावी बनेगा. बहस और विवाद से दूर रहें. स्वार्थ और संकीर्णता का त्याग करके अपने व्यक्तित्व को संवारने का प्रयास करें.

शुभ अंक (Lucky Number): 4, 5, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): शहद समान

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान करें. सामंजस्य बढ़ाएं.

वृश्चिक राशि: पराक्रम और हिम्मत से लेंगे बड़े फैसले, कारोबार में आएगी तेजी

वृश्चिक राशि के जातक हिम्मत से बड़े फैसले लेंगे और सहकारी कार्यों में आगे रहेंगे. भाईचारा और सामाजिक संबंध मजबूत होंगे.

अपनी प्रतिभा और पराक्रम से आप कार्यक्षेत्र में उच्च प्रदर्शन करेंगे. करियर और कारोबार में तेजी आएगी. निसंकोच आगे बढ़ें और चर्चा तथा संवाद में बढ़त बनाए रखें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): रक्तवर्ण

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. भेंट बढ़ाएं.

धनु राशि: परिजनों का मिलेगा भरपूर सहयोग, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

धनु राशि के जातकों की परिजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. आपसी सलाह और समर्थन से आप सभी कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करेंगे.

अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और आप सबके साथ सुख-सौख्य साझा करते हुए आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): सिंदूरी

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. अतिथि का सत्कार करें.

मकर राशि: घर में रहेगा आनंद का माहौल, नवीन प्रयासों को मिलेगी गति

मकर राशि के जातकों के घर में हर्ष और आनंद का वातावरण रहेगा. वरिष्ठों के सानिध्य से आपको विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

रचनात्मक और सृजनात्मक गतिविधियों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. करियर-व्यवसाय में प्रबंधन प्रभावी रहेगा और नवीन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर प्रस्ताव मिलेंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 4, 5, 8 और 8

शुभ रंग (Lucky Color): गेंहुंआ

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान करें. वचन रखें.

कुंभ राशि: निवेश और विदेश से जुड़े कार्यों में आएगी तेजी, सतर्कता से लें काम

कुंभ राशि के जातकों का ध्यान निवेश पर बना रह सकता है. विदेश से जुड़े मामलों में तेजी आएगी और कोई जरूरी सूचना मिल सकती है.

स्मार्ट वर्क को बढ़ावा दें और उधार लेन-देन से पूरी तरह बचें. अपनी योजनाओं पर खर्च बढ़ेगा, इसलिए लेन-देन में स्पष्टता और व्यवस्था का सम्मान करना बेहद जरूरी है.

शुभ अंक (Lucky Number): 4, 5, 8 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा भूरा

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान करें. दान बढ़ाएं.

मीन राशि: बढ़ेगी आय और व्यावसायिक प्रभाव, लक्ष्यों को साधने में होंगे सफल

मीन राशि के जातक आर्थिक अवसरों को भुनाने में सफल रहेंगे. कारोबार में स्थिति काफी मजबूत रहेगी और आपका पराक्रम सभी को प्रभावित करेगा.

आय में लगातार वृद्धि बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देंगे और अपनी सूझबूझ से बड़े से बड़े लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लेंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 3, 6 और 9

शुभ रंग (Lucky Color): स्वर्णिम

कल का उपाय (kal ke upay): शिवशंभू के अंशावतार पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा करें. सुंदरकांड और चालीसा पढ़ें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. सक्रियता बढ़ाएं.

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