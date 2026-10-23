डेंगू से पति की मौत, चार घंटे बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, 4 बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक परिवार की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदल गईं. 48 साल के मुकेश कुमार की डेंगू से मौत हो गई. पति की मौत की खबर मिलने के करीब चार घंटे बाद उनकी 42 साल की पत्नी दीपा ने भी दम तोड़ दिया. दोनों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. गुरुवार को जब पति-पत्नी के शव गांव पहुंचे, तो हर तरफ चीख-पुकार मच गई. शाम को दोनों का अंतिम संस्कार एक ही चिता पर किया गया. पीछे रह गए तीन बेटे और एक बेटी, जिनके सिर से मां और पिता दोनों का साया उठ गया.

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घटना मैनपुरी जिले के एलाऊ थाना क्षेत्र के कसद गांव की है. एक ही परिवार में कुछ घंटों के भीतर दो मौतों ने पूरे गांव को गम में डुबो दिया. जिस घर में कभी परिवार की रोजमर्रा की हलचल हुआ करती थी, वहां अब मातम पसरा है. कसद गांव के रहने वाले 48 वर्षीय मुकेश कुमार खेती-बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करते थे. परिवार में पत्नी दीपा और चार बच्चे थे. सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अक्टूबर में मुकेश की तबीयत बिगड़ने लगी.

19 अक्टूबर को मुकेश को अचानक बुखार आया. परिवार के लोग उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. वहां उनकी हालत गंभीर बताई गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें आगरा रेफर कर दिया. आगरा में जांच के दौरान मुकेश के डेंगू से होने की बात की गई. इसके बाद उनका इलाज जारी रहा. परिवार को उम्मीद थी कि इलाज से उनकी हालत सुधरेगी और वह जल्द घर लौट आएंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

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उधर, परिवार की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई थीं. मुकेश की पत्नी दीपा को भी बुखार था और उनका इलाज आगरा के ही एक दूसरे अस्पताल में चल रहा था. यानी पति-पत्नी दोनों अस्पताल में भर्ती थे और दोनों की सेहत को लेकर परिवार परेशान था. फिर बुधवार की रात वह खबर आई, जिसने परिवार को तोड़कर रख दिया.

बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे इलाज के दौरान मुकेश कुमार की मौत हो गई. परिवार के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं था. जिस शख्स के कंधों पर घर की जिम्मेदारी थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा. मुकेश की मौत की खबर पत्नी दीपा तक पहुंची. वह खुद भी अस्पताल में भर्ती थीं और बुखार से जूझ रही थीं.

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पति की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. लेकिन रात का दुख अभी खत्म नहीं हुआ था. पति की मौत की खबर मिलने के करीब चार घंटे बाद दीपा ने भी दम तोड़ दिया.

कुछ घंटे पहले तक परिवार को दो बीमार लोगों की चिंता थी. फिर एक के बाद एक दोनों की मौत की खबर आ गई. परिवार के लिए इस नुकसान को संभाल पाना बेहद मुश्किल था. हालांकि अभी दीपा की मौत की वजह साफ नहीं है. दोनों की मौत के बीच महज कुछ घंटों का अंतर था.

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गांव पहुंचे दोनों के शव, हर आंख हुई नम

गुरुवार को जब मुकेश और दीपा के शव कसद गांव पहुंचे, तो पूरे गांव में शोक छा गया. खबर सुनकर ग्रामीण भी परिवार के घर पहुंचने लगे. घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल था. मुकेश परिवार के लिए कमाने वाले सदस्य थे. खेती-बाड़ी करके घर की जरूरतें पूरी करते थे. अब उनके जाने के बाद परिवार ने एक साथ दो बड़े सहारे खो दिए. इस घटना का सबसे गहरा असर चार बच्चों पर पड़ा है. तीन बेटे और एक बेटी अब अपने माता-पिता दोनों को खो चुके हैं.

जिन मां-बाप के सहारे बच्चों की जिंदगी आगे बढ़नी थी, वे दोनों एक ही रात के भीतर दुनिया छोड़ गए. परिवार के लिए अब इस नुकसान से उबरना आसान नहीं होगा. एक तरफ माता-पिता को खोने का गम है, तो दूसरी तरफ आगे की जिंदगी और जिम्मेदारियों की चिंता भी है.

गुरुवार की शाम गांव में मुकेश और दीपा की अंतिम यात्रा एक साथ निकली. गांव के लोग इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े थे. इसके बाद दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार कर दिया गया. जिस पति-पत्नी ने साथ जिंदगी बिताई, उनका अंतिम सफर भी एक साथ हुआ.

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