पत्नी को लेने पहुंचे मायके वाले, पति और सास को पीटा... कपड़े फाड़े, ढाई लाख रुपये ले जाने का भी आरोप

यूपी के महोबा में घरेलू विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी को मायके ले जाने पहुंचे उसके परिजनों ने घर में घुसकर पति के साथ मारपीट की. बीच-बचाव करने आई सास को भी पीटने का आरोप है. इस दौरान पति के कपड़े फाड़ दिए गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के भटीपुरा मोहल्ले का है. पीड़ित युवक फहीम का आरोप है कि उसकी पत्नी के मायके पक्ष के लोग उसके घर पहुंचे थे. पत्नी को वापस ले जाने को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी दौरान विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई.

युवक का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बाल पकड़कर मारपीट की. मारपीट में उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए. मां ने बेटे को बचाने की कोशिश की तो आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट की गई. मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कराया.

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फहीम का कहना है कि उसकी पत्नी करीब आठ दिन ससुराल में रहने के बाद मायके चली जाती है. उसे वापस बुलाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच अक्सर विवाद होता है. इस बार भी पत्नी को समझाने और वापस लाने की बात को लेकर विवाद बढ़ गया. फहीम ने एक और गंभीर आरोप लगाया है. उसका दावा है कि उसके पिता ने खेती बेचकर उसे तीन लाख रुपये दिए थे. पत्नी की डिलीवरी में करीब 50 हजार रुपये खर्च होने के बाद ढाई लाख रुपये घर में रखे थे.

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आरोप है कि मारपीट के दौरान पत्नी के मायके पक्ष के लोग घर में रखे गोदरेज से ये ढाई लाख रुपये भी ले गए. हालांकि, इस आरोप की पुलिस जांच कर रही है. विवाद बढ़ने के बाद मोहल्ले के लोगों ने दोनों पक्षों को अलग कराया. इसके बाद पत्नी के मायके वाले उसे अपने साथ लेकर चले गए.

पुलिस ने क्या कहा?

घटना के बाद फहीम शहर कोतवाली पहुंचा और नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट होती दिखाई दे रही है. कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस को तहरीर मिली है और उसके आधार पर जांच की जा रही है.

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