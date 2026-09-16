scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पत्नी को लेने पहुंचे मायके वाले, पति और सास को पीटा... कपड़े फाड़े, ढाई लाख रुपये ले जाने का भी आरोप

यूपी के महोबा में एक महिला को उसके मायके वाले लेने पहुंचे थे. इस दौरान विवाद हो गया आरोप है कि महिला के मायके वालों ने उसके पति और सास से मारपीट कर दी. पति के कपड़े फाड़ दिए और उसकी मां को भी पीटा. पीड़ित ने आरोप है कि घर में रखे ढाई लाख रुपये ले लिए गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल. (Photo: Screengrab)

यूपी के महोबा में घरेलू विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि पत्नी को मायके ले जाने पहुंचे उसके परिजनों ने घर में घुसकर पति के साथ मारपीट की. बीच-बचाव करने आई सास को भी पीटने का आरोप है. इस दौरान पति के कपड़े फाड़ दिए गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के भटीपुरा मोहल्ले का है. पीड़ित युवक फहीम का आरोप है कि उसकी पत्नी के मायके पक्ष के लोग उसके घर पहुंचे थे. पत्नी को वापस ले जाने को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी दौरान विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई.

युवक का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बाल पकड़कर मारपीट की. मारपीट में उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए. मां ने बेटे को बचाने की कोशिश की तो आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट की गई. मोहल्ले के लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कराया.

सम्बंधित ख़बरें

Guddu Pandit assaulted wife
पूर्व MLA गुड्डू पंडित की गुंडई! घर में घुसकर पत्नी को पीटा, बाल खींचे
symbolic image of rape victim
हाथ-पैर बांधकर पत्नी को पीटा, प्राइवेट पार्ट में डाली मिर्च... इस वजह से क्रूरता की हदें पार कर गया दरिंदा पति
पति ने पार की क्रूरता की हद
UP: पति ने पार की क्रूरता की हद, पहले पत्नी को पीटा, फिर छत से उल्टा लटकाया
सांकेतिक तस्वीर
महिला से टेलर ने की अश्लील हरकत, विरोध करने पर पति-पत्नी को पीटा
Husband kills wife after returning from jail in Mahoba (Photo- ITG)
महोबा में खूनी खेल! पति ने त्रिशूल से गोदकर पत्नी को मार डाला

Mahoba Wife Family Assaulted Husband Mother In Law Theft Allegation

यह भी पढ़ें: हाथ-पैर बांधकर पत्नी को पीटा, प्राइवेट पार्ट में डाली मिर्च... इस वजह से क्रूरता की हदें पार कर गया दरिंदा पति

फहीम का कहना है कि उसकी पत्नी करीब आठ दिन ससुराल में रहने के बाद मायके चली जाती है. उसे वापस बुलाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच अक्सर विवाद होता है. इस बार भी पत्नी को समझाने और वापस लाने की बात को लेकर विवाद बढ़ गया. फहीम ने एक और गंभीर आरोप लगाया है. उसका दावा है कि उसके पिता ने खेती बेचकर उसे तीन लाख रुपये दिए थे. पत्नी की डिलीवरी में करीब 50 हजार रुपये खर्च होने के बाद ढाई लाख रुपये घर में रखे थे.

Advertisement

आरोप है कि मारपीट के दौरान पत्नी के मायके पक्ष के लोग घर में रखे गोदरेज से ये ढाई लाख रुपये भी ले गए. हालांकि, इस आरोप की पुलिस जांच कर रही है. विवाद बढ़ने के बाद मोहल्ले के लोगों ने दोनों पक्षों को अलग कराया. इसके बाद पत्नी के मायके वाले उसे अपने साथ लेकर चले गए.

पुलिस ने क्या कहा?

घटना के बाद फहीम शहर कोतवाली पहुंचा और नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की. मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट होती दिखाई दे रही है. कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस को तहरीर मिली है और उसके आधार पर जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एशियन गेम्स में टीम इंड‍िया को झटका, वरुण चक्रवर्ती बाहर, अब कौन होगा र‍िप्लेसमेंट |
    SBI ने बजाई खतरे की घंटी, RBI से कहा- दो बार बढ़ाएं रेपो रेट, जानिए आपके लिए क्यों टेंशन? |
    300 करोड़ क्लब में हनुमान अंश! प्रोड्यूसर ने कैंची धाम जाकर मनाया जश्न, लिखा- हनुमान भरोसे... |
    मैच से पहले ‘बेबी बॉस’ की क्यूट शरारत, बच्चे के गाल खींचते वैभव का VIDEO वायरल |
    संगरूर के सरकारी स्कूलों में कैसे करोड़ों का घोटाला? देखें पंजाब आजतक |
    दिल्ली: बहस के बाद पत्नी की हत्या, आरोपी बुलंदशहर से गिरफ्तार |
    ये AI इंसानों का खात्मा करेगा... इस डर से छोड़ दी Google DeepMind की नौकरी |
    गुरुग्राम केस में पीड़िता का पलटवार! कैमरों में कैद है आरोपी का सच! |
    टैरिफ का 'टेरर' फिर मचाना चाहता है US, रूसी तेल खरीदा तो 100% चार्ज! भारत पर ऐसे होगा असर? |
    Moth Ki Dal Recipe: रोज-रोज चना-मसूर खाकर हो गए हैं बोर? लंच में बनाएं ढाबा स्टाइल मोठ दाल, स्वाद के साथ मिलेगा प्रोटीन
    Advertisement