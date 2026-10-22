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'महाकाल' का टैटू, गोली के निशान और रेता हुआ गला: चंदौली में बोरियों में 2 शव मिलने से हड़कंप

चंदौली जिले के धीना इलाके में बोरियों में बंद दो अज्ञात युवकों (उम्र 32 व 35 वर्ष) के गोलियों से छलनी शव मिले. एक का गला भी कटा था और दोनों के बाएं हाथ पर 'महाकाल' लिखा है. पुलिस को हत्या कहीं और करके शव यहाँ फेंकने की आशंका है.

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सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक-दूसरे से कुछ ही दूरी पर अलग-अलग जगहों से बोरियों में बंद दो अज्ञात शव मिले. पुलिस ने बताया कि दोनों शवों पर गोली लगने के निशान थे और एक मृतक का गला भी कटा हुआ था. 

दोनों शव धीना इलाके से मिले हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस को शक है कि पीड़ितों की हत्या कहीं और की गई और उनके शवों को यहां लाकर फेंक दिया गया.

सकलडीहा के सर्कल ऑफिसर (CO) कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह देधगांव गांव के पास एक छोटी नहर से एक शव मिला। यह जगह पड़ोसी गाजीपुर जिले के जमानिया इलाके के काफी करीब है. दूसरा शव कुछ ही दूरी पर एक दूसरी जगह से मिला. 

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पुलिस के अनुसार, एक मृतक की उम्र लगभग 35 साल और दूसरे की 32 साल थी. एक शव पर गोली के निशान के साथ-साथ गले पर धारदार हथियार से कटा हुआ घाव भी था। शर्मा ने बताया कि दूसरे मृतक के शरीर पर भी गोली लगने का निशान था.

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अधिकारी ने बताया कि दोनों व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत लग रहे थे और उनके बाएं हाथ पर 'महाकाल' का निशान बना हुआ था. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मृतकों की पहचान करने की कोशिश कर रही है. CO ने कहा कि जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये दोनों मामले आपस में जुड़े हैं और इन हत्याओं के पीछे का मकसद क्या था. 

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