scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अलवर नगर निगम में BJP का मेयर बनना तय, 9 निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन का दावा

अलवर नगर निगम चुनाव के 65 वार्डों के नतीजों में भाजपा को 28 और कांग्रेस को 23 सीटें मिली हैं. भाजपा ने दावा किया है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत (33) न मिलने पर 9 निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया है.

Advertisement
X
भाजपा की तरफ से सुमन लता अग्रवाल ने मेयर के लिए नामांकन पत्र भरा है. (Photo-ITG)
भाजपा की तरफ से सुमन लता अग्रवाल ने मेयर के लिए नामांकन पत्र भरा है. (Photo-ITG)

राजस्थान निकाय चुनाव 2026 के तहत अलवर नगर निगम के नतीजों के बाद अब नगर सरकार की तस्वीर अब साफ होती नजर आ रही है. 65 वार्डों वाले अलवर नगर निगम में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के बाद निर्दलीय पार्षदों की भूमिका सबसे अहम हो गई थी. बीजेपी ने दावा किया है कि अब 9 निर्दलीय पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है, जिसके साथ ही बीजेपी ने बहुमत का जरूरी आंकड़ा (33) आसानी से पार कर लिया है.  

भाजपा का दावा है कि उनके पास 9 से 11 पार्षदों का समर्थन है. जबकि कांग्रेस का दावा है कि उनके पास 8 पार्षदों का समर्थन है. दोनों ही पार्टी मेयर बनने के लिए दावा ठोक रही है. भाजपा की तरफ से पूर्व सभापति अजय अग्रवाल की पत्नी सुमन लता अग्रवाल ने मेयर के लिए नामांकन पत्र भरा है  जबकि कांग्रेस की तरफ से तीन नामांकन पत्र लिए गए हैं. इसमें से एक नामांकन पत्र पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष की पत्नी द्वारा भरा गया है.

9 और 11 सितंबर को दो चरणों में हुए मतदान के बाद 14 सितंबर को मतगणना पूरी हुई थी. घोषित नतीजों में 65 वार्डों में से बीजेपी ने सबसे ज्यादा 28 सीटों पर जीत हासिल की. वहीं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को 23 सीटों से ही संतोष करना पड़ा. इसके अलावा 13 वार्डों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने परचम लहराया था, जबकि 1 सीट बहुजन समाज पार्टी (BSP) के खाते में गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

अलवर पुलिस अधीक्षक से इस बारे में कांग्रेस ने शिकायत की है (Photo ITG)
पार्षदों की करोड़ों में लग रही बोली! राजस्थान में 'रिजॉर्ट पॉलिटिक्स' का खेल
राजaराजस्थान के चार नगर निगमों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है. (File Photo: ITG)स्थान के चार नगर निगमों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है.
राजस्थान में 4 नगर निगमों में हंग, जोड़-तोड़ के बीच रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तेज
भूपेंद्र यादव के क्षेत्र में भी पार्टी का प्रदर्शन रहा खराब. (Photo: ITG)
CM भजनलाल से वसुंधरा तक... निकाय चुनाव ने BJP के बड़े नेताओं की निकाल दी हवा
alwar triple murder case
कार से रौंद दिया प्रेमिका का भाई, उसके 2 दोस्तों को भी लील लिया
Alwar Road Accident
राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी
Advertisement

यह भी पढ़ें: राजस्थान निकाय चुनाव में ‘रिजॉर्ट पॉलिटिक्स’! खरीद फरोख्त का खुला खेल, 10 हजार प्रत्याशी होटलों में लॉक

निर्दलीयों ने पलटी बाजी
अलवर में महापौर (मेयर) की कुर्सी तक पहुंचने के लिए 33 पार्षदों के समर्थन की आवश्यकता थी. बीजेपी के पास 28 सीटें थीं, यानी उसे केवल 5 और पार्षदों की जरूरत है दूसरी तरफ, कांग्रेस भी निर्दलीयों के भरोसे बोर्ड बनाने की जुगत में लगी हुई है. 

9 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन मिलते ही भाजपा का कुल आंकड़ा 37 तक पहुंच जाएगा, जो कि 33 के मैजिक नंबर से 4 ज्यादा है. स्थानीय भाजपा नेताओं का कहना है कि शहर के विकास को रफ्तार देने के लिए निर्दलीय पार्षदों ने पार्टी की नीतियों और विजन में विश्वास जताया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इजरायल को एक-एक टन के 40 हजार बम देगा अमेरिका, क्या ईरान से नई जंग की हो रही तैयारी? |
    UPI पर चार्ज से किसे फायदा? MobiKwik की CEO ने बताया किसकी ढीली होगी जेब! |
    पटना सिटी में मचा हड़कंप! ओवरब्रिज पर चढ़ गया सिरफिरा युवक! क्रेन की मदद से हुआ रेस्क्यू |
    पत्नी को लेने पहुंचे मायके वाले, पति और सास को पीटा... कपड़े फाड़े, ढाई लाख रुपये ले जाने का भी आरोप |
    KFT रिपोर्ट में Sodium कम या ज्यादा आया है? डॉक्टर से जानें क्या है इसका मतलब, कब हो सकता है खतरा |
    एशियन गेम्स में टीम इंड‍िया को झटका, वरुण चक्रवर्ती बाहर, अब कौन होगा र‍िप्लेसमेंट |
    SBI ने बजाई खतरे की घंटी, RBI से कहा- दो बार बढ़ाएं रेपो रेट, जानिए आपके लिए क्यों टेंशन? |
    300 करोड़ क्लब में हनुमान अंश! प्रोड्यूसर ने कैंची धाम जाकर मनाया जश्न, लिखा- हनुमान भरोसे... |
    मैच से पहले ‘बेबी बॉस’ की क्यूट शरारत, बच्चे के गाल खींचते वैभव का VIDEO वायरल |
    संगरूर के सरकारी स्कूलों में कैसे करोड़ों का घोटाला? देखें पंजाब आजतक
    Advertisement