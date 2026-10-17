scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरे बेटे के साथ...', शिवा शर्मा की मां ने सीएम योगी को लिखा पत्र, बोलीं- सच्चाई सामने आनी चाहिए

लखनऊ में शिवा शर्मा हत्याकांड के बाद मृतक की मां रंजना शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की मांग की है. उन्होंने पुलिस जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच कराने की अपील की है.

Advertisement
X
शिवा मर्डर केस में आरोपी श्रद्धा फरार (Photo- ITG)
शिवा मर्डर केस में आरोपी श्रद्धा फरार (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिवा शर्मा हत्याकांड को लेकर मृतक की मां रंजना शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मामले की निष्पक्ष और हाईलेवल जांच कराने की मांग की है. रंजना शर्मा ने पुलिस जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे की मौत की सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

शिवा शर्मा की मां रंजना शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी में मामले की जांच पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मांग की है कि हत्याकांड की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में कराई जाए, ताकि सभी तथ्यों और साक्ष्यों की निष्पक्ष तरीके से पड़ताल हो सके.

यह भी पढ़िएः 'मेरा बेटा डिप्रेशन में नहीं था', श्रद्धा दुबे के दावों पर भड़कीं शिवा शर्मा की मां; आखिर उस रात हुआ क्या था?

सम्बंधित ख़बरें

Yogi Adityanath
कोहरे में हादसे रोकने की तैयारी... सर्दियों से पहले योगी सरकार ने तैयार किया सेफ्टी प्लान
'SP और शिक्षा, नदी के दो छोर...', CM योगी का सपा पर बड़ा हमला
CM Yogi Adityanath targets previous government over mafia rule in UP.
'यूपी में माफिया राज खत्म, कानून का शासन लागू हुआ', CM योगी का सपा पर वार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo: PTI)
'UP के आर्थिक विकास को गति दे रही है नारी शक्ति, नाइट शिफ्ट में भी निडर महिलाएं', बोले CM योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (Photo: PTI)
डिग्री के साथ जिम्मेदारी भी, लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों से CM योगी ने क्या कहा?

श्रद्धा दुबे और रश्मि दुबे की भूमिका की जांच की मांग

रंजना शर्मा ने अपनी चिट्ठी में श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ताकि बेटे की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ सके. उन्होंने जांच के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने और सभी संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष पड़ताल करने की अपील की है.

Advertisement

CCTV फुटेज और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने की अपील

मृतक की मां ने मुख्यमंत्री से मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की भी मांग की है. उन्होंने कहा कि जांच के दौरान सभी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को संरक्षित रखा जाना चाहिए. साथ ही अगर जांच में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है या साक्ष्यों से छेड़छाड़ की जाती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

परिवार की सुरक्षा और समयबद्ध जांच की मांग

रंजना शर्मा ने मुख्यमंत्री से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में समयबद्ध जांच कराने की अपील की है. इसके अलावा उन्होंने पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जांच की प्रगति से परिवार को नियमित रूप से अवगत कराने की भी मांग की है. मृतक की मां ने कहा कि वह अपने बेटे के लिए न्याय चाहती हैं. उनकी मांग है कि शिवा शर्मा की मौत की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए और मामले में दोषी पाए जाने वाले लोगों को सजा दिलाई जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    RG Kar मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत |
    IND vs WI 5th T20I Live Score: थोड़ी देर में होगा टॉस, क्या वैभव को मिलेगी प्लेइंग 11 में एंट्री? |
    यमन में सऊदी स्ट्राइक में 3 बच्चों की मौत, हूतियों का 124 लोगों के मारे जाने का दावा |
    यूपी चुनाव को लेकर CM योगी और अखिलेश यादव में तीखी जुबानी जंग |
    5 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हेलिकॉप्टर... बड़े पर्दों की मदद से सीधे ट्रकों में पहुंचे 176 काले हिरण; साउथ अफ्रीका की टेक्निक से कूनो भेजे गए |
    'कपड़े खींचे, शोषण किया...', राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप |
    अमेरिका की धमकी पर ईरान का पलटवार, ट्रंप को दी ये चेतावनी |
    Durga Puja 2026: काजोल के बच्चों ने छुए पंडित जी के पैर, बेटी संग दुर्गा पंडाल पहुंचीं जया बच्चन, संस्कारों से खुश फैंस |
    Lucknow में सिपाही ने CPR देकर बचाई बुजुर्ग की जान, VIDEO हुआ VIRAL |
    कोहरे में हादसे रोकने की तैयारी... सर्दियों से पहले योगी सरकार ने तैयार किया सेफ्टी प्लान
    Advertisement