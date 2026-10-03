लूडो खेलते-खेलते हुआ विवाद, ड्राइवर ने कैंची से ताबड़तोड़ वार कर दोस्त को मार डाला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार शाम दोस्तों के बीच हुआ मामूली विवाद जानलेवा हमले में बदल गया. अलीगंज थाना क्षेत्र में पुरनिया फ्लाईओवर के नीचे कुछ युवक बैठकर शराब पी रहे थे और साथ में लूडो खेल रहे थे. इसी दौरान दो साथियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई.

और पढ़ें

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सीतापुर के गैरोली निवासी 32 वर्षीय राहुल अवस्थी डाला यानी लोडर चलाते थे. खेल के दौरान उनका नौबस्ता, मड़ियांव निवासी साथी प्रदीप से विवाद हो गया. शुरुआत में दोनों के बीच गाली-गलौज हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला मारपीट तक पहुंच गया.

यह भी पढ़ें: 50 लाख का लालच, दोस्ती में विश्वासघात और घाघरा नदी में दो लाशें, ऐसे खुला लखनऊ का डबल मर्डर

वारदात शनिवार शाम करीब 5:51 बजे की बताई जा रही है. विवाद बढ़ने पर प्रदीप का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने पास स्थित फुटपाथ पर बनी मालिश वाले की दुकान से कैंची उठा ली.

सीने और पेट में कैंची से किए कई वार

कैंची हाथ में आते ही प्रदीप ने राहुल पर हमला कर दिया. आरोपी ने उसके सीने और पेट में कैंची से कई वार किए. हमले में राहुल गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा.

Advertisement

घटना के बाद प्रदीप और वहां मौजूद अन्य साथी मौके से फरार हो गया. आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही अलीगंज और मड़ियांव थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया.

राहुल को पहले वाघा अस्पताल ले जाया गया. हालत नाजुक होने के कारण परिजन उन्हें आगे इलाज के लिए केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान राहुल को मृत घोषित कर दिया.

मुख्य आरोपी हिरासत में, जांच जारी

घटना की जानकारी मिलने के बाद एसीपी शशि प्रकाश मिश्र भी घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रदीप को हिरासत में ले लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है और वारदात से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. इसके साथ ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस घटनास्थल और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

पुरनिया फ्लाईओवर के नीचे दोस्तों के साथ बैठकर लूडो खेलने और शराब पीने के दौरान शुरू हुआ विवाद कुछ ही देर में हिंसक हो गया. कैंची से किए गए हमले में राहुल की जान चली गई, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत में है.

---- समाप्त ----