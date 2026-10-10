CJP प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में हाई अलर्ट, हर गतिविधि पर पैनी नजर... जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने बताया पूरा प्लान

लखनऊ में CJP विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके.

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जॉइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) बबलू कुमार ने बताया कि विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है. लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार जानकारी जुटा रही हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और फील्ड अधिकारियों को मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh | On security arrangements regarding the CJP protest, Joint Police Commissioner (Law & Order) Babloo Kumar says, "A high alert has been issued in the Lucknow district concerning the protest... Our Local Intelligence Unit (LIU) team and the local police are jointly gathering intelligence related to it. Additionally, continuous monitoring of social media is being conducted, and field officers are taking action on any information received. Our aim is to ensure that no untoward incidents, acts of hooliganism, disturbances, or disruptions to law and order occur in the Lucknow district... Our forces have been deployed at all key strategic locations..." — ANI (@ANI) October 10, 2026

प्रमुख स्थानों पर पुलिस की तैनाती

पुलिस प्रशासन ने शहर के अहम स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है. रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. इसके अलावा संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में भी पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके.

अप्रिय घटना रोकने पर जोर

जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार के मुताबिक पुलिस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान गुंडागर्दी, गड़बड़ी या कानून-व्यवस्था में किसी तरह की बाधा न आए. पुलिस की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को मिलने वाली सूचनाओं पर कार्रवाई की जा रही है.

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प्रशासन की कोशिश है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर में शांति बनी रहे और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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