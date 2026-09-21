स्कूल में खूनी खेल! लखीमपुर खीरी में महिला टीचर की गोली मारकर हत्या, प्रेमी ने खुद को भी उड़ाया

यूपी के लखीमपुर खीरी के चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में प्रेमी सऊद अंसारी ने शिक्षिका निशात फातिमा की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली. ब्रेकअप से नाराज होकर आरोपी बैग में तमंचा लेकर पहुंचा था. घटना के दौरान स्कूल के बच्चों और स्टाफ में भारी दहशत फैल गई.

और पढ़ें

क्लासरूम के बाहर खूनी मंजर

लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में सुबह करीब 11:30 बजे एक खौफनाक वारदात सामने आई. 26 वर्षीय सऊद अंसारी बैग में तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा और 26 वर्षीय शिक्षिका निशात फातिमा को नीचे बुलाया. दोनों दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में पहुंचे, जहां सऊद ने बैग से तमंचा निकालकर निशात के सिर में गोली मार दी. इसके तुरंत बाद उसने खुद को भी गोली मार ली. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

ब्रेकअप से नाराज था प्रेमी

मृतक शिक्षिका निशात फातिमा पिछले एक साल से इस स्कूल में पढ़ा रही थीं. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, निशात का सऊद अंसारी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. हाल ही में शिक्षिका ने सऊद से अपना ब्रेकअप कर लिया था. इसी बात से नाराज होकर आरोपी वारदात को अंजाम देने के इरादे से बंदूक लेकर स्कूल परिसर में दाखिल हुआ था.

Advertisement

बच्चों और स्टाफ में मची दहशत

क्लासरूम के ठीक सामने हुई इस गोलीबारी से स्कूल में पढ़ रहे छोटे बच्चों और अध्यापकों में भारी दहशत फैल गई. घटना के वक्त स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्कूल स्टाफ ने तुरंत इस खौफनाक घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी.

मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अफसर

सूचना मिलते ही डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी ख्याति गर्ग भारी पुलिस बल व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. एसपी ख्याति गर्ग ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है. फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है और परिजनों से संपर्क साधा गया है.

सुरक्षा व्यवस्था की होगी गहन जांच

एसपी के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी. पुलिस अब इस बात की भी गहनता से जांच कर रही है कि स्कूल में लगे कैमरों की स्थिति क्या है, सुरक्षा SOP क्या थे और बाहरी व्यक्ति को बिना जांच अंदर जाने का एक्सेस कैसे मिला.

---- समाप्त ----