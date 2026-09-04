1 ट्रक, 3 हादसे और तीन मौतें... कुशीनगर में पहले पैदल यात्री, फिर साइकिल सवार और बाइक सवार को मारी टक्कर

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शुक्रवार को एक ही ट्रक ने तीन अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की जान ले ली. पुलिस के मुताबिक, ट्रक ने सबसे पहले रामकोला थाना क्षेत्र के मेहदीगंज के पास अब्दुल चक के नजदीक 45 वर्षीय मोतीलाल को टक्कर मारी. मोतीलाल पडरौना इलाके के सोनवल गांव के रहने वाले थे. हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

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घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर वहां से फरार हो गया. पुलिस के अनुसार, करीब 500 मीटर आगे जाने पर इसी ट्रक ने साइकिल से जा रहे 17 वर्षीय चंद्रेश को अपनी चपेट में ले लिया. धनौजी खास निवासी चंद्रेश गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए रामकोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

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पुलिस के मुताबिक, दोनों घटनाओं के बाद भी चालक ने ट्रक नहीं रोका और आगे बढ़ता रहा. इसके बाद लक्ष्मीगंज इलाके में गोबरी चौराहे के पास उसने मोटरसाइकिल सवार 35 वर्षीय सुभाष को टक्कर मार दी. महाराजगंज जिले के रामबर निवासी सुभाष की दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई.

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हादसों के बाद गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को पीटा

एक ही ट्रक से लगातार तीन दुर्घटनाओं की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. लोगों ने ट्रक को घेर लिया और चालक को पकड़ लिया. इसके बाद भीड़ ने कथित तौर पर ड्राइवर की पिटाई कर दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक के साथ ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया.

पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसों के बाद घटनास्थल पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने लोगों को समझाकर स्थिति संभाली और मामले की जांच शुरू की.

रामकोला थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि ट्रक और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है. मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस हादसों की परिस्थितियों और चालक की भूमिका की जांच कर रही है.

तीन परिवारों में पसरा मातम

एक ही वाहन से हुए तीन अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत ने इलाके को झकझोर दिया. मृतकों में पडरौना क्षेत्र के सोनवल निवासी मोतीलाल, धनौजी खास निवासी 17 वर्षीय चंद्रेश और महाराजगंज जिले के रामबर निवासी 35 वर्षीय सुभाष शामिल हैं. पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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