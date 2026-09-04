‘Toxic’ की कमाई बढ़ाने का नया प्लान? यश की फिल्म की इंग्लिश में हुई एंट्री, बदला रनटाइम

साउथ सुपरस्टार यश फिल्म टॉक्सिक एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई है. अलग-अलग भाषाओं में दर्शकों के बीच चर्चा बटोर रही यह फिल्म अब भारत में इंग्लिश भाषा में भी रिलीज हो चुकी है. फिल्म में यश और कियारा का एक अलग ही अवतार देखने को मिला. अब फिल्म मेकर इस फिल्म की इंग्लिश वर्जन लाए हैं जो आज से सिनेमाघरों में रिलीज लग चुकी है.

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फिल्म अब इंग्लिश में भी देख पाएंगे

सीबीएफसी के अनुसार, टॉक्सिक के कन्नड़ वर्जन की लंबाई 3 घंटे 14 मिनट है. फिल्म के इंग्लिश वर्जन की सबसे खास बात इसका रनटाइम है. यह भारतीय भाषा वाले वर्जन के मुकाबले करीब 18 मिनट छोटा है. भारतीय भाषाओं में रिलीज हुए इस फिल्म के वर्जन की लंबाई 3 घंटे 14 मिनट है. जबकि वही अब इंग्लिश वर्जन की इस फिल्म का टाइम करीब 2 घंटे 56 मिनट होगा.

हिंदी-कन्नड़ भाषाओं में फिल्म ने कुछ खास कमाई नहीं की है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अब तक अपनी लागत भी वसूल नहीं कर पाई है. रिलीज के 10 दिनों में फिल्म ने भारत में 240.21 करोड़ का ही बिजनेस किया है. वहीं ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो इसका आंकड़ा भी 286.77 करोड़ तक ही पहुंचा है.

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ऐसे में माना जा सकता है कि टॉक्सिक को अंग्रेजी भाषा में फिर से रिलीज करना मेकर्स का अपनी लागत वसूलने का बड़ा प्लान हो सकता है.

टॉक्सिक फिल्म का निर्देशन मशहूर फिल्ममेकर गीतू मोहनदास ने किया है. फिल्म को वेंकट के. नारायण और यश ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. जबकि केवीएन प्रोडक्शन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी लंबी लिस्ट हैं. यश के साथ कियारा आडवाणी मुख्य भूमिका में हैं. इनके अलावा फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय भी हैं. एक रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट तकरीबन 500 से 1000 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. ऐसे में टॉक्सिक भारत की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही हैं.

फिल्म में है एक्शन भरपूर

फिल्म में एक्शन हिंसा, भव्यता और यश का दमदार अंदाज देखने को मिलता है. अगर बात करें दर्शकों को यह फिल्म कैसी लगी तो उनका कहना हैं कि फिल्म की स्क्रीनप्ले और कहानी इसकी बहुत करजोर हैं. दर्शकों को उम्मीद थी की इतने बड़े बड़े स्टारकास्ट हैं तो यह फिल्म काफी उम्दा होगी. फिल्म को मिक्स रिव्यू मिला कई दर्शकों ने यश की स्क्रीन प्रजेंस की जमकर तारीफ की ,जबकि कुछ ने तो फिल्म की कहानी पर सवाल खड़े किए.

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फिल्म में स्टाइल और ग्लैमर तो भरपूर दिखा लेकिन डायलॉग अच्छे नहीं लगे.अगर फिल्म की कमाई की बात करे तो यह फिल्म दुनियाभर में 300 करोड़ से ज्यादा की कुल कमाई कर हैं, अब देखने वाली बात होगी इसकी इंग्लिश वर्जन क्या कमाल दिखा पाती है.

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