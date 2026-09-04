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'मेरा घर-दुआर सब गिर गया, मुझे माफ कर दें', गिरफ्तारी के बाद हाथ जोड़कर बोला कौशांबी ब्लास्ट का इनामी शकील

कौशांबी के महमूदपुर मनौरी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस ने 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी शकील अहमद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. देवर कोतारी के पास हुई कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी. पुलिस ने उसके पास से तमंचा, तीन जिंदा और दो खोखा कारतूस के साथ बाइक बरामद की है. हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है.

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कौशांबी ब्लास्ट का इनामी शकील मुठभेड़ में पकड़ा गया.(Photo: ITG)
कौशांबी ब्लास्ट का इनामी शकील मुठभेड़ में पकड़ा गया.(Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी शकील अहमद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. एसओजी और मंझनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में देवर कोतारी के पास की. पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान शकील के बाएं पैर में गोली लगी.

घायल आरोपी को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई गई है. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, तीन जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद हुए. पुलिस ने एक बाइक भी जब्त की है, जिस पर शकील सवार होकर इलाके से निकलने की कोशिश कर रहा था.

गिरफ्तारी के बाद शकील हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया. उसने कहा, 'मेरा घर-दुआर सब गिर गए हैं. मेरे बच्चे भी सब इधर-उधर हो गए हैं. उन सब लोगों से मैं हाथ जोड़ता हूं जिनके घर के लोग मरे हैं. मुझे माफ कर दें.' उसका यह बयान कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है.

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यह भी पढ़ें: नौशाद के बाद आदिल का भी एनकाउंटर... कौशांबी पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में पुलिस का एक्शन जारी; हादसे में अबतक 14 मौतें

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मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी, पुलिस पर फायरिंग का आरोप

डीएसपी मंझनपुर सौरभ सावंत ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पिपरी थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 219/26 का वांछित आरोपी शकील अहमद इलाके से फरार होने की कोशिश में है. उसके ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था. सूचना के आधार पर मंझनपुर पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया.

देखें वीडियो...

इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया. पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह घिरता देखकर कथित तौर पर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से हमला करने लगा. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अवैध तमंचे से फायरिंग की. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोली चलाई, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी.

पुलिस ने घायल व्यक्ति को मौके पर काबू में लेने के बाद पूछताछ की. उसकी पहचान शकील अहमद के रूप में हुई. तलाशी में हथियार और कारतूस मिलने के साथ बाइक भी बरामद की गई. आरोपी को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. पुलिस का कहना है कि उसकी हालत फिलहाल सामान्य है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही है.

31 अगस्त के धमाके में अब तक 14 मौतें

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दरअसल, पिपरी थाना क्षेत्र के महमूदपुर मनौरी में 31 अगस्त को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था. इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है. घटना के बाद पुलिस ने मामले में छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई शुरू की.

पुलिस के मुताबिक, मामले के मुख्य आरोपी नौशाद समेत चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उन्हें जेल भेज दिया गया है. अब पांचवें आरोपी के तौर पर शकील अहमद की गिरफ्तारी हुई है. उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था और वह घटना के बाद से फरार चल रहा था.

शकील की गिरफ्तारी को पुलिस इस मामले में अहम कार्रवाई मान रही है. मुठभेड़ के दौरान उसके पास से बरामद तमंचे, कारतूस और बाइक को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं और मामले में नामजद बाकी आरोपी की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है.

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